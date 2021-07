Το ACTIVE είναι ένα ευρωπαϊκό́ έργο, χρηματοδοτούμενο από́ το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020 της Ε.Ε., που στοχεύει στη δημιουργία ασφαλέστερων αθλητικών χώρων για τα παιδιά.

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Παιδικός αθλητισμός: Η προστασία των παιδιών, ο ρόλος των αθλητικών οργανισμών» διοργάνωσε το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σε συνεργασία με το ιστορικό αθλητικό σωματείο ΑΡΗΣ Νίκαιας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου

«ACTIVE: Focus on Children; Strengthening Policies in Sports and Leisure ACTIVities». Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν θέματα όπως η πρόληψη και η αντιμετώπιση της βίας στον παιδικό αθλητισμό καθώς και η διαμόρφωση ενός ασφαλούς και ευχάριστου αθλητικού περιβάλλοντος για κάθε παιδί. Ειδικότερα, σκοπός της ημερίδας ήταν μέσα από μαρτυρίες αθλητών, συμβουλές ειδικών και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου ACTIVE, να παρουσιαστούν χρήσιμοι τρόποι αντιμετώπισης της βίας με θύματα παιδιά στον αθλητισμό. Επιπλέον, αναδείχθηκε ο ρόλος των γονέων και των αθλητικών οργανισμών στην προώθηση των ίσων ευκαιριών καθώς και η συμβολή της Ολυμπιακής Παιδείας στην καταπολέμηση της βίας.

Τη συζήτηση, την οποία παρακολούθησαν τουλάχιστον 220 άνθρωποι, συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Δελαγραμμάτικας. Σε αυτήν συμμετείχαν ο πρώην καλαθοσφαιριστής Δημήτρης Παπανικολάου, ο επίτιμος κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, η δρ. Κλινικής Ψυχολογίας Τίνια Απέργη, ο ψυχοεκπαιδευτής Δημήτρης Πετρούνιας και ο υπεύθυνος του έργου ACTIVE Γιώργος Κουλούρης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα ACTIVE που αφορά τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των προπονητών-τριών σχετικά με την πρόληψη, διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών βίας με θύματα παιδιά σε αθλητικούς χώρους. Επίσης παρουσιάστηκε και το διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης ACTIVE, το οποίο έχει δημιουργηθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους αθλητικούς οργανισμούς, ως δείκτης για το κατά πόσο εφαρμόζονται πολιτικές προστασίας των παιδιών.

Στον χαιρετισμό της, η γενική διευθύντρια του ΚΜΟΠ δρ. Αντωνία Τορρένς επισήμανε ότι ο αθλητισμός αποτελεί μέσο για τη διαμόρφωση συνειδήσεων και την προώθηση αξιών όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός. «Πρόκειται για αξίες απαραίτητες σε μια κοινωνία που σέβεται τη διαφορετικότητα και προωθεί το αναφαίρετο δικαίωμα της ευχαρίστησης που όλα τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να αποκομίζουν από τους χώρους που αθλούνται και εκπαιδεύονται» είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια συμπλήρωσε πως εκτός από το Live Without Bullying, την 24ωρη πλατφόρμα υποστήριξης σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για θέματα πρόληψης εκφοβιστικών συμπεριφορών, και το ευρωπαϊκό έργο ACTIVE, το οποίο στοχεύει στην προώθηση πολιτικών προστασίας των παιδιών στον αθλητισμό, το ΚΜΟΠ προχωρά ένα βήμα παραπέρα, στο πεδίο του εκφοβισμού μέσα στους αθλητικούς χώρους. Προανήγγειλε μάλιστα τη δημοσιοποίηση μίας νέας πλατφόρμας στις αρχές του φθινοπώρου, η οποία έχει δημιουργηθεί για προπονητές όλων των βαθμίδων και όλων των αθλημάτων με σκοπό τη συμβολή τους στην προστασία των παιδιών.

Σε μήνυμα του ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Γιώργος Ιωακειμίδης, υπογράμμισε ότι στον δήμο γίνεται προσπάθεια διασφάλισης ενός υγιούς αθλητικού περιβάλλοντος για τα παιδιά των συνδημοτών, με κύριο στόχο την εμπέδωση και προαγωγή σωστής αθλητικής κουλτούρας. «Τέτοια ζητήματα πρέπει με συνεπή και συνεχή τρόπο να βρίσκονται σε υψηλή προτεραιότητα τόσο εκ μέρους της πολιτείας, των επιμέρους αθλητικών οργανισμών της χώρας όσο και των τοπικών κοινωνιών για λόγους που ευθέως συνδέονται με την αθλητική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών» πρόσθεσε.

