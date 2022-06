Δύο εμπνευσμένα ελληνικά σχολεία συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη δεκάδα των υποψηφίων για τα νέα βραβεία World’s Best School Prizes (Βραβεία για τα καλύτερα σχολεία του κόσμου) αξίας 250.000 δολαρίων.

Το σχολείο EFL “l love dyslexia” (Αγαπώ τη δυσλεξία) βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των υποψηφίων για το βραβείο World’s Best School Prize for Innovation (Βραβείο καλύτερου σχολείου του Κόσμου για την καινοτομία)

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Δημητρίου συμπεριλήφθηκε στην πρώτη δεκάδα των υποψηφίων για το βραβείο World’s Best School Prize for Environmental Action (Βραβείο του καλύτερου σχολείου του κόσμου για την περιβαλλοντική δράση)

Το σχολείο EFL “l love dyslexia”, ένα ανεξάρτητο ίδρυμα στην Αθήνα, Ελλάδα, συμπεριλήφθηκε στην πρώτη δεκάδα των υποψηφίων για το βραβείο World’s Best School Prize for Innovation. Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Δημητρίου, ένα δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αθήνα, Ελλάδα, συμπεριλήφθηκε στην πρώτη δεκάδα των υποψηφίων για το βραβείο World’s Best School Prize for Environmental Action.

Τα πέντε βραβεία World’s Best School Prizes που καθιερώθηκαν από την T4 Education σε συνεργασία με την Accenture, την American Express, την Yayasan Hasanah, το Templeton World Charity Foundation και το Lemann Foundation, τιμούν τα σχολεία παντού για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς σπουδαστών και για την τεράστια συμβολή τους στην πρόοδο της κοινωνίας, ιδίως μετά τον κορωνοϊό.

Ο Vikas Pota, ιδρυτής της T4 Education και των βραβείων World’s Best School Prizes, δήλωσε:

“Με περισσότερους από 1,5 δισεκατομμύριο σπουδαστές να επηρεάζονται από το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων, ο κορωνοϊός επιδείνωσε σε μεγάλο βαθμό μια παγκόσμια εκπαιδευτική κρίση, στην οποία, ακόμη και πριν από την πανδημία, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η πρόοδος ήταν ήδη πολύ αργή για την επίτευξη μιας καθολικής ποιοτικής εκπαίδευσης έως το 2030.

“Ξεκινήσαμε τα βραβεία World’s Best School Prizes ως μια βασική λύση για να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση της απαραίτητης συστημικής αλλαγής. Από τις ιστορίες εμπνευσμένων σχολείων που μεταμορφώνουν τη ζωή των μαθητών τους και κάνουν πραγματική διαφορά στις κοινότητές τους, τα σχολεία μπορούν να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές τους και να ακουστεί η φωνή τους έως την κορυφή για να βοηθήσουν στη μεταμόρφωση της εκπαίδευσης.

“Θέλω να συγχαρώ το σχολείο EFL ‘I love dyslexia’ και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Δημητρίου για την είσοδό τους στην πρώτη δεκάδα των υποψηφίων για τα εναρκτήρια βραβεία World’s Best School Prizes. Οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο θα μπορούν τώρα να διδαχθούν από τα παραδείγματα αυτών των εξαιρετικών ελληνικών σχολείων”

Ο Peter Lacy, Global Sustainability Services Lead και Chief Responsibility Officer της Accenture, δήλωσε:

“Η Accenture είναι υπερήφανη που συνεργάζεται με την T4 Education για το βραβείο World’s Best School Prize for Environmental Action, το οποίο βραβεύει τις απίστευτες προσπάθειες των σχολείων να ενθαρρύνουν την επόμενη γενιά να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτόμες πρακτικές που αντιμετωπίζουν τα παγκόσμια ζητήματα αειφορίας που μας επηρεάζουν όλους. Μέσω αυτού του βραβείου, σκοπεύουμε να αναγνωρίσουμε τα εργαλεία και τις τεχνικές που καλλιεργούνται από τα σχολεία και να τα μοιραστούμε με ένα ευρύ κοινό, επιτρέποντας σε άλλους να αναπαράγουν το έργο τους και να πολλαπλασιάσουν τον αντίκτυπο με ταχύτητα και κλίμακα”

Σχετικά με τα σχολεία:

Το σχολείο EFL “I love dyslexia”, ένα ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Αθήνα, είναι μοναδικό ως ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο σχολείο που διδάσκει αγγλικά ως ξένη γλώσσα (EFL) σε μαθητές με δυσλεξία και ειδικές ανάγκες. Ο σκοπός του σχολείου ήταν να αμφισβητήσει την αντίληψη ότι η νευροδιαφορετικότητα αποτελούσε βάρος και έκανε τα πάντα για να αναπτύξει ειδικά μαθησιακά εργαλεία και ένα εκπαιδευτικό μοντέλο για να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές του να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με μεγάλη ευκολία.

Οι απαρχές του σχολείου EFL “I love dyslexia” ξεκίνησαν από την κ. Αγγελική Παππά, μια ειδική στον τομέα αυτό, η οποία έχει αναγνωριστεί από διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη για το έργο της. Η κυρία Παππά δεν ανακάλυψε ότι ήταν δυσλεκτική παρά μόνο πολύ αργότερα στην ενήλικη ζωή της – μόνο μετά τη διάγνωση του γιου της συνειδητοποίησε γιατί δυσκολευόταν στις σπουδές της ως παιδί. Αυτή η επιφοίτηση την έβαλε στο δρόμο της αμφισβήτησης των προκαταλήψεων ότι τα παιδιά με δυσλεξία δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν στην αγγλική γλώσσα ως ξένη και δεύτερη γλώσσα όπως οι συνομήλικοί τους.

Στην Ελλάδα, η βοήθεια για τους δυσλεξικούς μαθητές στη χώρα ήταν περιορισμένη και για τους δυσλεξικούς μαθητές που ήθελαν να μάθουν τα αγγλικά ως ξένη γλώσσα, ακόμη περισσότερο.

Η κυρία Παππά κατάφερε να αναπτύξει ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό μοντέλο που προσπαθούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των νευροδιαφορετικών σπουδών δημιουργώντας τη μέθοδο 3Dlexia for English και το 3Dlexia paradigm που χρησιμοποιεί γραφήματα, χάρτες, εικόνες και ολιστικές μετασχηματιστικές δραστηριότητες για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες όπως η γραμματική, το συντακτικό, η φωνημική επίγνωση στην αγγλική γλώσσα καθώς και να αναπτύξουν συνολικά τον εαυτό τους. Και πολύ γρήγορα, το μοντέλο άρχισε να παράγει αποτελέσματα, με τους μαθητές να καταφέρνουν σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνούν τους συνομηλίκους τους χωρίς δυσλεξία στο χρόνο που χρειάστηκε για να αποκτήσουν τα προσόντα τους.

Μέχρι το 12ο έτος λειτουργίας του, το σχολείο είχε καταφέρει να παρέχει σε χιλιάδες δυσλεκτικούς μαθητές στην Ελλάδα και παγκοσμίως τα απαραίτητα εργαλεία για να μάθουν αγγλικά παρά τη νευροδιαφορετικότητά τους.

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Δημητρίου, ένα δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αθήνα, Ελλάδα, απέδειξε ότι κάθε μέλος της κοινωνίας μπορεί να συμβάλει στη θετική περιβαλλοντική αλλαγή.

Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Δημητρίου φιλοξενεί 240 μαθητές με ψυχικές διαταραχές και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το ήθος του σχολείου βασίζεται στην ιδέα ότι οι μικρές, τοπικές, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της Ευρώπης και ολόκληρου του πλανήτη προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Το σχολείο συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 2021, όπου οι μαθητές επισκέφθηκαν γειτονικά σχολεία, μοίρασαν εκπαιδευτικές αφίσες και έκαναν μια παρουσίαση αποτελούμενη από βιωματικές δράσεις σε άλλους μαθητές όλων των βαθμίδων σχετικά με το έργο τους για την αειφορία. Έδειξαν ότι τα υλικά από παλιά οικιακά σκεύη μπορούν να μεταποιηθούν σε χρήσιμα αντικείμενα, όπως κορνίζες και λάμπες.

Επιπλέον, στα συνεργαζόμενα σχολεία τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι, όπου οι μαθητές συγκέντρωναν παλιά οικιακά σκεύη και εργαλεία. Το υλικό θα μεταφερόταν αργότερα στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αγίου Δημητρίου, όπου θα μετατρεπόταν σε διακοσμητικά αντικείμενα.

Επόμενα βήματα:

Οι 3 κορυφαίοι φιναλίστ για καθένα από τα πέντε βραβεία “World’s Best School Prizes” – για τη συνεργασία με την κοινότητα, την περιβαλλοντική δράση, την καινοτομία, την αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων και την υποστήριξη της υγιούς ζωής – θα ανακοινωθούν αργότερα εντός του έτους. Μετά από δημόσια συμβουλευτική ψηφοφορία, ο νικητής κάθε βραβείου θα επιλεγεί με βάση αυστηρά κριτήρια από μια Ακαδημία Κριτών που αποτελείται από διακεκριμένους ηγέτες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών, ΜΚΟ, κοινωνικών επιχειρηματιών, κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2022 στο Παγκόσμια Εβδομάδα Εκπαίδευσης. Το βραβείο των 250.000 δολαρίων θα μοιραστεί εξίσου μεταξύ των νικητών των πέντε βραβείων, με τον καθένα να λαμβάνει βραβείο των 50.000 δολαρίων.

Και τα 50 υποψήφια σχολεία στα πέντε βραβεία θα μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές τους μέσω εργαλείων που θα παρουσιάζουν τη “μυστική σάλτσα” των καινοτόμων προσεγγίσεών τους και τις οδηγίες βήμα προς βήμα για το πώς άλλοι μπορούν να αναπαράγουν τις μεθόδους τους για να βοηθήσουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης παντού.