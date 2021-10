Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή είναι μια συμμαχία 7 Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων από 6 χώρες της Ευρώπης

Από 4 έως 8 Οκτωβρίου 2021 το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το Montanuniversitaet Leoben (Αυστρία) και το Silesian University of Technology (Πολωνία), οργανώνουν κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και προώθησης των στρατηγικών στόχων SDG12 και SDG4 του ΟΗΕ για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή και την αναμόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

• ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, 13:00–15:00, Παρουσίαση του EURECA-PRO / Κτίριο Επιστημών-Αμφιθέατρο

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα facebook του Ιδρύματος: www.facebook.com/TUC.Chania

• ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, 09:00–15:00, EURECA-PRO Open House / Γραφεία EURECA-PRO, Κτίριο E3.004

20:00–22:00, Υπαίθρια προβολή της ταινίας “Bikes vs. Cars” σε σκηνοθεσία Fredrik Gertten με τη συνεργασία του Chania Film Festival και του Δήμου Χανίων / Αυλή κτιρίου Γ3 – Είσοδος ΔΩΡΕΑΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, 10:00–18:00, 1ο ετήσιο EURECA-PRO Συνέδριο / διαδικτυακά

• ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, 13:00–15:00, Workshop σε Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή /διαδικτυακά

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, 09:00–11:00, Ημέρα Καθαριότητας στην Πολυτεχνειούπολη

/ εκκίνηση: κεντρικός πεζόδρομος Πολυτεχνειούπολης, διασταύρωση ΜΠΔ-ΜΗΧΟΠ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή είναι μια συμμαχία 7 Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων από 6 χώρες της Ευρώπης: Montanuniversitaet Leoben (Αυστρία), Freiberg University of Mining and Technology (Γερμανία), Πολυτεχνείο Κρήτης (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο León (Ισπανία), Silesian University of Technology (Πολωνία), Πανεπιστήμιο Petrosani (Ρουμανία) και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Mittweida (Γερμανία). Αυτοί οι 7 εταίροι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα τη δυνατότητα διεπιστημονικής εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής με μακροπρόθεσμο στόχο ένα ενιαίο, ψηφιακό και άρτιο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έως το 2040.