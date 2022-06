Το Γυμνάσιο-ΛΤ Γενναδίου Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος στο σχέδιο Erasmus+ με κωδικό 2019-1-ΝΟ01-ΚΑ229-060143_2 και τίτλο “Social inclusion through education in the age of migration”.

Στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η ομαλή κοινωνική ένταξη των μαθητών/τριών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Το Γυμνάσιο Γενναδίου εκπροσωπήθηκε από τους εκπαιδευτικούς κο Αθανάσιο Διαμαντή και κα Πασχαλία Ναθαναήλ. Η συνάντηση των εταίρων υλοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από τις 30/05/2022 έως τις 03/06/2022 και συμμετείχαν εκπρόσωποι από Ισπανία και Νορβηγία και το Γυμνάσιο-ΛΤ Γενναδίου από την Ελλάδα.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο για ισότιμη συμμετοχή και παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Το σχολείο που μας φιλοξένησε ήταν το Agrupamento de Escolas de São João da Talha. Καθημερινά βρισκόμασταν στον χώρο του σχολείου, όπου ενημερωθήκαμε για το εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας, τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν την εκπαιδευτική τους πραγματικότητα και τις πρακτικές που εφαρμόζουν. Επίσης, ενημερωθήκαμε για τις υπηρεσίες κοινωνικής, ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης και διαχείρισης προσωπικού χρόνου που παρέχει το σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν εργαστηριακές ασκήσεις που εφαρμόζονται και στους ίδιους τους μαθητές και ενισχύουν την κοινωνική τους στάση απέναντι στους υπόλοιπους μαθητές και συμβάλλουν στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση και συνεργασία. Με αφορμή αυτές τις ασκήσεις, επιτεύχθηκε και η άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ των εταίρων αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ως προς τα ζητήματα που αναφύονται σε πολυπολιτισμικά σχολεία. Επιπλέον, κάθε εταίρος παρουσίασε το πλαίσιο ένταξης των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση της χώρας του και ακολούθησε σύγκριση μεταξύ των σχετικών πλαισίων και αντίστοιχη ανατροφοδότηση.

Πέρα από το πλαίσιο του σχολείου, κρίθηκε αναγκαία η περιήγησή μας στην περιοχή της Λισαβόνας. Στην περιήγηση αυτή έγινε εκτενής αναφορά στην πολιτισμική κουλτούρα της περιοχής, στα ήθη, έθιμα και όλες τις κοινωνικές επιδράσεις που επηρεάζουν και τη σχολική ζωή (π.χ., Rossio, Bairro Alto, Castello de Sao Jorge κτλ.). Με τον τρόπο αυτό μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής, την ιστορία και τις παραδόσεις του πορτογαλικού λαού. Την τελευταία μέρα στραφήκαμε σε μία αποτίμηση του προγράμματος, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές που μπορούν να διευκολύνουν αλλά και να εγείρουν την κοινωνική ένταξη μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Οι απόψεις μας συγκεντρώθηκαν σε ένα συνολικό activity book, το οποίο μελλοντικά θα μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους τους εταίρους και θα συμβάλλει, αναμφίβολα, στην ενίσχυση των δικών μας πρακτικών ως προς τη συμπερίληψη παιδιών μεταναστευτικής βιογραφίας.

Από το Γυμνάσιο-ΛΤ Γενναδίου και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο ERASMUS+ “Social inclusion through education in the age of migration”.

Ο Διευθυντής

Καβάλλας Δημήτριος