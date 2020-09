Η επιστροφή στο σχολείο την εποχή της πανδημίας

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να βρίσκεται προ των πυλών, είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε οι μαθητές όχι μόνο να αποκτήσουν νέες γνώσεις και εμπειρίες αυτό το νέο & διαφορετικό σχολικό έτος, αλλά και να μειώσουν όσο γίνεται τον κίνδυνο διάδοσης της νόσου του νέου κορονοϊού.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων με τον «παραδοσιακό» τρόπο ,βέβαια, θα είναι ασφαλής μόνο υπό την προϋπόθεση πως η εκάστοτε κοινωνία έχει θέσει τη διάδοση του ιού υπό έλεγχο. Αν όχι πλήρη, έστω αρκετά σημαντικό.

Τα σχολεία ανέκαθεν παρείχαν κάτι περισσότερο από ακαδημαϊκές γνώσεις στα παιδιά και τους εφήβους. Εκτός από την ανάγνωση, τη γραφή, τα μαθηματικά, την ιστορία και άλλα απαραίτητα μαθήματα, τα παιδιά στο σχολείο αποκτούν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, αθλούνται, συναναστρέφονται με εκπαιδευτικούς & συμμαθητές ·με λίγα λόγια, έχουν άμεση πρόσβαση σε δραστηριότητες και συνήθειες που δε μπορούν να παρασχεθούν & να αποκτηθούν -προσωρινά τουλάχιστον- μέσω την ηλεκτρονικής/διαδικτυακής μάθησης.

Δυστυχώς η πανδημία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη όχι μόνο στο κομμάτι της υγείας, αλλά και στο πεδίο της εκπαίδευσης, ειδικά για παιδιά και εφήβους χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων.

Οι οικογένειες αυτών των παιδιών, δυσκολεύονται να τους παράσχουν τα απαραίτητα μιας απομακρυσμένης εκπαίδευσης (ή αλλιώς τηλεκπαίδευσης), όπως είναι ο υπολογιστής, το τάμπλετ ακόμα και μια απλή σύνδεση στο διαδίκτυο. Εν ολίγοις, μια εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση την προκειμένη στιγμή, για να είναι επαρκής και αποδοτική, θα πρέπει η κοινωνία- και δη το κράτος- να μεριμνήσει για όλα τα απαραίτητα, ώστε κανένας μαθητής να μη περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Τι μπορούν, λοιπόν, να κάνουν τα σχολεία για την εξασφάλιση μιας εποικοδομητικής, πλην ασφαλούς σχολικής χρονιάς;

Είναι μείζονος σημασίας όλες οι σχολικές μονάδες :

• Να φροντίζουν για την τήρηση των μέτρων της κοινωνικής απόστασης (Physical distancing)

• Να μεριμνούν για τη διαρκή χρήση μάσκας από παιδιά και εκπαιδευτικούς καθώς & για την ύπαρξη επαρκών ποσοτήτων αντισηπτικών στους διαδρόμους, τις αίθουσες και τις τουαλέτες.

• Να μη ξεχνούν να αερίζουν επαρκώς τις τάξεις και τις αίθουσες

• Να προνοούν για την ανά διαστήματα θερμομέτρηση των μαθητών

• Να απομονώνουν παιδιά ή εκπαιδευτικούς οι οποίοι εξετέθησαν στον νέο κορονοϊό μετά από επαφή τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό τους περιβάλλον. Η 14ημερη καραντίνα για αυτά τα άτομα θα πρέπει να είναι μονόδρομος ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση στο χώρο του σχολείου, στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του προσωπικού αλλά και των μαθητών.

• Να προβαίνουν σε συχνό καθαρισμό και απολύμανση των τάξεων και των κοινών χώρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις συστάσεις την πολιτείας.

Τι μπορούν οι γονείς να κάνουν για την εξασφάλιση μιας εποικοδομητικής αλλά και ασφαλούς σχολικής χρονιάς;

Να είναι απολύτως συνεργάσιμοι και εναρμονισμένοι με το πνεύμα του σχολείου. Να δίνουν στα παιδιά τους κατευθυντήριες που δεν πάνε κόντρα στις συστάσεις των επιστημόνων της υγείας. Συστάσεις που έχουν ως μοναδικό τους γνώμονα την διατήρηση της υγείας τόσο της δικής τους όσο και των δασκάλων και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Να φροντίζουν ώστε τα παιδιά τους να πληροφορούνται με κάθε λεπτομέρεια για όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα· όχι να παραπληροφορούνται από πηγές που μοναδικό σκοπό έχουν τη διασπορά του πανικού, του φόβου και της πεισματικής άρνησης για την τήρηση κανόνων απαραίτητων ώστε να ξεπεραστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η πρωτόγνωρη υγειονομική-και όχι μόνο κρίση. Να στείλουν στο σχολείο παιδιά υπεύθυνα που θα διαμορφώσουν μελλοντικά μια κοινωνία πολύ καλύτερη από την τωρινή.

Να θυμάστε…

Η επιστροφή στο σχολείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας μπορεί να μην είναι φυσιολογική – τουλάχιστον προς ώρας. Όμως, όποια μορφή και αν έχει τελικά το σχολείο, θα έχει ανάγκη την υποστήριξη όλων μας για να παραμείνει ασφαλές για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό και τις οικογένειές τους.

Συντάκτης: Δήμητρα Πήττα, Εκπαιδευτικός & Επιστήμονας Ψυχικής Υγείας

Πηγές

Return to School During COVID-19, healthychildren.org

Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools, who.int

Operating schools during COVID-19: CDC's Considerations, cdc.gov