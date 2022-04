Διαδικτυακή Εκδήλωση της ΔΟΕ «Οι ιδέες και οι πρακτικές σύγχρονων παιδαγωγικών ρευμάτων για τις σχέσεις εκπαιδευτικού/μαθητή» για την αξιολόγηση.

Η ανακοίνωση

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο του αγώνα για την υπεράσπιση του Δημόσιου σχολείου, ενάντια στην κατηγοριοποίηση και εμπορευματοποίηση που προωθείται από τους αντιδραστικούς νόμους της αξιολόγησης, 4692/20 και 4823/21, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. συνεχίζει την υλοποίηση των προγραμματισμένων κεντρικών δράσεων που έχει αναγγείλει και έχουν ήδη αναρτηθεί μέσω των ενιαίων κειμένων.

Χιλιάδες Σύλλογοι Διδασκόντων και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί συνεχίζουν τον αγώνα ενιαία και συντεταγμένα με τα κείμενα της Δ.Ο.Ε.

Το σύνολο των δράσεων, που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός ευρύτατου δημόσιου διαλόγου που εμπλέκει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και κάθε σχολική μονάδα χωριστά, αποτελούν μια προσπάθεια εκπαιδευτικής, παιδαγωγικής και κοινωνικής παρέμβασης της Ομοσπονδίας, με στόχο να εξοπλίσει το εκπαιδευτικό κίνημα, να καταγγείλει την αντιεκπαιδευτική πολιτική, να τεκμηριώσει τις θέσεις και τα αιτήματα του κλάδου.

Η όγδοη κεντρική δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Απριλίου, στις 7:00 μ.μ. και αφορά στον άξονα 4 (Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών εκπαιδευτικών), με το περιεχόμενο που έχει ήδη αναρτηθεί στα σχέδια δράσης.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα προβληθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/czD4m-x1cUE

Εισηγητές θα είναι οι:

Κακός Μιχάλης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Leeds Beckett του Ηνωμένου Βασιλείου, Διευθυντής του Centre for Interdisciplinary Research in Childhood, Education and Society (CIRCES).

Λιάμπας Τάσος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Π.Τ.Δ.Ε. – Α.Π.Θ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τίθενται ερωτήματα ή σχόλια σε ειδική φόρμα, τα οποία θα ομαδοποιηθούν, θα τεθούν στους εισηγητές και θα απαντηθούν.

Η συμμετοχή όλων μας στις κεντρικές δράσεις είναι αναγκαία και σημαντική προκειμένου να κατοχυρώσουμε την απάντησή μας και να αναδείξουμε τα προβλήματα της εκπαίδευσης, ενισχύοντας το μέτωπο της υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου.

Δεν υποχωρούμε, γιατί σεβόμαστε την εργασία μας, υπερασπίζουμε τους μαθητές μας, κατοχυρώνουμε τα δικαιώματά μας.