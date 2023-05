Τι είπε ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου TITAN και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στη συζήτηση με τίτλο “BRIDGING THE SKILLS’ GAP WITH AMBITIOUS AND BOLD ACTION” που έγινε στο πλαίσιο του 8oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Πριν 10 χρόνια ήταν έγκλημα καθοσιώσεως για τους πανεπιστημιακούς να μιλήσουν με τις εταιρείες εντός πανεπιστημίου. Πλέον δεν ισχύει αυτό. Αλλά χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα» τόνισε ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου TITAN και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στη συζήτηση με τίτλο “BRIDGING THE SKILLS’ GAP WITH AMBITIOUS AND BOLD ACTION” που έγινε στο πλαίσιο του 8oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Σχολιάζοντας τη χαμηλή θέση της Ελλάδας στην κατάταξη της ΕΕ με κριτήριο το ποσοστό των επιχειρήσεων που προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης στο προσωπικό τους ο κ. Παπαλεξόπουλος τόνισε: «Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επιχειρήσεις είναι περισσότερο μέρος του προβλήματος παρά μέρος της λύσης. Μόνο 20% των ελληνικών επιχειρήσεων παρέχουν οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης στους εργαζόμενους τους έναντι 67% του μέσου όρου στην Ε.Ε. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με το ό,τι δεν έχουμε κουλτούρα δια βίου μάθησης αλλά και με τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα ,οι μεγάλες επιχειρήσεις παρέχουν σε ποσοστό 60% εκπαίδευση. Το πρόβλημα είναι πως στην Ελλάδα έχουμε πολύ περισσότερες μικρές παρά μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα άλλο πρόβλημα είναι πως έχουμε μικρότερη παρουσία σε τομείς που χρειάζονται εκπαίδευση, όπως η καινοτομία. Αλλά υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα. Μέχρι πολύ πρόσφατα η χρηματοδότηση από το κράτος των προγραμμάτων εκπαίδευσης ήταν και γραφειοκρατική και δύσκολη. Αλλά αυτό βλέπουμε πως αλλάζει σιγά σιγά. Είμαστε σε καλό δρόμο αλλά είμαστε ακόμα πολύ μακριά από αυτό που χρειάζεται».

Ο Γιώργος Λεκάκος, καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), μίλησε για τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας: «Σε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Έως τώρα η διασύνδεση αγοράς και πανεπιστημίων ήταν κάπως παθητική. Η σχέση εταιρειών και πανεπιστημίου πρέπει να γίνει οργανική. Από την εμπειρία μου, οι εταιρείες που μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο είναι οι πλέον επιτυχημένες. Συνεργαζόμαστε στενά. Κάνουν παρουσιάσεις, δίνουν δεδομένα, υπάρχει καθημερινή σχέση. Αυτό πρέπει να επεκταθεί».

Για το ίδιο θέμα ο Βασίλης Αντωνιάδης μέλος του Δ.Σ. Ιδρύματος Μποδοσάκη & Μanaging Director και Senior Partner της Boston Consulting Group στην Αθήνα τόνισε: «Η απάντηση βρίσκεται στην αυτονομία και στην ανεξαρτησία των πανεπιστημίων. Αν δοθεί αυτονομία στα πανεπιστήμια θα λειτουργήσει θετικά και στον εσωτερικό ανταγωνισμό τους στο να ανέβουν στο global ranking». Ζήτησε επίσης αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια. « Να μην υπάρχει αυτή η επιλογή ανάμεσα σε εκατοντάδες τμήματα που πρέπει ο μαθητής να αποφασίσει τι δουλειά θα κάνει στην υπόλοιπη ζωή του. Οι εξετάσεις να γίνονται για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και η επιλογή της ειδικότητας να γίνεται εντός του προγράμματος σπουδών

Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλάδος, αναφέρθηκε στα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά εργασίας. «Σύμφωνα με τον ΣΕΒ το ⅓ των επιχειρήσεων φαίνεται να έχει ανάγκη προσωπικό. Στη μελέτη μας ως Deloitte φαίνεται 70% των επιχειρήσεων να μη βρίσκει τους ανθρώπους που χρειάζεται. Η τεχνολογία είναι μία λύση, για να γίνει μια εταιρεία πιο effective. Άλλη λύση είναι τα εναλλακτικά μοντέλα εργασίας. Με freelancers ή hub. To πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού δεν είναι τωρινό, στην Ευρώπη το αντιμετωπίζουν χρόνια, εμείς το ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια. Στη Deloitte σε συνεργασία δημιουργήσαμε ένα hub, με σκοπό να εκπαιδεύσουμε νέους ανθρώπους σε πράγματα που θα έχουν ζήτηση στο εγγύς μέλλον. Αυτό είναι μία μεσοπρόθεσμη λύση. Οι εταιρείες πρέπει να αλλάξουν και αυτές νοοτροπία, να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα soft skills, η νέα γενιά είναι διαφορετική». Ο κ. Κουτσόπουλος αναφέρθηκε και στις ελλείψεις σε προσωπικό που αντιμετωπίζουν τομείς όπως ο κατασκευαστικός τομέας. «Έχουμε ανθρώπους στις δομές φιλοξενίας που δεδομένα έχουν ικανότητες. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να τους εντάξουμε στην παραγωγική διαδικασία; Πολλοί έχουν skills μεγαλύτερα από εμάς, γιατί να μην τους εντάξουμε. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνεργαστούμε δομικά κράτος, πανεπιστήμια, ιδιωτικός τομέας, φορείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πάνος Βλάχος, Πρόεδρος του Κολλεγίου Ανατόλια, μιλώντας για το ζήτημα του επαγγελματικού προσανατολισμού τόνισε: «Το κλασικό μοντέλο με τις ημέρες καριέρας στα πανεπιστήμια ή στα φροντιστήρια δεν επαρκεί. Χρειάζεται πιο σοβαρή δουλειά. Το σύστημα μας έχει ένα δομικό πρόβλημα. Ζητά από παιδιά 17 ετών να αποφασίσουν τι δουλειά θα κάνουν. Πρέπει το εκπαιδευτικό μας σύστημα να γίνει πιο ευέλικτο. Να υπάρξουν αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων ώστε να εντάξουν και πρακτική άσκηση εντός των σπουδών».

«Η μεγαλύτερη απώλεια με την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ ήταν η απώλεια της υποχρεωτικής εξάμηνης πρακτικής άσκησης. Πρέπει να επανέλθει όχι μόνο στα πρώην ΤΕΙ αλλά και στα πανεπιστήμια», σχολίασε ο κ. Παπαλεξόπουλος για ίδιο θέμα.