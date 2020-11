Lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες: SMS στο 13033 – Ο αριθμός για τη μετακίνηση στα σχολεία

Κορονοϊός – Μετακίνηση με SMS: Νέο καθολικό lockdown στις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλονίκης και των Σερρών εξαιτίας της εκρηκτικής αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες.

Κορονοϊός – Μετακίνηση με SMS: Τι πρέπει να ξέρετε

Από τις 6 σήμερα το πρωί και για τις επόμενες 14 ημέρες οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και των Σερρών αναγκάζονται να ξαναζήσουν σε διαφορετικές συνθήκες.

Ανοικτά παραμένουν χονδρεμπόριο, βιομηχανία, ξενοδοχεία, καθώς και τα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια με τα μέτρα προστασίας που ίσχυαν από την αρχή του σχολικού έτους. Είναι υποχρεωτική η τηλεκπαίδευση σε όλα τα λύκεια, καθώς και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις

Για τις μετακινήσεις από τις 5 το πρωί έως τις 9 το βράδυ οι κάτοικοι θα μπορούν να μετακινούνται με προηγούμενη (δωρεάν) αποστολή SMS στο 13033, όπως γινόταν στην πρώτη φάση της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση τύπου Α του εργοδότη. Δεν χρειάζεται SMS.

Συγκεκριμένα: για το διάστημα 5 το πρωί έως 9 το βράδυ επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο για τους παρακάτω λόγους:

1. Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). [SMS- Επιλογή 1]

2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. [SMS- Επιλογή 2]

3. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. [SMS- Επιλογή 3]

4. Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη. Μεταφορά ανηλίκου από και προς σχολική μονάδα [SMS- Επιλογή 4]

5. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. [SMS- Επιλογή 5]

6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. [SMS- Επιλογή 6]

Από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο για λόγους εργασίας [με βεβαίωση εργοδότη τύπου Α, χωρίς SMS], υγείας [SMS- Επιλογή 1] και η ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS- Επιλογή 6].

Η μετάβαση ανήλικων τέκνων από και προς τις σχολικές μονάδες επιτρέπεται από έναν γονέα/κηδεμόνα με την αποστολή SMS- Επιλογή 4 και με πιστοποιητικό-βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου, στην οποία αναγράφονται η διεύθυνση της σχολικής μονάδας και η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή-τριας.

Απαγορεύονται οι μετακινήσεις εκτός των Περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Σερρών. Αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές αναστέλλονται προς το εξωτερικό, ενώ επιτρέπονται μόνο για αυστηρά επαγγελματικούς λόγους και λόγους υγείας στις μεταφορές εσωτερικού.

Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου (εξαιρούνται τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, όπως super-market, mini-market κλπ, καθώς και τα pet shop), των κομμωτηρίων και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής. Η εστίαση παραμένει σε αναστολή λειτουργίας, ενώ επιτρέπονται οι υπηρεσίες delivery. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 20:30, ενώ προβλέπεται η λειτουργία τους και το Σαββατοκύριακο.

Στις μεταφορές, προβλέπεται περιορισμός στον αριθμό των επιβαινόντων σε ΙΧ μέχρι 1 άτομο πλέον του οδηγού (εξαιρούνται ανήλικα τέκνα).

Στην αναστολή λειτουργίας των παιδότοπων, συμπεριλαμβάνονται οι παιδικές χαρές και τα πάρκα ψυχαγωγίας / θεματικά πάρκα.

Στους χώρους λατρείας, οι λειτουργίες πραγματοποιούνται χωρίς παρουσία πιστών, ενώ επιτρέπονται μόνο τελετές κηδειών με παρουσία έως 9 άτομα.

Απαγορεύονται οι πτήσεις για μη ουσιώδεις λόγους από και προς τη Θεσσαλονίκη

Νέα notam που αφορά προσωρινή απαγόρευση διεθνών και εσωτερικών επιβατικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», από σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 στις 18:00 έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2020, εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η αεροπορική οδηγία για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» προβλέπει ότι όλες οι πτήσεις επιβατών διεθνών και εσωτερικών δρομολογίων (αφίξεις και αναχωρήσεις) αναστέλλονται προσωρινά έως τις 17 Νοεμβρίου 2020, εκτός από τις ουσιώδεις πτήσεις (Essential travel) που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς/επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους και για άτομα που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις:

-Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Hellenic national healthcare system flights).

-Πτήσεις που εγκρίθηκαν από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους, για κατόχους ειδικής κάρτας ομογενών και για κατόχους με άδεια τόπου κατοικίας στην Ελλάδα (repatriation flights).

-Κρατικές πτήσεις (state flights).

-Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (sanitary flights).

-Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος (humanitarian flights).

-Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση (emergency flights).

-Οι στρατιωτικές πτήσεις (military flights).

-Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo flights).

-Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών (fire fighting flights).

-Οι πτήσεις της Frontex (frontex flights).

-Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών (technical landing where passengers do not disembark).

-Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του (ferry flights).

Όπως ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αναστέλλεται από σήμερα και μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών μεταξύ Θεσσαλονίκης – Σερρών – Θεσσαλονίκης

Σε καθεστώς καθολικού lockdown μπήκε από τις έξι, σήμερα, το πρωί και για τις επόμενες 14 ημέρες η Περιφερειακή Ενότητας Σερρών, όπως ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση, λόγω της μεγάλης έξαρσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού και σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η περαιτέρω μετάδοση της νόσου.

Στα νέα μέτρα συμπεριλαμβάνονται το καθολικό κλείσιμο όλων των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων εστίασης, αποστολή SMS για όλες τις μετακινήσεις και απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις εννέα το βράδυ μέχρι τις πέντε το πρωί της επόμενης ημέρας, ενώ εξαιρούνται οι μετακινήσεις μόνο για λόγους εργασίας και υγείας. Επίσης, απαγορεύεται η μετακίνηση από και προς τις περιοχές που έχουν χρωματιστεί «κόκκινες» στον υγειονομικό χάρτη της χώρας.

Τα σχολεία, εκτός από τα λύκεια και τα ΑΕΙ, στα οποία θα εφαρμοστεί η τηλεκπαίδευση, θα παραμείνουν ανοικτά, με όλα τα μέτρα προστασίας που ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους, ενώ αναστέλλονται όλες οι αθλητικές δραστηριότητες, η λειτουργία των γυμναστηρίων και όλων των χώρων ψυχαγωγίας, πολιτισμού και διασκέδασης.

Η λαϊκή αγορά των Σερρών θα λειτουργήσει σήμερα όπως είναι προγραμματισμένη αλλά μόνο με το 50% των συμμετεχόντων πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών). Ειδικότερα, θα δραστηριοποιηθούν οι πωλητές των οποίων ο αριθμός της θέσης ο οποίος αναγράφεται στην άδειά τους λήγει σε μονό αριθμό. Επίσης, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται στα πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό και ελεύθερο από αντικείμενα.

Για μια «νέα, γκρίζα πραγματικότητα» στην περιοχή των Σερρών κάνει λόγο με ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της πόλης Αλέξανδρος Χρυσάφης.

«Όλα τα δεδομένα των κρουσμάτων, του επιδημιολογικού φορτίου και της κατάστασης των δομών υγείας», σημειώνει ο κ. Χρυσάφης, «αξιολογήθηκαν από την Πολιτεία και κρίθηκε απαραίτητο να επιβληθεί ένα τοπικό lockdown στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ψυχραιμία και πίστη στην επιστημονική κοινότητα».

«Τα μέτρα που λαμβάνονται», συνεχίζει στην ανακοίνωσή του ο δήμαρχος, «θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητα για την προάσπιση του υπέρτατου αγαθού της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό γιατί η δημόσια υγεία δεν είναι κάτι το οποίο διαπραγματεύεται. Ένα lockdown είναι σίγουρα μία δυσάρεστη κατάσταση για όλους. Στο τελευταίο πράγμα, όμως, που μπορούμε να κάνουμε έκπτωση είναι στα μέτρα για τη διασφάλιση της ζωής των συνανθρώπων μας».

Ο κ. Χρυσάφης κλείνει την ανακοίνωσή του ευχόμενος καλό κουράγιο σε όλους. Διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι ο δήμος θα σταθεί στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη και πως έχουν ετοιμαστεί όλες εκείνες οι κοινωνικές δομές που θα μπορέσουν να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται.

Lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες: Τηλε-εκπαίδευση σε λύκεια και ΑΕΙ – Μετακίνηση με sms