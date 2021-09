Σχολεία: Έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται τέσσερα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test) από τα φαρμακεία

Η διαδικασία αυτή γίνεται προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο επόμενων εβδομάδων (4-17/10) και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Την επόμενη ημέρα, δηλώνονται στη σχολική κάρτα που τους χορηγήθηκε στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Η δήλωση του αποτελέσματος γίνεται είτε στη σχολική κάρτα είτε στο self-testing.gov.gr.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει το υπουργείο Παιδείας, βασικός στόχος είναι να παραμείνουν ανοιχτά όλα τα τμήματα τη φετινή σχολική περίοδο και τα σχολικά μαθήματα να γίνονται διά ζώσης και όχι με τηλεκπαίδευση, όπως τις προηγούμενες χρονιές.

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει, ότι:

το self-test θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο,

ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορονοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες,

βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου),

οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλ. κρούσμα σε συμμαθητή),

η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.

Πώς εκδίδεται η σχολική κάρτα

Για την έκδοση της σχολικής κάρτας πρέπει να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο για τη δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19 – Self tests.

Για την εισαγωγή χρειάζονται ο κωδικοί Τaxisnet.

Στη συνέχεια επιλέγετε: Σχολική κάρτα για COVID-19, συμπληρώνετε τα πεδία και εκτυπώνετε.

Παρέχεται η δυνατότητα και για εκτύπωση της σχολικής κάρτας και χειρόγραφης συμπλήρωσης.

Η σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.

Χρήση μάσκας δεν πρέπει να γίνεται κατά το μάθημα της γυμναστικής ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, οπότε πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις καθώς και κατά τη διάρκεια της σίτισης.