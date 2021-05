Εκπαιδευτικοί: Άδεια ειδικού σκοπού για όλους τους γονείς μικρών παιδιών

Για μια ακόμα φορά η συνταγή της κυβέρνησης αρχίζει και τελειώνει στην ατομική ευθύνη. Πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, την ίδια στιγμή που αρνείται να αναλάβει τη δική της.

Μετά από σχεδόν 5 μήνες υποχρεωτικής αναστολής της κανονικής – δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων, στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι τα Γυμνάσια, τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα. Το γεγονός ότι θα ξαναδούμε τους μαθητές μας από κοντά, μετά από μήνες, ότι θα γεμίσουν και πάλι οι σχολικές αίθουσες και τα προαύλια με παιδικά γέλια και φωνές είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς, για τους ίδιους τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Δυστυχώς όμως, όλο αυτό το διάστημα της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων δεν υπήρξε κανένα σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ, δεν πάρθηκε κανένα μέτρο ώστε το άνοιγμα των σχολείων να συνοδευτεί με ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Δε λαμβάνεται καμία πρόνοια ούτε καν για την αντιμετώπιση των οξυμμένων μορφωτικών, ψυχοκοινωνικών κ.α. προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα στους μαθητές. Τίποτα από τα παραπάνω δε φαίνεται να απασχολεί την κυβέρνηση.

Είναι πασιφανές ότι, αυτό που βαραίνει στις κυβερνητικές αποφάσεις – συνολικά αλλά και για την εκπαίδευση – δεν είναι η προστασία της υγείας, οι ανάγκες των εργαζομένων, οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας, αλλά οι προτεραιότητες, οι απαιτήσεις και τα «πρωτόκολλα» των μεγάλων επιχειρήσεων, του τουριστικού κεφαλαίου και των tour operators. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλο αυτό το διάστημα δε λαμβάνεται κανένα μέτρο για τη στήριξη των Δημόσιων Νοσοκομείων, για την αποσυμφόρηση των ΜΜΜ και την προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλείας.

Για μια ακόμα φορά η συνταγή της κυβέρνησης αρχίζει και τελειώνει στην ατομική ευθύνη. Πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, την ίδια στιγμή που αρνείται να αναλάβει τη δική της.

Με ευθύνη της κυβέρνησης, επικρατεί «μπάχαλο» με τα self test, τα οποία το Υπουργείο τα έχει αναγάγει αυτό το διάστημα ως τη νέα πανάκεια. Στην ΚΥΑ Β’1825/05.05.2021 η κυβέρνηση μιλάει μόνο για ένα υποχρεωτικό self – test την εβδομάδα ενώ στην εγκύκλιο με Αρ.Πρωτ. 50209/ΓΔ4, την ίδια μέρα, η Υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή αναφέρεται σε 2 self – test (Δευτέρα και Πέμπτη)!! Τι ισχύει άραγε; Τελικά το ΥΠΑΙΘ «κόβει» το δεύτερο self – test που μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν υποχρεωτικό; Ταυτόχρονα, πληθαίνουν οι καταγγελίες αναπληρωτών συναδέλφων ότι δεν τους εντοπίζει το σύστημα για την προμήθεια των τεστ, ενώ υπάρχουν καταγγελίες από διάφορες περιοχές για ελλείψεις self – test τα φαρμακεία. Αποδεικνύεται ότι η θέση που έγκαιρα διατύπωσαν δεκάδες ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ για «μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ, τουλάχιστον ανά εβδομάδα σε όλα τα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ» ήταν και είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση του προβλήματος του έγκαιρου και κυρίως έγκυρου εντοπισμού της εξάπλωσης του ιού.

Την ίδια στιγμή τα σχολεία ανοίγουν χωρίς να έχει λυθεί, με ευθύνη της κυβέρνησης, το ζήτημα του μαζικού εμβολιασμού των εκπαιδευτικών, παρά το γεγονός ότι η δήλωση των συναδέλφων για ένταξη στο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά υψηλή. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα ένα ποσοστό περίπου 13% έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση.

Η αναμενόμενη ανοσία του κλάδου, δυστυχώς, θα επιτευχθεί μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς!!

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανοίγει τα σχολεία αλλά κρατά κλειστούς τους παιδικούς σταθμούς δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους συναδέλφους που έχουν μικρά παιδιά. Οι αλλοπρόσαλλες και αντιφατικές αποφάσεις κυριολεκτικά τινάζουν στον αέρα τον οικογενειακό προγραμματισμό ενώ, αντικειμενικά, δημιουργούν πρόβλημα και στην ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Ακόμα και η παράταση της σχολικής χρονιάς που ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ δεν εντάσσεται σε κάποιο ολοκληρωμένο, σαφές και οριοθετημένο σχέδιο αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών προβλημάτων και στήριξης των μαθητών.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο προετοιμασίας της επόμενης σχολικής χρονιά που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης των τεράστιων επιπτώσεων της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα. Αντιθέτως, η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ δηλώνουν πως θα συνεχίσουν ακάθεκτοί, σαν να μη συνέβη τίποτα εδώ και δυο χρόνια, την υλοποίηση της αντιεκπαιδευτικής τους πολιτικής (αξιολόγηση, εργαστήρια δεξιοτήτων, τράπεζα θεμάτων, ελάχιστη βάση εισαγωγής κ.α.).

Ως εδώ! Τέρμα πια στην κοροϊδία! Εδώ και τώρα η κυβέρνηση και το Υπ. Παιδείας να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια, να μην παίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους την υγεία τους κορώνα-γράμματα.

Εδώ και τώρα:

✔ Μαζικά τεστ στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ, για εκπαιδευτικούς, μαθητές και όλους τους εργαζόμενους (σχ. καθαρίστριες, τροχονόμοι, κυλικεία )

✔ Επιτάχυνση του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

✔ Μέτρα για την αραίωση των μαθητών ανά τάξη.

✔ Άμεσα μέτρα ενίσχυσης και στήριξης των μαθητών για τις τεράστιες ελλείψεις και τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

✔ Άδεια ειδικού σκοπού για όλους τους γονείς μικρών παιδιών. Να μην κοπεί ούτε μια μέρα κανονικής άδειας για όσους συναδέλφους έκαναν ή θα κάνουν χρήση της συγκεκριμένης άδειας.

Επιπλέον:

Με ευθύνη της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ να υπάρξει άμεσα συγκεκριμένο σχέδιο για τη λειτουργία των σχολείων την επόμενη σχολική χρονιά.

Τώρα είναι η ώρα οι ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ σε όλη τη χώρα να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Με δια ζώσης λειτουργίες, ανοιχτά Δ.Σ., Γενικές Συνελεύσεις σε ανοιχτούς χώρους, μαζικές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις να απαιτήσουν την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Με οδηγό τις δικές μας ανάγκες στη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή, μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα και τη διεκδίκηση!