Tι θα πληρώσουμε τον ερχόμενο μήνα – Tα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Σεπτέμβριο ανακοίνωσαν οι περισσότερες εταιρείες. Σημειώνεται δε πως η μέση χρέωση αυξήθηκε κατά 8% και πως ανήλθε στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα από 12,8 λεπτά ανά kWh που ήταν τον Αύγουστο.

Αναλυτικά:

1.ΔΕΗ

Για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες η χρέωση παραμένει στα 15,5 λεπτά/KWh και στα 16,7 λεπτά είναι για πάνω από αυτό το όριο.

Ενώ η νυχτερινή χρέωση είναι 11,4 λεπτά/KWh.

2.Volterra

Η χρέωση είναι στα 13,98 λεπτά για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις.

3.SIMPLY GENEROUS HOME της Ήρων

Η χρέωση είναι στα 11,25 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1125 €/kWh), με ενσωματωμένη την έκπτωση 10% ποσότητας που προσφέρεται σε όλους τους καταναλωτές, χωρίς προϋποθέσεις.

Mε τη συμπλήρωση 6 μηνών παραμονής στο πρόγραμμα, η έκπτωση ποσότητας ανέρχεται στο 15%. Και η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 10,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1063 ευρώ /kWh).

4. Volton

Η Volton προσφέρει 0,0945ευρώ ανά κιλοβατώρα (9,45 λεπτά) με έκπτωση συνέπειας στο πρόγραμμα Volton Energy Control (0,1260 ευρώ ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας), καθώς και 0,1482 ευρώ ανά κιλοβατώρα (14,82 λεπτά) με έκπτωση συνέπειας στο πρόγραμμα Volton Home Plus (0,1560 ευρώ ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας).

5. Protergia

Η χρέωση μέσω του Value Plus είναι στα 9,46 λεπτά.

Το Οικιακό Value Student είναι στα 9,98 λεπτά, το Οικιακό MVP Reward στα 18,28 λεπτά χωρίς έκπτωση συνέπειας και στα 12,28 λεπτά με έκπτωση συνέπειας

6. Watt+Volt

Η Watt+Volt έχει το πρόγραμμα Reward στα 18,28 λεπτά που με την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται σε 12,28 λεπτά.

7. Ήρων

Μέσω του προγράμματος Simply Generous Home η χρέωση είναι στα 11,25 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1125 ευρώ /kWh), με την έκπτωση 10% ποσότητας και χωρίς προϋποθέσεις.

Mε τη συμπλήρωση 6 μηνών παραμονής στο πρόγραμμα, η έκπτωση ποσότητας είναι στο 15% και η τελική τιμή διαμορφώνεται στα 10,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1063 ευρώ /kWh).

7. Elpedison

Μέσω του προγράμματος Green Economy η χρέωση είναι στα 8,00 λεπτά.

Στο Συνέπεια Day η χρέωση είναι στα 15,77 λεπτά ανά κιλοβατώρα με τις εκπτώσεις.

8.nrg

Η nrg προσφέρει το πρόγραμμα On Time με αρχική τιμή στα 15,99 λεπτά και με την έκπτωση συνέπειας να κλιμακώνεται από 10% έως και 40% οπότε και κατεβαίνει στα 9,594 λεπτά.

9. ΖΕΝΙΘ

Η χρέωση μέσω του Power Home Now είναι στα 14,3 λεπτά.

10. Φυσικό Αέριο

Στα 9,3 λεπτά είναι η χρέωση για το οικιακό πρόγραμμα Maxi Free+ με την έκπτωση συνέπειας.

Οι ανακοινώσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται η κρατική επιδότηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο οι ανακοινώσεις για την κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από το υπουργείο.

Ηλεκτρική ενέργεια : Πού βρίσκεται σήμερα η τιμή της

Πάνω από τα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα βρίσκεται σήμερα η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της euenergy.live η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφει αύξηση της τάξεως του 28% και διαμορφώνεται στα 111.44 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 87,03 ευρώ/MWh που ήταν χθες . Ωστόσο οι τιμές αυτές στις 12 και στις 13 Αυγούστου οι τιμές τους ήταν στα 59,65 ευρώ/MWh και στα 53,3 ευρώ/MWh αντίστοιχα λόγω της απόλυτης κυριαρχίας των ΑΠΕ . Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει πως η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κινείται πάνω από τα επίπεδα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.