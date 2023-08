Έρχονται τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις για την επιδότηση των οικιακών τιμολογίων ρεύματος τον Σεπτέμβριο μετά τις αυξήσεις «φωτιά» που ανακοίνωσαν οι πάροχοι.

Ειδικότερα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι αυξήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 46% για τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο ενώ όλοι σχεδόν οι προμηθευτές ανακοίνωσαν αυξημένες τιμές.

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο 2023

Αναλυτικά τα τιμολόγια ανά εταιρία που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ρεύματος για τον Σεπτέμβριο 2023:

Η χρέωση της ΔΕΗ ανέρχεται στα 15,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 KWh και 16,7 λεπτά για κατανάλωση άνω του ορίου. Η χρέωση τις νυκτερινές ώρες θα ανέρχεται στα 11,4 λεπτά.

Η Protergia προσφέρει το Value Plus στα 9,46 λεπτά/KWh, το Οικιακό Value Student στα 9,98 λεπτά, το Οικιακό MVP Reward στα 18,28 λεπτά χωρίς έκπτωση συνέπειας και στα 12,28 λεπτά με έκπτωση συνέπειας. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%.

Η Ήρων προσφέρει το Simply Generous Home στα 11,25 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1125 €/kWh), με την έκπτωση 10% ποσότητας, χωρίς προϋποθέσεις. Mε τη συμπλήρωση 6 μηνών παραμονής στο πρόγραμμα, η έκπτωση ποσότητας ανεβαίνει στο 15% με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 10,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα (0,1063 €/kWh).

Η Volton προσφέρει 0,0945€ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας στο πρόγραμμα Volton Energy Control (0,1260€ ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας), καθώς και 0,1482€ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση συνέπειας στο πρόγραμμα Volton Home Plus (0,1560€ ανά κιλοβατώρα χωρίς έκπτωση συνέπειας).

Η Elpedison προσφέρει το πρόγραμμα Green Economy στα 8,00 λεπτά και στο Συνέπεια Day στα 15,77 λεπτά ανά κιλοβατώρα με τις εκπτώσεις.

Η NRG προσφέρει το πρόγραμμα On Time με αρχική τιμή στα 15,99 λεπτά και με την έκπτωση συνέπειας να κλιμακώνεται από 10% έως και 40% οπότε και κατεβαίνει στα 9,594 λεπτά.

Η Volterra τιμολογεί τη χρέωση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα 13,98 λεπτά.

Η ΖΕΝΙΘ προσφέρει το Power Home Now στα 14,3 λεπτά.

Η Φυσικό Αέριο προσφέρει στα 9,3 λεπτά το οικιακό πρόγραμμα Maxi Free+ με την έκπτωση συνέπειας.

Η Watt+Volt προσφέρει το πρόγραμμα Reward στα 18,28 λεπτά που με την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται σε 12,28 λεπτά.

Αυξημένη επιδότηση για τα τιμολόγια των νοικοκυριών τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της εβδομάδας θα ανακοινώσει τα ύψος της επιδότησης το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα ταυ Αυγούστου. Τον τρέχοντα μήνα, υπενθυμίζεται πως η επιχορήγηση ήταν 0,01 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Η συντριπτική πλειονότητα των ανεξάρτητων παρόχων ανακοίνωσε για τον Σεπτέμβριο αυξήσεις, οι οποίες έφτασαν σε προγράμματά τους ακόμη και τα 46% έναντι του Αυγούστου. Ο μεγάλος προμηθευτής, η ΔΕΗ, διατήρησε αμετάβλητα τα οικιακά τιμολόγιά της.

Την ίδια στιγμή η ηγεσία ταυ υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας του νέου πακέτου στήριξης των ενεργειακά ευάλωτων καταναλωτών. Σίγουρα σε αυτό θα περιλαμβάνεται το ειδικό τιμολόγιο για τους πολύτεκνους με άνω των τεσσάρων παιδιών, ενώ συνολικά το πακέτο στήριξης των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα και δυσκολία στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων για την κατανάλωση ενέργειας θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Υπενθυμίζεται ότι τα έκτακτα μέτρα ισχύουν μέχρι το τέλος του 2023.

Νέα προγράμματα

Οι πελάτες των παρόχων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ερευνήσουν τα τιμολόγια που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές τους. Κι αυτό καθώς σημαντικός αριθμός εταιρειών προχώρησε στη διάθεση νέων προγραμμάτων ρεύματος με τιμές χαμηλότερες έναντι εκείνων που διαθέτουν εδώ και μήνες στην αγορά.

Ετσι, οι καταναλωτές βάσει του νόμου έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την αλλαγή του προγράμματός τους και να επιλέξουν κάποιο από τα νέα προϊόντα ή ακόμα και να μεταπηδήσουν σε άλλο πάροχο, ο οποίος έχει ανταγωνιστικά προϊόντα σε σχέση με εκείνον από τον οποίο ηλεκτροδοτούνται σήμερα.