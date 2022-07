Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Athens Lifelong Learning Institute, η Αντίρροπον ΑμΚΕ και οι Νέοι Ορίζοντες των Ελλήνων Ρομά έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Inclusive Schools for Roma»:

«Αποτελέσματα και προοπτικές» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «INCLUSIVE SCHOOLS FOR ROMA» (Project: 881953-Rights, Equality and Citizenship Programme) που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Rights, Equality and Citizenship”.

Το Έργο «Inclusive Schools For Roma» στοχεύει στην ισότιμη συμμετοχή των παιδιών Ρομά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, μέσω δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και διαμεσολάβησης.

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δράσεις και το υλικό του καθώς επίσης τα βασικά συμπεράσματα της πιλοτικής εφαρμογής σε 20 σχολεία μέσα από την εμπειρία εκπαιδευτών, διαμεσολαβητών και εκπαιδευτικών που συμμετείχαν.

Με το Συνέδριο ολοκληρώνεται ο εποικοδομητικός διάλογος του έργου «Inclusive Schools For Roma» με την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την:

9.00-14.00 την Πέμπτη 14|07|2022

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Final Conference Inclusive School 4 Roma – Inclusive Schools 4 Roma