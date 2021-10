Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις ποζάρει με φόντο το νέο λογότυπο και την επωνυμία της εταιρείας του και καλωσορίζει την νέα εποχή στα social media.

Ο CEO του πρώην Fecebook, στέκεται μπροστά από μερικά κτίρια, ένα από τα οποία φέρει μια μεγάλη πινακίδα που γράφει «Meta», τη νέα ονομασία της εταιρείας του. «Γεια σου, Meta», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης.

Εχθές, μετά από μια αρκετά «δύσκολη» εβδομάδα για την πλατφόρμα του Facebook, εξαιτίας του σκανδάλου με τη διαρροή εγγράφων που «εκθέτουν» τις πολιτικές της, o Ζούκερμπεργκ παρουσίασε το νέο «επαναστατικό» κεφάλαιο για την εταιρεία του. Όπως κατέστησε γνωστό ζωντανά σε διαδικτυακή εκδήλωση, η μητρική Facebook Inc., στην οποία ανήκουν Instagram and WhatsApp, θα αποκτήσει νέο τίτλο.

Το νέο όνομα θα είναι «Meta» και παραπέμπει στο metaverse, μια νέα πολιτική της εταιρείας που συνδυάζει την εικονική πραγματικότητα με τις τεχνολογίες, όσον αφορά σε εργασία και διασκέδαση. Όπως διευκρινίστηκε από τον Ζούκεμπεργκ, το σήμα του Facebook στην ιστοσελίδα του και στις πλατφόρμες των κινητών θα μείνει ως έχει

Στην ουσία, οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν αφορούν στην πολιτική του Facebook και στην εισαγωγή μιας καινοτόμας πλατφόρμας, με βάση την εικονική πραγματικότητα, τη στιγμή που ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μίλησε για μια νέα εποχή τόσο για τον τεχνολογικό κολοσσό όσο και για το Internet.

«Κάνουμε λάθη, αλλά μαθαίνουμε από αυτά και συνεχίζουμε να προχωράμε», δήλώσε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μετά το ιστορικών διαστάσεων μπλακ άουτ που άνοιξε ευρύ πεδίο συζητήσεων για την πολιτική του τεχνολογικού κολοσσού όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Meta (@Meta) October 28, 2021