Πανικός προκλήθηκε χθες μετά την κατάρρευση του Facebook με τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγω για μεγάλο φιάσκο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και το Messenger, δύο ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και δύο εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων του κολοσσού της Καλιφόρνιας υπέστησαν χθες, μια άνευ προηγούμενου βλάβη, η οποία βύθισε το Facebook σε μια διπλή κρίση μετά και τις αποκαλύψεις μιας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

Υπάλληλοι της εταιρείας του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, εκμυστηρεύτηκαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως το μπλακάουτ προκλήθηκε από εσωτερικό λάθος στη διαχείριση της διαδικτυακής κίνησης προς τα συστήματά της. Το πρόβλημα περιέπλεξε το γεγονός πως η αλλαγή ρυθμίσεων σε δρομολογητές και εξυπηρετητές της εταιρείας σήμαινε πως δεν ήταν διαθέσιμα ούτε τα εργαλεία λογισμικού των ίδιων των τεχνικών για να διαγνώσουν και να διορθώσουν το πρόβλημα, κατά τις ίδιες πηγές. Η εταιρεία έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι τα δεδομένα των χρηστών «δεν κινδυνεύουν».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021