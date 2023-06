Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτη προτεραιότητα της νέας ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καλύψει μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Ειδικότερα, για τον Ιούλιο, θα πρέπει ο Θεόδωρος Σκυλακάκης να ανακοινώσει τι θα ισχύσει τελικά με τις ενισχύσεις και αν θα απορροφηθεί μέρος των επιβαρύνσεων από τις χρεώσεις που έχουν ανακοινώσει οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική», ένα ακόμα ανοιχτό μέτωπο είναι αν θα διεκδικηθεί ή όχι παράταση των έκτακτων μέτρων -δηλαδή πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά και πάγωμα της ρήτρας αναπροσαρμογής στη λιανική- πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας στις 30 Σεπτεμβρίου, με δεδομένη την επιθυμία που έχει ήδη εκφράσει ο κλάδος (παραγωγοί και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας) για «επιστροφή στην κανονικότητα» με άρση όσων ίσχυαν στην ενεργειακή κρίση.

Έτσι, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας, θα πρέπει σύντομα να τοποθετηθεί για το αν θα επιστρέψουν τα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Τα νέα τιμολόγια ρεύματος Ιουλίου 2023 χωρίς την επιδότηση

Τα τιμολόγια από τους προμηθευτές για τον Ιούλιο:

Αμετάβλητα για τον μήνα Ιούλιο έμειναν τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ στα 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα έως 500 κιλοβατώρες και 16,7 σεντς για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες, ενώ σε μικρές αυξομειώσεις προχώρησαν οι υπόλοιποι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος. Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση της ΔΕΗ παραμένει στα 11,4 σεντς.

Protergia Οικιακό Value: 0,11115 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 0,1265)

Ήρων PROTECT 4 Home: 16,9 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

Elpedison Green Economy: 11,1 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 11,4) ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

NRG on time: 13,2 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 12,2)

Watt&Volt Value: 11,15 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 12,65)

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας MAXI Free: 12,3 σεντς ανά κιλοβατώρα (αμετάβλητο)

Volterra: 13,98 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 11,98)

Zenith Home Now: 14,4 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 13,9)

Volton Home: 15,6 σεντς ανά κιλοβατώρα (από 16,63)

Οι τιμές ανακοινώνονται σε περίοδο ανόδου της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου η οποία ωστόσο παραμένει σε επίπεδα έως 80-90 % χαμηλότερη σε σχέση με το περυσινό καλοκαίρι.

Οι τιμές των παρόχων τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε 15,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες (έναντι 15,9 λεπτών τον Μάιο) και 16,7 λεπτά για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες (από 17,1 λεπτά τον Απρίλιο). Για το νυχτερινό ρεύμα η χρέωση θα είναι 11,4 λεπτά, από 11,8 τον Απρίλιο.

Protergia Οικιακό Value: 0,1265 ευρώ ανά κιλοβατώρα (από 0,1396)

Ήρων PROTECT 4 Home: 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 18,7)

Elpedison Economy: 11,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 12,5)

NRG on time: 12,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 14)

Watt&Volt Value: 12,65 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 13,96)

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας MAXI Free: 12,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 13,9)

Volterra: 11,98 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 18,8)

Zenith Home Now: 13,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 11,5)

Volton Home: 15,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 16,63 )