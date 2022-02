Πρόκειται για ένα ετήσιο διεθνές συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, που έχει ως στόχο την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Με συμμετοχή του τέως Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon, του τέως Προέδρου και πρώην Υπουργού Έρευνας και Επιστήμης της Αυστρίας Heinz Fischer, του Υπουργού Εξωτερικών της Νότιας Κορέας Chung Eui-yong, της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ Amina J. Mohammed, και της πρώην Πρωθυπουργού της Νορβηγίας Gro Harlem Brundtland στο διεθνές συνέδριο “Global Engagement and Empowerment Forum on Sustainable Development”, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως κατά την ομιλία της παρουσίασε το ρόλο της Παιδείας στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξωστρέφειας.

Πρόκειται για ένα ετήσιο διεθνές συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, που έχει ως στόχο την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2030. Το φετινό συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από το Yonsei University της Νότιας Κορέας, ενώ συνδιοργανωτές ήταν το “Institute for Global Engagement and Empowerment”, το “Ban Ki-Moon Foundation for a Better Future” και το “Ban Ki-Moon Centre for Global Citizens”. Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου ήταν “Remember our Common Future”- «Θυμηθείτε το κοινό μας μέλλον» και αντικείμενό του, πέραν από την προώθηση της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ήταν η διεθνοποίηση και η εκπαίδευση του παγκόσμιου πολίτη.

Κατά την ομιλία του, ο τέως ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και της καλλιέργειας της ιδιότητας του παγκόσμιου πολίτη, σημειώνοντας ότι «είναι ένα μονοπάτι που δίνει λύσεις», καθώς μεταξύ άλλων «προάγει αξίες όπως η ενσυναίσθηση και η συμπόνοια». «Η ανάπτυξη του ιδιότητας του παγκόσμιου πολίτη μέσω της Παιδείας είναι καίριας σημασίας για ένα βιώσιμο αύριο. Μας δίνει τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης», σημείωσε ο Ban Ki-moon.

Από την πλευρά του, στις εισαγωγικές του δηλώσεις ο τέως πρόεδρος και πρώην Υπουργός Έρευνας και Επιστήμης της Αυστρίας Heinz Fischer επεσήμανε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην Παιδεία, λέγοντας ότι «έχουμε λιγότερο από μία δεκαετία να επιτύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και με χαροποιεί ιδιαιτέρως ότι χώρες όπως η Ελλάδα επιδεικνύουν ηγετικό ρόλο στην εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους προετοιμάζοντας τους μαθητές για τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο».

Κατά την ομιλία της, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και εν συνεχεία αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση στην Ελλάδα. Αναφερόμενη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η Υπουργός επεσήμανε την εκπόνηση των 166 νέων Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και την ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στα σχολεία, ενώ ως προς την ενίσχυση της εξωστρέφειας, υπογράμμισε την εισαγωγή των Αγγλικών από την ηλικία των 4 ετών στο Νηπιαγωγείο. «Εφαρμόζουμε πολιτικές απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μαθητές μας έχουν τη γνώση αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξή τους», σημείωσε.

Εν συνεχεία, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που συντελείται ανάμεσα σε άλλα και μέσω της διασύνδεσής της με τις ανάγκες της κοινωνίας. «Εξετάζουμε πρώτα τις ανάγκες της κοινωνίας σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο και εν συνεχεία τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψιν για τη διαμόρφωση των προσφερόμενων ειδικοτήτων σε Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των προγραμμάτων σπουδών», επεσήμανε η Υπουργός.

Ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η Υπουργός εστίασε στην εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων και τη διασύνδεσή τους με τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. «Επενδύουμε στις συνέργειες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την κατάρτιση διπλών και κοινών προγραμμάτων σπουδών, θερινά τμήματα, ανταλλαγές φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών. Οι φοιτητές μας είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της εξωστρέφειας που προωθούμε αλλά και της διάχυσης των αξιών της βιώσιμης ανάπτυξης», υπογράμμισε η Νίκη Κεραμέως και κατέληξε: «Είναι σημαντικό να ενσωματώσουμε την έννοια της βιωσιμότητας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το πανεπιστήμιο και τη δια βίου μάθηση. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι οι κοινές μας προσπάθειες θα έχουν αποτέλεσμα, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης».