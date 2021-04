Η απόλυτη σύγχυση για μετακινήσεις το Πάσχα, self test, εστίαση, άνοιγμα σχολείων

Lockdown – Όπως φαίνεται, οι μισοί επιστήμονες λένε ότι πρέπει να ανοίξουν οι μετακινήσεις ενόψει του Πάσχα και οι άλλοι μισοί λένε ότι θα είναι καταστροφικό να φύγουν οι πολίτες από τα αστικά κέντρα.

Όπως παρατηρούμε, τα κρούσματα αντί να μειωθούν αυξήθηκαν, τα νοσοκομεία είναι στα όριά τους, κλίνες ΜΕΘ και απλές δεν υπάρχουν πουθενά, ενώ πολλές περιοχές παραμένουν ακόμα στο… κόκκινο.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 κι ερωτηθείς τι θα ισχύσει τελικά για το Πάσχα, απάντησε ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα μας θα πρέπει να είναι να μειωθούν οι περίπου 5.500 ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό στα νοσοκομεία, οι 840 που είναι διασωληνωμένοι και βέβαια οι δεκάδες που χάνουν καθημερινά τη ζωή τους, ώστε να πάρει μια ανάσα το σύστημα υγείας και οι εργαζόμενοι σε αυτό.

Ο κ. Εξαδάκτυλος επιχείρησε μια ιστορική αναδρομή, λέγοντας πως όταν ήρθε η μεγάλη επιδημία της γρίπης το 1919 και ο κόσμος κουράστηκε να τηρεί τα μέτρα έναν χρόνο μετά την εμφάνιση της, τότε εμφανίστηκε ένα μεγάλο τέταρτο κύμα που σάρωσε τα πάντα.

Ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, χτύπησε «καμπανάκι», λέγοντας πως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μεταλλάξεις του ιού που θα εμφανιστούν παράλληλα με το πρόγραμμα του εμβολιασμού και που θα οδηγήσουν σε ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας με καταστροφικές συνέπειες.

Επανερχόμενος στο θέμα των μετακινήσεων για το Πάσχα, είπε ότι ακόμη είναι νωρίς για να ξέρουμε και πρέπει να περιμένουμε να φτάσει η Μεγάλη Δευτέρα για να εκτιμηθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα και να παρθούν αποφάσεις. Προειδοποίησε όμως ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για μια μαζική έξοδο όπως στα προ πανδημίας χρόνια.

Ο κ. Εξαδάκτυλος δήλωσε στη συνέχεια ότι οι εμβολιασμένοι θα μπορούσαν να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά αυτό είναι δύσκολο στην πράξη, καθώς όπως κυλάει το πρόγραμμα του εμβολιασμού δεν μπορεί να έχει εμβολιαστεί μια ολόκληρη οικογένεια.

Σε ότι αφορά όμως τα self test, ήταν κατηγορηματικός λέγοντας πως ένα θετικό self test είναι σημαντικό γιατί μας επιτρέπει να εντοπίσουμε έναν ασυμπτωματικό ασθενή, αλλά το αρνητικό self test δεν μας λέει τίποτα.

Βασιλακόπουλος: Αν μείνουμε Αθήνα το Πάσχα τα κρούσματα θα αυξηθούν

«Αν μείνουμε στην Αθήνα, και τις άλλες μεγάλες πόλεις, το Πάσχα τα κρούσματα θα αυξηθούν» δήλωσε με την σειρά του στον ΣΚΑΪ ο πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Δηλώνοντας ότι το σημερινό μείγμα μέτρων πλέον δεν λειτουργεί, πρότεινε να επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις με self test και να ανοίξει η εστίαση στους εξωτερικούς χώρους.

«Πρόβλεψη μου είναι ότι αν μείνουμε στην Αθήνα, και στις άλλες μεγάλες πόλεις, και δεν πάμε στα χωριά μας, θα αυξηθούν τα κρούσματα, κανείς δε θα μείνει στο δικό του σπίτι, αντί για αυτό θα βρεθούμε παρέες, συγγενείς, φίλοι μέσα στα διαμερίσματα αντί στα χωριά σε εξωτερικούς χώρους να γιορτάζουμε το Πάσχα και τις χρονιάρες μέρες» τόνισε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βασιλακόπουλος πρότεινε να επιτραπούν οι μετακινήσεις, με χρησιμοποίηση self test. «Αν κάνουμε συμφωνία ειλικρίνειας πολιτών – κυβέρνησης και γίνουν self test Μεγάλη Τετάρτη ή Μεγάλη Πέμπτη από τον καθένα μας, και όσοι είναι θετικοί είναι ειλικρινείς και δε φύγουν, τότε η κοινωνία θα αραιώσει και η μετάδοση θα μειωθεί… Το ωράριο δεν τηρείται» σημείωσε.

«Τα μέτρα της καραντίνας έχουν ως στόχο να μειωθούν οι ανθρώπινες επαφές… Όταν οι ανθρώπινες επαφές δεν μειώνονται πρέπει καταλάβουμε το μήνυμα, να αλλάξουμε λίγο μείγμα μέτρων… Ό,τι ήταν αποτελεσματικό πιο παλιά δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό τώρα. Είναι αδιέξοδο αν πάει η αστυνομία να διαλύσει αυτά τα κορoνοπάρτι σε ένα απ’ όλα, σε ένα, να υπάρξει αντίδραση από τους νεαρούς θα προκληθούν επεισόδια, την επόμενη μέρα θα έχουμε διαδηλώσεις κατά των επεισοδίων και το υγειονομικό αποτέλεσμα θα χαθεί από τις διαδηλώσεις της επόμενης μέρας. Θα έχουμε αδιέξοδο» επισήμανε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Όπως ανέφερε, «επειδή οι εμβολιασμένοι έχουν ελάχιστο κίνδυνο να νοσήσουν και ακόμα μικρότερο να μεταδώσουν τη νόσο, πολλώ δε μάλλον αν βάλουν τη μάσκα, αυτός ο κίνδυνος γίνεται κατ’ ουσίαν μηδενικός, θα έπρεπε να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα όπως επίσης και όσοι έχουν αναρρώσει από τον ιό με επίσημη διάγνωση, το ποσοστό επαναμόλυνσης και αναμετάδοσης είναι πολύ μικρό. Αυτές οι κατηγορίες θα έπρεπε να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα».

Η πρότασή του, συνέχισε, είναι να ανοίξει η εστίαση στους εξωτερικούς χώρους με σοβαρή επιτήρηση του τι γίνεται εκεί. Ούτε είναι επιχειρησιακώς δυνατόν η ΕΛΑΣ να φυλάξει όλες τις πλατείες σε όλα τα μέρη.

Για τα ταξίδια παρατήρησε ότι «είναι παράλογο να λες στον εμβολιασμένο να κάνει και αρνητικό PCR (μοριακή μέθοδος ανάλυσης) και να παραμένει σε καραντίνα τη στιγμή που το αμερικανικό CDC λέει το αντίθετο».

«Όσοι έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν να πάνε να το κάνουν άμεσα» ήταν ακόμα το μήνυμα του καθηγητή.

«Το 65% των ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ αυτή τη στιγμή είναι από την ηλικία των 65 και άνω. Αυτές οι ηλικίες θεωρητικώς έχουν καλυφθεί εμβολιαστικά. Αυτό σημαίνει ότι τα εμβόλια είναι αναποτελεσματικά από το να μας προφυλάσσουν από τη βαριά νόσο; Όχι βέβαια. Σημαίνει ότι πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν το δικαίωμα και την ελευθερία να εμβολιαστούν για λόγους έλλειψης εμπιστοσύνης, συνωμοσιολογίας, φοβίας δεν εμβολιάστηκαν» υπογράμμισε.

Γκίκας: Πρέπει να ανταλλάξουμε το Πάσχα με το καλοκαίρι μας

Tην ίδια ώρα, ο Αχιλλέας Γκίκας, μέλος της επιτροπής του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, επεσήμανε στο open ότι «Η νεολαία νομίζει ότι είναι άτρωτη», σχολιάζοντας τις εικόνες συνωστισμού στις πλατείες της Αττικής, εκτιμώντας πως έτσι αποτυπώνεται η κόπωση από την πανδημία.

Ο κ. Γκίκας τόνισε πως με τα self test θα υπάρξει ελάφρυνση της πανδημίας, προσθέτοντας πως πρέπει να ανταλλάξουμε το Πάσχα με το καλοκαίρι και ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει το τελικό σχέδιο για τον τουρισμό.