Στην αξία του ομαδικού́ πνεύματος για την αντιμετώπιση της βίας αναφέρθηκε ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής, Δημήτρης Παπανικολάου, κάνοντας μία αναδρομή στο δικό του αθλητικό παρελθόν. «Στη δική μου εποχή το να σε βάλει ο δάσκαλος τιμωρία όρθιο με το ένα πόδι ή να σου ρίξει μία με τον χάρακα ήταν νορμάλ, ενώ σήμερα δεν είναι. Το ίδιο ίσχυε και στα αθλητικά δεδομένα. Πολλές φορές ήταν πολύ σκληρό το μπούλινγκ γιατί υπήρχε η άποψη ότι αν το αντέξεις αυτό, θα αντέξεις και τη ζούγκλα του γηπέδου σε επαγγελματικό επίπεδο. Φυσικά κάτι τέτοιο, αφήνει διάφορα τραύματα αλλά χρειάζεται προσοχή για να μην περάσουμε στο άλλο άκρο της μαλθακότητας» είπε, εξηγώντας πως «οι προπονητές σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνουν κανένα όριο, αλλά πρέπει να είναι και εκπαιδευτές των παιδιών».

Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης στον αθλητισμό́ ανέλυσε η Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας Τίνια Απέργη από το Σωματείο Ελίζα, εστιάζοντας στα είδη της βίας (σωματική βία, σεξουαλική βία, συναισθηματική-ψυχολογική βία). Όπως είπε, η πιο σημαντική ένδειξη κακοποίησης είναι όταν ένα παιδί δεν θέλει να πάει στην προπόνηση, έχει πεσμένη διάθεση ή έχει χαθεί γενικότερα το κίνητρό του για συμμετοχή. «Θα πρέπει να ποντάρουμε στην πρόληψη και στο να υπάρχουν εκπαιδευμένα άτομα σε χώρους που ο γονιός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση – και άρα δεν μπορεί να δει τι συμβαίνει – τα οποία να μπορούν να εντοπίσουν από νωρίς τους κινδύνους για μία τέτοια συμπεριφορά» ανέφερε, διευκρινίζοντας πάντως πως σε ό,τι αφορά την κακοποίηση, οι έρευνες δείχνουν πως γίνεται εξίσου και από συναθλητές και όχι μόνο από προπονητές.

Ακολούθως ο ψυχοεκπαιδευτής Δημήτριος Πετρούνιας αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο των γονιών, διακρίνοντας δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι καλό να αποφεύγονται: Η πρώτη είναι οι γονείς-παντογνώστες, «όταν είμαστε γονείς-προπονητές, γονείς-γυμναστές και γονείς-διατροφολόγοι». Η δεύτερη κατηγορία είναι εκείνη των πιο αδιάφορων γονέων, «όταν αφήνουμε ένα παιδί στο γήπεδο και εξαφανιζόμαστε». «Πάντα πρέπει να υπάρχει η μέση λύση, η χρυσή τομή» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τα παιδιά χρειάζονται επικοινωνία από πολύ μικρή ηλικία καθώς και ότι «οι γονείς πρέπει να είναι πρότυπα με αυτά που κάνουν και όχι με αυτά που λένε».

Στη συμβολή́ της Ολυμπιακής Παιδείας στην ενδυνάμωση των νεών και στην καταπολέμηση της βίας αναφέρθηκε ο καθηγητής του πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επίτιμος κοσμήτορας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, τρεις είναι οι άξονες των προγραμμάτων της Ολυμπιακής Παιδείας που γίνονται στα σχολεία: αθλητισμός, πολιτισμός, παιδεία. «Η Ολυμπιακή Παιδεία προσπαθεί να δημιουργήσει έναν τρόπο ζωής βασισμένο στην χαρά της προσπάθειας αλλά όχι με την έννοια να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους, αλλά να βοηθήσουμε την ίδια την κοινωνία να εξελιχθεί» πρόσθεσε.

«Σίγουρα, όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό δεν θα γίνουν Ολυμπιονίκες ή πρωταθλητές του NBA, αλλά θα πρέπει όλα τα παιδιά να αθλούνται σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον όπου θα αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και θα γνωρίσουν αξίες απαραίτητες για μία κοινωνία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς» ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Γιώργος Κουλούρης, υπεύθυνος του έργου ACTIVE. Μεταξύ άλλων επισήμανε ακόμη, τη σημασία ανάπτυξης δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να μπορούν όλα τα αθλητικά σωματεία που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις για την αντιμετώπιση της βίας στον παιδικό αθλητισμό».

Λίγα λόγια για το έργο

