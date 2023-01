Πώς θα μοιραστεί 1 δισ. ευρώ σε 56.000 επιχειρήσεις – «Ζεστό χρήμα» ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ θα μοιραστούν περίπου 56.000 επιχειρήσεις από τα δύο προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ, που ξεκινάει στις 31 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, η δράση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αρχικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθεί έως τις 31 Ιανουαρίου, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η δράση για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ.

ΕΣΠΑ: Πρώτη η Ελλάδα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Όπως είπε ο κ. Τσακίρης «θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι μικρομεσαίες που ενδιαφέρονται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού» ενώ υπογράμμισε ότι ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων είναι η βασικότερη παράμετρος σε όλα τα προγράμματα.

Με στόχο την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων «χαμήλωσαν» τα κριτήρια ένταξης όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσακίρης παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν ήθελε το όριο για τις ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) να είναι στις 7, το χαμηλότερο όριο μετά από τη διαπραγμάτευση έχει κατέβει στις 3 ΕΜΕ.

Ειδικότερα, στην πρόσκληση για τη ψηφιακή μετάβαση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις με τρεις εργαζόμενους όλο το χρόνο ή έξι εργαζομένους στους έξι μήνες ή 12 εργαζομένους στους 3 μήνες, ενώ στην προδημοσίευση αναφέρεται ότι το όριο είναι πέντε εργαζόμενοι.

Για την πράσινη μετάβαση απαιτούνται δύο εργαζόμενοι κατ’ ελάχιστο.

Σημειώνεται ότι η κάθε πρόσκληση δεν θα έχει προθεσμία υποβολής, αλλά κάθε αίτηση που θα έρχεται θα ικανοποιείται με σειρά προτεραιότητας (First in, First out).

«Βασική μας επιδίωξη είναι να κλείσουμε το συντομότερο δυνατό το ψηφιακό και πράσινο χάσμα των ελληνικών επιχειρήσεων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», τόνισε ο κ. Τσακίρης, εξηγώντας πως η υπαγωγή των επιχειρήσεων στις δύο δράσεις θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας και όχι μέσω συγκριτικής αξιολόγησης, όπως ίσχυε παλαιότερα. Πλέον, την ένταξή τους στις δράσεις θα διασφαλίζουν πρώτα οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν προηγηθεί και η σειρά προτεραιότητας θα τηρείται «μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός».

Ο κ. Τσακίρης εκτιμά ότι το ποσό αυτό θα εξαντληθεί σε βάθος 2ετίας-3ετίας.

Στο πρόγραμμα του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται 3 «πυλώνες», ανάλογα με την ψηφιακή ετοιμότητα της κάθε επιχείρησης, με το διαθέσιμο budget να ξεκινάει από τα 18.000 ευρώ και να φτάνει έως και το 1.200.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα για την πράσινη μετάβαση θα έχει 2 «πυλώνες», με τον ύψος της χρηματοδότησης να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως και 1 εκατ. ευρώ.

Στη δέσμη δράσεων για την πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν συμπεριλαμβάνονται ωστόσο οι επιχειρήσεις franchise γιατί πρόκειται για συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον κ. Τσακίρη, ενώ δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά ευρωπαϊκό,

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε παρόλα αυτά ότι «προσπαθούμε να λύσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα σε συνεννόηση με την Κομισιόν».

Συγκεκριμένα, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνουν οι επιχειρήσεις franchise και θα έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης θα επιδιώκεται να γίνεται σαφές το ποσοστό συμμετοχής του franchisor, από πού αγοράζει πρώτες ύλες ο franchisee κ.λπ.

Ένα δεύτερο θέμα που παραμένει προς διευθέτηση αφορά στην αγορά και υβριδικών οχημάτων και όχι μόνο ηλεκτρικών, κάτι που στην περίπτωση των φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων αποτελεί πρόβλημα. «Αναμένουμε μία απάντηση επί του θέματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημείωσε ο κ. Τσακίρης.

Προηγείται η πλατφόρμα για τη δημιουργία προφίλ των εταιρειών

Προτού προκηρυχθούν οι δύο δράσεις του ΕΣΠΑ, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις, θα ανοίξει το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του ΠΣΚΕ.

Στόχος του υπουργείου είναι να ανοίξει μεθαύριο Πέμπτη 19 Ιανουαρίου και ώρα 12.00. Σε αυτό, θα πρέπει να μπουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις – αλλά και οι σύμβουλοι των επιχειρήσεων – και να δημιουργήσουν ένα προφίλ.

«Το νέο ΟΠΣΚΕ είναι φιλικότερο προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ενώ διασφαλίζει τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με όλα τα βασικά συστήματα του κράτους, όπως taxisnet, Εργάνη κλπ», εξήγησε ο κ. Τσακίρης, κάνοντας λόγο για μια αποκλειστικά ηλεκτρονική διαδικασία.

Τι περιλαμβάνει η πρόσκληση για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ

Η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα, καλύπτοντας στοχευμένες ανάγκες τους ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής τρία «καλάθια» χρηματοδότησης:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000 έως και 30.000 ευρώ.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000 έως και 650.000 ευρώ.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ. Αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001 έως και 1.200.000 ευρώ.

Τι αφορά η «Πράσινη μετάβαση ΜμΕ»

Η δέσμη δράσεων «Πράσινη μετάβαση ΜμΕ» στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.