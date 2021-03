Ζέττα Μακρή: Συνάντηση με τον Εθνικό Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Ο κ. Μοσκώφ παρουσίασε στην Υφυπουργό Παιδείας τα αποτελέσματα διημερίδας, που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020 σε συνεργασία με το Μαράσλειο Διδασκαλείο και τη Σχολή Μωραΐτη και στην οποία συμμετείχαν 120 εκπαιδευτικοί από 82 σχολεία που βρίσκονται σε 50 διαφορετικές πόλεις, νησιά και χωριά της Ελλάδας.

Η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μ. Μακρή πραγματοποίησε συνάντηση με τον κ. Ηρακλή Μοσκώφ, Εθνικό Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν το πρόγραμμα Human Rights for Beginners, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλης της χώρας.

Ο κ. Μοσκώφ παρουσίασε στην Υφυπουργό Παιδείας τα αποτελέσματα διημερίδας, που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020 σε συνεργασία με το Μαράσλειο Διδασκαλείο και τη Σχολή Μωραΐτη και στην οποία συμμετείχαν 120 εκπαιδευτικοί από 82 σχολεία που βρίσκονται σε 50 διαφορετικές πόλεις, νησιά και χωριά της Ελλάδας.

Την εκδήλωση είχε χαιρετίσει, τότε, η Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως τονίζοντας τον άμεσο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή νέων θεματικών στα σχολεία μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, που θα καλλιεργούν στα παιδιά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη διαφορετικότητα, στον συνάνθρωπο, στην κοινωνία, στην ισότητα, στη δημοκρατία.

Το Human Rights for Beginners στηρίζεται στο πρωτοπόρο εκπαιδευτικό project του Συμβουλίου της Ευρώπης ‘Free to Speak Safe to Learn-Democratic Schools for All’, στο πλαίσιο διάδοσης του δημοκρατικού πολιτισμού.

Η Υφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε φιλόδοξο και ουσιαστικό το πρόγραμμα, που επιδιώκει να εμφυσήσει στους μαθητές τις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατικής πολιτείας, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ένταξή του θα ενισχύσει τις σχετικές θεματικές ενότητες των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

«Το πρόγραμμα Human Rights for Beginners ανταποκρίνεται, μοιράζεται και ενδυναμώνει τον σκοπό του Υπουργείου Παιδείας για σφαιρική μόρφωση, ολιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης και καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από το σχολικό πρόγραμμα και περιβάλλον προς την ολόπλευρη ανάπτυξη των προσωπικοτήτων μαθητριών και μαθητών.

Είναι μεγάλη η ικανοποίησή μας, όταν γινόμαστε αποδέκτες παιδαγωγικών προτάσεων και προγραμμάτων με υψηλά κριτήρια και στόχους, που θα αποτελέσουν εφόδια για τα παιδιά μας, τους ενεργούς πολίτες του αύριο.

Ο διαχρονικός ρόλος της Παιδείας «χτίζει» το μέλλον του κόσμου πάνω στις δημοκρατικές αρχές της ελευθερίας της έκφρασης, της ισότητας, του αλληλοσεβασμού, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης».