Πριν μερικές μέρες ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο Facebook, από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Η πλατφόρμα θα μετονομαστεί σε «meta» και σύμφωνα με τα λεγόμενα του θα ξεκινήσει μια νέα εποχή.

Το Meta παραπέμπει στο metaverse, μια νέα πολιτική της εταιρείας που συνδυάζει την εικονική πραγματικότητα με τις τεχνολογίες, όσον αφορά σε εργασία και διασκέδαση.

“I am proud to announce that, starting today, our company is now Meta.”

Ωστόσο φαίνεται πως η μετάβαση στο Meta δεν είναι εύκολη μιας και μία άλλη εταιρεία, μόλις λίγες εβδομάδες πριν είχε στείλει αίτηση κατοχύρωσης του «Meta» στο brandname της, κάτι που ίσως φέρνει ένα εμπόδιο στον σχεδιασμό του Ζούκερμπεργκ το οποίο αναμένεται να του κοστίσει αρκετά εκατομμύρια δολάρια…

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το ΤΜΖ τον Αύγουστο, οι ιδρυτές μιας εταιρείας που ονομάζεται Meta PC υπέβαλαν αίτηση για σήμα κατατεθέν τη λέξη «Meta» για υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet, λογισμικό και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Όπως δε, λένε οι ίδιοι οι ιδρυτές της εταιρείας Joe Darger και Zack Shutt, λειτουργούν την Meta PC για λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά πρόσφατα κατέθεσαν έγγραφα για το επίσημο σήμα κατατεθέν της επωνυμίας τους.

Η αίτησή τους ακόμη δεν έχει εγκριθεί ακόμη, ωστόσο σύμφωνα με το ΤΜΖ προηγούνται του Meta του Ζούκερμπεργκ και έτσι οι ίδιοι δηλώνουν πως θα έλυναν την «διαφωνία» τους μόνο εάν ο ιδρυτής του Facebook τους… έδινε 20 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειώνεται πως η Meta PC έχει προσεγγίσει πάντως το θέμα με χιούμορ φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να δημοσιεύσει βίντεο που υποτίθεται επαναλανσάρει την εταιρεία και μετονομάζεται σε… Facebook!

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z

— META PCs (@METAPCs) October 28, 2021