«Όποιος είναι λογικός βλέπει ότι το φορτίο δεν επιτρέπει μεγάλα ανοίγματα» είπε, συμπληρώνοντας πως «μετά τη Μεγάλη Δευτέρα θα ληφθεί η απόφαση. Όταν ο άνθρωπος κάνει προγράμματα, ο ιός γελάει».

Σχετικά με το άνοιγμα σχολείων, είπε ότι το θέμα θα εξεταστεί μετά το Πάσχα. «Το σχέδιο που δουλεύεται για το άνοιγμα του τουρισμού είναι πολύ καλό, για να ανοίξει με φουλ τις μηχανές. Θα έχουμε το σχέδιο τις επόμενες 8 μέρες και θα δώσει την αίσθηση στο εξωτερικό ότι στην Ελλάδα υπάρχει ασφάλεια. Μετά τις 14/5 που θα ανοίξει ο τουρισμός, λογικά θα ανοίξουν και οι μετακινήσεις για τους Έλληνες», είπε.

Σαρηγιάννης: Όχι στην έξοδο του Πάσχα

Αναφερόμενος στο Πάσχα, ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, μίλησε για τάση αποκλιμάκωσης της πανδημίας, εκτιμώντας πως τη Δευτέρα του Πάσχα τα κρούσματα θα πέσουν στα 1.600. Ωστόσο, εξέφρασε την αντίθεσή του στην έξοδο του Πάσχα.

«Την τελευταία εβδομάδα έχουμε σαφή αποκλιμάκωση. Είμαστε σε ήπια αποκλιμάκωση σε όλη τη χώρα Θα φανεί από την επόμενη εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη η αποκλιμάκωση. Καλώς δεν άνοιξαν τα μαγαζιά νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, αυτό σταμάτησε την αυξητική πορεία. Τη Δευτέρα του Πάσχα ίσως πέσουμε στα 1.600 κρούσματα από τα 2.800. Και οι διασωληνωμένοι να κατέβουν στους 690 – που όμως είναι υψηλός αριθμός. Υπάρχει διαφοροποίηση προς τα κάτω στις ηλικίες», είπε.

Ο καθηγητής εξέφρασε την αντίθεσή του στην έξοδο του Πάσχα και σημείωσε ότι δεν θα έπρεπε να επιτραπούν οι μετακινήσεις μεταξύ νομών και περιφερειών. «Είμαι αντίθετος, γιατί η μαζική κινητικότητα δημιουργεί αύξηση επαφών. Μετά από 2 χρόνια θα απαλλαγούμε από τον ιό, αλλά τον Νοέμβριο θα φτάσουμε σε επίπεδο υψηλής ανοσίας στον πληθυσμό», επεσήμανε.

Γώγος: Δύσκολο να επιτραπούν οι μετακινήσεις για Πάσχα

Με την σειρά του, ο καθηγητής Παθολογίας, Χαράλαμπος Γώγος, αναφέρθηκε στην επιδημιολογική καμπύλη, η οποία αρχίζει να σταθεροποιείται, αλλά αργεί να πέσει προς τα κάτω.

Την πεποίθηση ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο εξέφρασε ο Χαράλαμπος Γώγος. Σύμφωνα με τον λοιμωξιολόγο και καθηγητή Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η εμβολιαστική κάλυψη, η δυνατότητα χρήσης μεγάλης γκάμας διαγνωστικών μέτρων όπως η χρήση self test – που είναι πολύ σημαντική – και η χρήση ανοικτών χώρων είναι οι τρεις παράμετροι που θα βοηθήσουν ώστε μέσα στον Ιούνιο να έχουμε χαλάρωση πολύ σημαντικών μέτρων, όπως οι μετακινήσεις.

Αναφορικά με το άνοιγμα δραστηριοτήτων στην παρούσα φάση, ο λοιμωξιολόγος υπογράμμισε μιλώντας στο «Θέμα 104,6», ότι η προσπάθεια ήταν να είναι λίγο τολμηρότερο. «Μας πήγε πίσω όμως η σημαντική καθυστέρηση στην ύφεση της επιδημιολογικής φόρτισης. Αρχίζει να σταθεροποιείται η καμπύλη αλλά αργεί να πέσει προς τα κάτω που είναι πολύ σημαντικό για τη διασπορά. Υπήρχε πολύ μεγάλη διασπορά και μεγάλο υγειονομικό φορτίο προς το ΕΣΥ».