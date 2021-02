ΣΕΓΕ: Διαδικτυακή πλατφόρμα προώθησης προϊόντων γυναικών επιχειρηματιών

Τη δυνατότητα να προωθούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, ακόμα και αν δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, αναμένεται να αποκτήσουν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), μέσω της (υπό κατασκευή) πλατφόρμας e-forme.store, που αναμένεται να είναι έτοιμη εντός Μαρτίου.

Τα παραπάνω ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του ΣΕΓΕ Λίνα Τσαλταμπάση, εξηγώντας ότι αρχικά η ιδέα είχε στόχο τη στήριξη των χειροτεχνισσών του Πανελλήνιου Δικτύου «ForME» του συνδέσμου, ωστόσο η covid-19 δημιούργησε νέα δεδομένα και διεύρυνε τη βάση στην οποία απευθύνεται η πλατφόρμα.

Στο μεταξύ, σε 50 ανέρχονται οι κενές θέσεις από τις συνολικά 200 που προσφέρει μέσω της ανταποδοτικής του δράσης «We Do It For You» ο ΣΕΓΕ. Η δράση, αφορά την υποστήριξη των μελών του συνδέσμου, που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα που προκήρυξε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το «e-Λιανικό». Το πρόγραμμα αφορά σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, έως και 5000 ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Προκηρύχθηκε πριν από λίγες ημέρες και οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται μέχρι τις 24/3.

Η υποστήριξη από τον ΣΕΓΕ αφορά σε δωρεάν κατάρτιση και κατάθεση του φακέλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ, τρεις ώρες εκπαίδευσης και mentoring για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και προώθησης των προϊόντων στο διαδίκτυο, προώθηση του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του δικτύου ForME και παροχή επιπλέον πακέτου υποστήριξης στα πρώτα βήματα παρουσίας στον χώρο των e-πωλήσεων και του digital marketing.

«Το πακέτο υπηρεσιών του ΣΕΓΕ εστιάζει ουσιαστικά στη μακροχρόνια βιωσιμότητα των e-shop που θα δημιουργηθούν μέσω του προαναφερόμενου προγράμματος», επισήμανε η κ. Τσαλταμπάση.

Γνωστοποίησε ότι ήδη 150 γυναίκες επιχειρηματίες, παλιά και νέα μέλη του ΣΕΓΕ, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο και Χανιά, ανέθεσαν στον σύνδεσμο την υποβολή της αίτησής τους στο πρόγραμμα e-Λιανικό και οι διαδικασίες προχωρούν με γοργό ρυθμό. «Πρόκειται για γυναίκες που διατηρούν φυσικό κατάστημα με είδη ρουχισμού, αξεσουάρ, είδη σπιτιού και ταξιδίου, μέχρι και ανθοπωλείο κ.ά.», σημείωσε, και πρόσθεσε ότι όσες ενδιαφέρονται να ευνοηθούν της δράσης του ΣΕΓΕ, μπορούν να το δηλώσουν μέχρι τις 15/3.