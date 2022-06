Οι γυναίκες με προεκλαμψία (αυξημένη αρτηριακή πίεση) κατά την εγκυμοσύνη τους έχουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης κανονικής υπέρτασης δέκα και περισσότερα χρόνια μετά τη γέννα, σε σύγκριση με τις έγκυες που ποτέ δεν εμφάνισαν τέτοια υπερτασική διαταραχή, όπως δείχνει μία νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Υπερτασικές διαταραχές της εγκυμοσύνης εμφανίζονται σχεδόν στο 20% των εγκύων και, μεταξύ άλλων, σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο της μητέρας.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι γυναίκες με τέτοιο ιστορικό έχουν υψηλότερο μακροπρόθεσμο κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό στο διάστημα των επόμενων 20 έως 30 ετών από τον τοκετό. Όμως, κατά τα πρώτα πέντε έως δέκα χρόνια μετά τη γέννα πολλές από αυτές τις γυναίκες είναι ασυμπτωματικές, αν και στην πραγματικότητα έχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Λάιζα Λιβάιν του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια στη Φιλαδέλφεια, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (Journal of the American College of Cardiology), ανέλυσαν στοιχεία για 135 γυναίκες, από τις οποίες οι 84 είχαν ιστορικό υπέρτασης κύησης ή προεκλαμψίας.

Διαπιστώθηκε ότι αυτές οι γυναίκες είχαν 2,4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για νέα υπέρταση στο μέλλον. Από αυτές, μόνο μία μειονότητα -περίπου οι τέσσερις στις δέκα- είχαν διαγνωστεί επισήμως με υπέρταση, γι’ αυτό οι ερευνητές τόνισαν την ανάγκη να γίνεται τακτικός έλεγχος για υπέρταση σε αυτήν την ομάδα των γυναικών με ιστορικό αυξημένης αρτηριακής πίεσης κατά την εγκυμοσύνη τους.