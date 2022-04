Το έργο έχει διάρκεια δύο έτη (01-02-2022 έως 31-01-2024) και σε αυτό συμμετέχουν δέκα (10) χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος, Κροατία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία).

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στο Έργο με τίτλο «Learning from the Extremes» (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of “Communications Networks, Content and Technology”- Preparatory Action – Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies».

Το Έργο «Learning from the Extremes» στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την ένταξη και μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα που υφίστανται οι σχολικές κοινότητες απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και

ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

Ειδικότερος σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη στρατηγικής, η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο δύναται να επιτευχθεί η αύξηση της ψηφιακής προσβασιμότητας των μαθητών/τριών και των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο) και Δευτεροβάθμιας Γενικής (Γυμνάσιο-Λύκειο) και Επαγγελματικής (ΕΠΑ.Λ.) Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.

Για τον σκοπό αυτό θα υλοποιηθούν δράσεις από σχολικές μονάδες ή δίκτυα σχολείων για την εφαρμογή και αποτίμηση των πιο κατάλληλων τεχνικών λύσεων, ώστε να αυξηθεί η προσβασιμότητα των σχολείων και των μαθητών/τριών σε ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα και υλικά. Οι 10 πιο καινοτόμες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν και θα υποστηριχθούν από εκπαιδευτικές προτάσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα και από επιμορφώσεις, με σκοπό την υποστήριξη των σχολείων στην ανάπτυξη σχεδίων καινοτόμων δράσεων που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η επιλογή των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων θα γίνει μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε Πρόσκληση που θα δημοσιευτεί για τον σκοπό αυτό μέσα στο Μάιο 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΕΠ διοργανώνει εξ αποστάσεως ενημερωτική συνάντηση η οποία απευθύνεται στα σχολεία όλης της χώρας, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 16.00-18.00.

Για να παρακολουθήσετε την ενημέρωση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYZpFopHZZhVilCXKA9BX76d-W57bcAgRhiFabgK-

M4s1%40thread.tacv2/1649749712174?context=%7b%22Tid%22%3a%22898c45e2-9ac0-48ce-9def-

e9af5187ed3f%22%2c%22Oid%22%3a%22e2515a09-df61-4ca5-a10c-07a8d5733f32%22%7d