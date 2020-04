Τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σε επιλογή τεσσάρων κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων, για το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) κατέληξε η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η απόφαση του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, καθηγητή Περικλή Μήτκα, μετά και από την συναίνεση του συνόλου των Πρυτάνεων των ΑΕΙ της χώρας, έχει αποσταλεί για δημοσίευση. Τα τέσσερα μέλη που μαζί με τον Πρόεδρο θα αποτελέσουν το πενταμελές Ανώτατο Συμβούλιο της νέας Αρχής επελέγησαν από ανεξάρτητη επιτροπή μεταξύ 50 υποψηφιοτήτων από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πρώτος στην κατάταξη, ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γεώργιος Χρούσος, με σημαντική παρουσία στο διεθνές στερέωμα της Ιατρικής επιστήμης. Ο αριθμός και η ποιότητα των εργασιών του με h-index 151, σύμφωνα με το Web of Science, τον φέρνει στην κορυφή των Ελλήνων επιστημόνων και μεταξύ των 100 κορυφαίων στον κόσμο σε οποιαδήποτε ειδικότητα.

Ο μόνος γιατρός στην Ελλάδα που είναι εκλεγμένο μέλος της Αμερικανικής Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής, είναι κάτοχος περίπου 66 διεθνών και εθνικών βραβείων και διακρίσεων. Δεύτερος, o καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών (Institute for Advanced Study) του Princeton των ΗΠΑ, Άγγελος Χανιώτης. Έχει διδάξει ως καθηγητής σε πολλά γνωστά πανεπιστήμια όπως, της Χαϊδελβέργης, Νέας Υόρκης, Οξφόρδης, École Pratique des Hautes Études στο Παρίσι, Northeast Normal University, Changchun της Κίνας, ενώ έχει δημοσιευμένο έργο με 264 άρθρα, 15 Λεξικά, 27 βιβλία και άλλα. Είναι αντεπιστέλλον μέλος των Ακαδημιών Αθηνών, Χαϊδελβέργης και Φινλανδίας. Τρίτη στην κατάταξη, η καθηγήτρια και διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιστημών Αστρονομίας, Φυσικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου George Washington στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Χρύσα Κουβελιώτου, μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, με εξαίρετη διεθνή παρουσία ως ερευνήτρια αστροφυσικής σε διάφορες επιστημονικές/διοικητικές θέσεις σε κέντρα ερευνών της ΝΑΣΑ. Το συγγραφικό της έργο είναι εξαιρετικά πλούσιο και περιλαμβάνει πάνω από 650 εργασίες σε περιοδικά με κριτές και βιβλία και h-index 87, σύμφωνα με το Web of Science. Τέταρτος ο καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Δουκίδης, με σπουδές στο London School of Economics, συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με πάνω από 140 εργασίες, 16 βιβλία, 4890 αναφορές, με πλούσια διοικητική εμπειρία ως πρώην μέλος Συμβουλίου Ιδρύματος, επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ και εμπειρία σε διεθνείς πιστοποιήσεις ως μέλος του Association of MBAs (AMBA).

Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, καθηγητής Περικλής Μήτκας, τόνισε ότι «Η επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από επιστήμονες διεθνούς κύρους, έφερε σε πέρας μια πολύ απαιτητική διαδικασία επιλογής, καθώς είχε να αξιολογήσει 50 πλούσια βιογραφικά, φθάνοντας σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οι αρμοδιότητες του Ανώτατου Συμβουλίου είναι εκείνες που προσδιορίζουν και την απαίτηση για υψηλής ποιότητας στελέχωσή του όπως είναι, η διατύπωση γνώμης της ΕΘΑΑΕ για την εθνική στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι τεκμηριωμένες προτάσεις προς τον Υπουργό για χρηματοδότηση των ΑΕΙ, προτάσεις για τη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη αλλά και για τον τρόπο επίτευξης υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η σύνθεση του Ανώτατου Συμβουλίου πιστεύω ότι εγγυάται την επιτυχία του έργου του.»

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, τονίζοντας ότι με τον τρόπο αυτόν δικαιώνεται και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την αναμόρφωση και την αναβάθμιση του θεσμού της ΕΘΑΑΕ, αλλά και ότι διατηρεί επιπλέον υψηλές προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων της ενίσχυσης της υψηλής ποιότητας και διεθνούς εμβέλειας Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας.