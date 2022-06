Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα νέα για το ΕΛΜΕΠΑ, ακούστηκαν μεταξύ πολλών άλλων, κατά την 1η ημέρα της 4ης τακτικής συνάντησης των Πρυτάνεων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων της σύμπραξης ΑΤΗΕΝΑ.

To ΕΛΜΕΠΑ είναι ένα (1) από τα μόλις επτά (7) Ελληνικά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στον νέο θεσμό των Συμμαχιών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και τα οποία για τα επόμενα τρία (3) χρόνια έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση 7.500.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προετοιμάσουν, εντός 4ετίας, κοινά προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και ερευνητικών από κοινού δράσεων.

Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα νέα για το ΕΛΜΕΠΑ, ακούστηκαν μεταξύ πολλών άλλων, κατά την 1η ημέρα της 4ης τακτικής συνάντησης των Πρυτάνεων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων της σύμπραξης ΑΤΗΕΝΑ, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο.

«4th ATHENA European University Alliance Meeting»

Hellenic Mediterranean University

Heracklio, Crete, Greece

15-17 June 2022

Στη σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου AΤΗΕΝΑ, συμμετέχουν εννέα (9) Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

Polytechnic Institute of Porto

Hellenic Mediterranean University

University of Siegen

University of Maribor

Niccolo Cusano University

University of Orleans

Vilnius Gediminas Technical University

University of Vigo

Maria Curie-Skłodowska University

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, Ειρήνη Παπαδάκη-Σκαλίδη, διαδικτυακά συμμετείχε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ενώ χαιρετισμούς προς τους συνέδρους απέστειλαν ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, οι βουλευτές Νικόλαος Ηγουμενίδης και Βασίλης Κεγκέρογλου και ο βουλευτής και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Βασίλης Διγαλάκης.

Ακολούθησε συνέντευξη τύπου των Πρυτάνεων της σύμπραξης ΑΤΗΕΝΑ στον τοπικό και αθηναϊκό τύπο, όπου τονίστηκε από όλους η δυναμική προοπτική που αναφύεται για τα εννέα (9) Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA, μέσω του σχηματισμού της νέας ταυτότητας της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει την ενσωμάτωση, τη συμπερίληψη, τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία όλων των εταίρων σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο.

Μετά το τέλος των εργασιών της 1ης ημέρας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια συναυλία από τους εκλεκτούς μουσικούς του Κουαρτέτου Εγχόρδων (New Cretan Quartet), το οποίο παραχώρησε ειδικά για τη συνάντηση του ΑΤΗΕΝΑ ο Δήμος Ηρακλείου, ενώ ακολούθησε ξενάγηση των συνέδρων στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο.

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, οργανωμένα σε συμπράξεις Πανεπιστημίων, κατά το παράδειγμα του ΑΤΗΕΝΑ, αποτελούν έναν νέο θεσμό που αποσκοπεί στην ενίσχυση των στρατηγικών συμπράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα επιτρέπουν στους φοιτητές να λαμβάνουν τίτλο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Πανεπιστημίων της Ευρώπης. Μέρος του γενικότερου σχεδιασμού είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας, έως το 2024, είκοσι (20) περίπου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Να επισημάνουμε, ότι μόλις επτά (7) ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν επιλεγεί μέχρι στιγμής να συμμετέχουν στον νέο θεσμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και το ΕΛΜΕΠΑ αλλά και το Πολυτεχνείο Κρήτης από το νησί μας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το ΑΤΗΕΝΑ θα λάβει συνολικά, για τα πρώτα τρία (3) χρόνια, χρηματοδότηση ύψους 7.500.000 ευρώ (5.000.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 2.500.000 ευρώ από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας) για την προετοιμασία σε ορίζοντα τετραετίας, εν αναμονή των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων, κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και κοινών ερευνητικών δράσεων.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο ATHENA, σε πρώτη φάση, με τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο), ενώ μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του προγράμματος αναμένεται η ενεργή συμμετοχή των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

Οι φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ τα αμέσως επόμενα χρόνια θα έχουν τη δυνατότητα , μέσω του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA, να παρακολουθούν μαθήματα που παρέχονται από κοινού με τα άλλα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη σύμπραξη, τα οποία θα αναγνωρίζονται και θα αναγράφονται στο παράρτημα διπλώματος. Θα μπορούν, επίσης, να μετακινηθούν στις ευρωπαϊκές πόλεις όπου εδρεύουν τα Πανεπιστήμια της σύμπραξης ATHENA μέσω του Erasmus+ ώστε να παρακολουθήσουν διαλέξεις ή/και εργαστήρια που τους ενδιαφέρουν, αλλά και να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές με τους συναδέλφους τους από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες