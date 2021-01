Ανασχηματισμός: Αλλαγές στο Υπουργείο Παιδείας – Ποιοί είναι οι νέοι Υφυπουργοί

Νέοι Υφυπουργοί στο Υπουργείο Παιδείας ο Άγγελος Συρίγος και η Ζέττα Μακρή. Υφυπουργός Αρμόδια για τα Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής θα είναι η κ . Ζέττα Μακρή ενώ Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης θα είναι ο Άγγελος Συρίγος.

Άγγελος Συρίγος

Ο Άγγελος Συρίγος είναι νομικός, αναπληρωτής καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής Α' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966.

Αποφοίτησε το 1988 από το νομικό τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, όπου ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Νομικής το 1994.

Από το 2002 διδάσκει διεθνές δίκαιο και εξωτερική πολιτική με ειδίκευση στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Εργάστηκε ως δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναθεώρηση της νομοθεσίας στο Μαυροβούνιο και στο Αζερμπαϊτζάν (1999-2002), ενώ έχει διατελέσει γενικός γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής στο Υπουργείο Εσωτερικών (Αύγουστος 2012-Απρίλιος 2015).

Έχει συγγράψει διάφορα άρθρα και βιβλία, μεταξύ άλλων το 1998 το 'The status of the Aegean Sea according to international law',το 2006 το 'Σχέδιο Ανάν, κληρονομιές του παρελθόντος και προοπτικές του μέλλοντος', το 2015 τις 'Ελληνοτουρκικές σχέσεις' και τον Ιανουάριο του 2019 το βιβλίο «Η Συμφωνία των Πρεσπών και το Μακεδονικό Ζήτημα».

Ζέττα Μακρή:

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης:

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Οικογενειακή Κατάσταση:

Είναι μητέρα δύο παιδιών, του Μιχαήλ και του Κωνσταντίνου.

Επάγγελμα:

Δικηγόρος Παρ'Αρείω Πάγω.

Σπουδές:

- Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

- Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο, Πανεπιστήμιο του Cambridge

Ξένες γλώσσες:

Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

- Εκλέχτηκε ως μέλος του Κοινοβουλίου στην εκλογική περιφέρεια της Μαγνησίας το 2000 και το 2004. Επίσης, από τον Απρίλιο του 2013 κατέχει την κοινοβουλευτική έδρα της Νέας Δημοκρατίας.

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

- Τον Δεκέμβριο του 2009 ορίστηκε από τον Πρόεδρο της Ν.Δ., κ. Αντώνη Σαμαρά, Αναπληρώτρια Γραμματέας Αγροτικού Τομέα της Ν.Δ..

- Aπό τον Ιανουάριο του 2011 έως τις εκλογές του 2012 ήταν Αναπληρώτρια Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Ν.Δ..

- Συμμετείχε στις αυτοδιοικητικές εκλογές το Νοέβριο του 2010 στο Δήμο Βόλου ως επικεφαλής του Συνδυασμού ”Νέος Δήμος, Νέο Ξεκίνημα”, και από την 1η Ιανουαρίου 2011 είναι επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο Βόλου.

- Από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και την 1η Απριλίου 2013 διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων.

Έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση. Είναι μέλος μεταξύ των άλλων του Συμβουλίου "Προστασίας Κακοποιημένων & Παραμελημένων Ατόμων", των "Φίλων της Αγάπης", των "Φίλων του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου", του "Σοροπτιμιστικού Ομίλου", του "Ομίλου ΖΟΝΤΑ". Στις 5/6/2008 ανακοίνωσε την ίδρυση της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης "Η σιωπή δεν είναι οικολογική".