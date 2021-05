Τι θα ισχύσει για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς

Από τη Δευτέρα 17 Μαΐου, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα προσέρχονται με ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ που θα διενεργείται εντός 24 ωρών πριν την προσέλευση στο σχολείο.

Όπως αναφέρει η απόφαση του υπουργείου παιδείας, οι υπόχρεοι και δικαιούχοι των self test οφείλουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ και να φέρουν μαζί τους τη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος, την οποία και θα επιδεικνύουν στο σχολείο.

«Βήμα-βήμα επιστρέφουμε στην κανονικότητα, τηρώντας τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορoνοϊό, με διπλό γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας και ατομικής υγείας και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας» ανέφερε το υπουργείο Παιδείας.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την απόφαση να διενεργείται ένα μόνο self test την εβδομάδα τονίζοντας ότι «Ήδη σε τέσσερις μέρες λειτουργίας των σχολείων έχουν κλείσει σχεδόν 150 σχολεία και εκατοντάδες τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση που δεν πήρε άλλα ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού και την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων, διαφήμιζε ότι με μόνο όπλο τα δυο self tests την εβδομάδα, τα κρούσματα θα εντοπίζονται.

Αποδεικνύεται τελικά ότι και αυτό το όπλο λογαριάζεται ως κόστος και μειώνεται!» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανάρτηση του για την απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι ο τρόπος διεξαγωγής της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) στα Πανεπιστήμια θα αποφασίζεται από το εκάστοτε τμήμα/σχολή, με τη διενέργεια self-test σε φοιτητές και καθηγητές εφόσον αποφασιστεί η διά ζώσης διαδικασία.

Ακόμη έγινε γνωστό ότι επανεκκινούν τα εργαστηριακά μαθήματα στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Ι και ΙΙ) στις 24/5/2021, με self-test μία φορά την εβδομάδα, ενώ δίνεται και η δυνατότητα διενέργειας πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία για τους φοιτητές μεταξύ του τέταρτου και πέμπτου έτους των Πολυτεχνικών σχολών, πάλι με self-test μία φορά την εβδομάδα. Ανοίγουν και οι βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί Την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Μαΐου ανοίγουν ξανά οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο της σταδιακής επαναλειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων μετά τα αυστηρά μέτρα του lockdown του προηγούμενου διαστήματος.

Τη Δευτέρα ανοίγουν ξανά οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο της σταδιακής επαναλειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων μετά τα αυστηρά μέτρα του lockdown του προηγούμενου διαστήματος.

Σε αντίθεση με τους μαθητές των υπολοίπων βαθμίδων οι οποίοι από τη Δευτέρα θα υποβάλλονται σε self test μία φορά την εβδομάδα αντί για δύο όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, οι μαθητές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στην διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Σημειώνεται επίσης πως τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών δεν υποχρεούνται να φορούν μάσκα. Το self test για τους εργαζόμενους πάντως θα διενεργείται εντός 24 ωρών, πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα κάθε Δευτέρα πρωί. Πώς θα προμηθευτείτε τα self test Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων με ανακοίνωσή του διευκρίνισε χθες ότι «η διάθεση των τεστ covid-19 (rapid – self test) προς το κοινό για αυτοδιάγνωση επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία».

Σημειώνεται πως η προμήθεια των τεστ από τα φαρμακεία από ενήλικους μαθητές και εκπαιδευτικούς γίνεται βάσει του ΑΜΚΑ τους. Για τους ανήλικους μαθητές, τα τεστ παραλαμβάνουν γονείς και κηδεμόνες με τον ΑΜΚΑ των μαθητών. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η δωρεάν διάθεση self-test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.