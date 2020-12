Κορονοϊός: Μια βρετανίδα γιαγιά ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο

Κορονοϊός: Μια βρετανίδα γιαγιά είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer εκτός του πλαισίου των κλινικών δοκιμών. «Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα να είμαι το πρώτο άτομο που εμβολιάστηκε κατά της Covid-19» δήλωσε.

Η Μάργκαρετ Κίναν, μια 90χρονη από τη Βρετανία, είναι η πρώτη στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού εκτός του πλαισίου των δοκιμών, μετά την κλινική έγκρισή του. Η Κίναν έκανε το εμβόλιο στο τοπικό νοσοκομείο της στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας σήμερα το πρωί στις 08:31 (ώρα Ελλάδας).

«Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα να είμαι το πρώτο άτομο που εμβολιάστηκε κατά της Covid-19, είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο για τα γενέθλια μου που θα μπορούσα να ευχηθώ γιατί σημαίνει ότι μπορώ επιτέλους να ανυπομονώ να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το νέο έτος καθώς είμαι μόνη μου για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου», είπε η ηλικιωμένη ενώ ευχαρίστησε το προσωπικό του NHS για την φροντίδα που της παρείχε.

«Και η συμβουλή μου σε οποιονδήποτε στον οποίο προσφέρεται το εμβόλιο είναι να το κάνει, αν μπορώ εγώ στα 90 τότε μπορείτε και εσείς».

"Μαραθώνιος" μάλλον παρά σπριντ.Η Βρετανία ετοιμάζεται να ξεκινήσει σήμερα Τρίτη μια "ιστορική" εκστρατεία εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού, την πρώτη σε μια δυτική χώρα.

Η Βρετανία, που έχει πληγεί πιο σκληρά στην Ευρώπη από την πανδημία με τουλάχιστον 61.000 νεκρούς, είναι η πρώτη χώρα στο κόσμο που ενέκρινε το εμβόλιο το οποίο ανέπτυξαν οι Pfizer και BioNTech. Η Ρωσία άρχισε να χορηγεί, στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το δικό της εμβόλιο, το Sputnik V.

Αν η βρετανική βιασύνη να εγκριθεί το εμβόλιο επικρίθηκε από ορισμένους επιστήμονες, η επικείμενη εκστρατεία προμηνύεται κρίσιμη για τη συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, Η διαχείριση της πανδημίας από τον πρωθυπουργό δέχτηκε πολλές επικρίσεις και ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη οργή για τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι προκαλούν τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος.

Για τον υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ, ο οποίος χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα της εκστρατείας εμβολιασμού ως "V day", ημέρα της νίκης, "η εβδομάδα που έρχεται είναι μια ιστορική στιγμή".

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Κρόιντον, νότια του Λονδίνου, είναι ένα από τα 50 νοσοκομειακά "κέντρα" που στήθηκαν στην Αγγλία τα οποία άρχισαν να παραλαμβάνουν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τις πρώτες 800.000 αρχικές δόσεις του εμβολίου που προέρχονταν από το βελγικό εργοστάσιο του Πιιρς. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, θα στηθούν επίσης 1.000 κέντρα εμβολιασμού.

Κατά την άφιξή τους, τα εμβόλια αφαιρέθηκαν από τα κουτιά τους με τον ξηρό πάγο από έναν τεχνικό φαρμάκων που φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό, και τοποθετήθηκαν σε ένα ψυγείο όπου πρέπει να διατηρηθούν σε θερμοκρασία -70 βαθμών.

"Το να ξέρουμε ότι είναι εδώ, ότι είμαστε ανάμεσα στους πρώτους στη χώρα που παίρνουμε το εμβόλιο, και άρα οι πρώτοι στον κόσμο, είναι απλώς απίθανο", ομολογεί η Λουίζ Κάφλαν, επικεφαλής φαρμακοποιός του νοσοκομειακού ομίλου.

Οι ένοικοι και το προσωπικό των οίκων ευγηρίας θα είναι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν, ένα έργο που περιπλέκεται λόγω των επιμελητειακών προκλήσεων που συνδέονται με την ανάγκη να διατηρηθούν τα εμβόλια σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Θα ακολουθήσουν οι υγειονομικοί και οι άνω των 80 ετών και κατόπιν κατά φθίνουσα ηλικία.

Οι αρχές αναμένουν να εμβολιάσουν από τώρα και μέχρι την άνοιξη τις εννέα κατηγορίες που έχουν ορίσει, και περιλαμβάνουν τους άνω των 50 ετών, τους υγειονομικούς και τις ευπαθείς ομάδες. Αυτοί αντιπροσωπεύουν το 99% των ασθενών που πέθαναν.

Η Βρετανία παρήγγειλε 40 εκατ. δόσεις του εμβολίου αυτού, που της επιτρέπει να προφυλάξει 20 εκατ. ανθρώπους, με δύο δόσεις να είναι απαραίτητες με διαφορά τριών εβδομάδων.

Οι πρώτες δόσεις θα αρχίσουν να χορηγούνται την Τρίτη επίσης στη Σκοτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Όμως η πλειονότητα του βρετανικού πληθυσμού θα πρέπει να περιμένει το 2021.

Η διανομή του εμβολίου θα είναι "'μαραθώνιος και όχι σπριντ", προειδοποίησε ο ιατρικός διευθυντής του εθνικού συστήματος υγείας (NHS) Στίβεν Πάουις.

Σύμφωνα με βρετανικές εφημερίδες, η βασίλισσα Ελισάβετ Β', 94 ετών, και ο σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος, 99 ετών, θα εμβολιαστούν προσεχώς. Μπορεί μάλιστα να εμβολιαστούν δημοσίως προκειμένου να ενθαρρύνουν τους πολίτες να εμβολιασθούν και να αντικρούσουν όσους τάσσονται κατά των εμβολίων.

Άλλες διασημότητες μπορεί να συμβάλουν επίσης, σύμφωνα με τη Sunday Mirror, όπως ο τραγουδιστής Μπομπ Γκέλντορφ ή ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Ρόνι Γουντ.

Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε περιπλοκή που συνδέεται με το Brexit μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση προβλέπει να καταφύγει στη χρήση αεροπλάνων του στρατού σε περίπτωση καθυστερήσεων στα σύνορα.

Στο μεταξύ, οι υγειονομικές αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν τους τοπικούς περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Βρετανίας, καθώς περιμένουν αναζωπύρωση του ιού μετά τα Χριστούγεννα.

Συνολικά, η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε περίπου 357 εκατομμύρια δόσεις που θα χορηγηθούν από επτά φαρμακοβιομηχανίες. Υπολογίζει κυρίως στην AstraZeneca και στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που είναι πιο εύκολο να μεταφερθούν σε σχέση με εκείνες της Pfizer, για έναν ευρύτερο εμβολιασμό.

90-year-old Margaret Keenan is the first person in the UK to receive the Pfizer/BioNTech vaccine outside of a clinical trial.

Read more about this huge moment in the fight against #COVID19: https://t.co/YVcEqzmsPj pic.twitter.com/oCDV8Sv90X

— Sky News (@SkyNews) December 8, 2020