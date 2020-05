Θερινό Σχολείο από το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του ΑΠΘ

Θερινό Σχολείο με θέμα «Summer School on Autonomous Systems 2020» διοργανώνει το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (Artificial Intelligence Information Analysis Lab –AIIA Lab) του Tμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου 2020.

Το Θερινό Σχολείο αποτελείται από δύο αυτοτελείς ενότητες. Πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα και μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές και απόφοιτοι Θετικών ή Πολυτεχνικών Σχολών με μαθηματικό υπόβαθρο.

Ειδικότερα:

Ενότητα Α: «Short course on Deep Learning and Computer Vision for Autonomous Systems 2020»

Στην ενότητα αυτή θα γίνει επισκόπηση των διάφορων θεμάτων υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης που συναντώνται στις εφαρμογές αυτόνομων συστημάτων (αυτοκίνητα, drones και σκάφη).

Οι διαλέξεις θα δοθούν τόσο από απόσταση όσο και διά ζώσης στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του ΑΠΘ, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, το διήμερο 17 και 18 Αυγούστου 2020.

Βασικός ομιλητής:

Ιωάννης Πήτας, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ

Για εγγραφές έως 30.6.2020

Κόστος: 300 ευρώ

Κόστος εγγραφής για ανέργους, προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες: 200 ευρώ

Για εγγραφές μετά τις 30.6. 2020 ή επί τόπου εγγραφές:

Κόστος: 350 ευρώ

Κόστος εγγραφής για ανέργους, προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες: 250 ευρώ

Πληροφορίες και εγγραφές για τη συγκεκριμένη ενότητα μπορούν να γίνουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://icarus.csd.auth.gr/dl-and-cv-for-autonomous-cars-2020/

Ενότητα Β: «Programming short course and workshop on Deep Learning and Computer Vision for Autonomous Systems»

Θα δοθούν διαλέξεις και θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακά προγραμματιστικά μαθήματα σε διάφορα θέματα υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης που συναντώνται σε εφαρμογές drones και αυτόνομων οχημάτων.

Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα τόσο από απόσταση όσο και διά ζώσης στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ), αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, το διάστημα από τις 19 έως τις 21 Αυγούστου 2020.

Βασικοί ομιλητές:

Μέλη του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης στην Ισπανία.

Μέλη του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (AIIA Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Για εγγραφές ως 30.6.2020:

Κόστος: 200 ευρώ

Κόστος μειωμένης εγγραφής για νέους επαγγελματίες, με περισσότερα από 2 χρόνια από τη λήψη του πτυχίου: 100 ευρώ

Κόστος εγγραφής για ανέργους, προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες: 50 ευρώ

Για εγγραφές μετά τις 30.6.2020 ή επί τόπου εγγραφές:

Κόστος: 210 ευρώ

Κόστος μειωμένης εγγραφής για νέους επαγγελματίες, με περισσότερα από δύο χρόνια από τη λήψη του πτυχίου: 110 ευρώ

Κόστος εγγραφής για ανέργους, προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες: 60 ευρώ

Πληροφορίες και εγγραφές για την ενότητα αυτή μπορούν να γίνουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: