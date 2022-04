Υπέρ της παραμονής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ. στη Σίνδο τάσσεται η Επιστημονική Εταιρεία «European School Radio».

Η ανακοίνωση

Στηρίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου. Δύναται και οφείλει να παραμείνει στη Σίνδο, διότι από εκεί και εκεί ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης, της προώθησης της καινοτομίας, ακτινοβολεί το κύρος του, προσελκύει τους ευρωπαίους, και όχι μόνο, συνεργάτες.

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στη Σίνδο:

έδειξε έμπρακτα ότι βρίσκεται δίπλα στη δράση μας από την πρώτη στιγμή, εδώ και περίπου 10 χρόνια, την περίοδο λειτουργίας των πρώην Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΤΕΙΘ μέχρι και σήμερα με το νέο συγχωνευμένο Τμήμα. Λόγω της αμέριστης υποστήριξης και της φιλοσοφίας τους για άνοιγμα στην κοινωνία, προσέφεραν σε χιλιάδες σχολεία ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, αναγνωρισμένο από τα Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, το οποίο λειτουργεί επιτυχημένα και εξελίσσεται την τελευταία δεκαετία έχοντας σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

στηρίζει την τεχνολογική υποδομή και ανάπτυξη του Μαθητικού Ραδιοφώνου, μέσω πρακτικής και απασχόλησης των φοιτητών στον τομέα τους, αλλά και φιλοξενώντας τους εξυπηρετητές (servers) του Διαδικτυακού Ραδιοφώνου, οι οποίοι υποστήριξαν την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση από τα σχολεία. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν οι διαδικτυακοί πόροι και υποστηρίχθηκε από πλευράς δημιουργίας διαδικτυακής εφαρμογής και εδραιώθηκε περαιτέρω η σύνδεση του European School Radio με τις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) του ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Είναι παρόν σε διακρατικές συμπράξεις στον τομέα ερευνητικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση της τριτοβάθμιας και της σχολικής εκπαίδευσης. Μάλιστα, στις 8,9 και 10 Ιουνίου 2022 πρόκειται να φιλοξενήσει στους χώρους του τις εργασίες διεθνούς συνάντησης για το Μαθητικό Ραδιόφωνο, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο:“Social Radio 2.0: The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education”, με τους λοιπούς εταίρους να προέρχονται από την Κύπρο, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Πολωνία.

Διακρίνεται για τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις του, όπως το ραδιοφωνικό στούντιο, αλλά και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, τα οποία μετά από αίτημα χορηγίας του φορέα μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εξοπλίστηκε με τελευταίας τεχνολογίας ηχητικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα το Μαθητικό Ραδιόφωνο. Αξιοποιείται τόσο για τις ανάγκες διδασκαλίας των σπουδαστών όσο και για την εκπαίδευση των μαθητών, μέσω της επίσκεψης των σχολείων στις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ. της Σίνδου, σε εβδομαδιαία βάση μέσω εγκεκριμένου από το ΥΠΑΙΘ εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio- Παραγωγή Δημοσιογραφικής Εκπομπής». Από το 2015, έχουν φιλοξενηθεί 80 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την Δυτική,

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, όπου εκτός από τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό μέρος για τη ραδιοφωνική παραγωγή, παράλληλα γνωρίζουν τα Τμήματα και τις δυνατότητες που έχουν για φοίτηση στα αντικείμενα που προσφέρονται. Δεν είναι λίγοι οι μαθητές που μετέπειτα επιλέγουν να ακολουθήσουν αυτές τις σπουδές και στη συνέχεια με τις γνώσεις τους ενδυναμώνουν το Μαθητικό Ραδιόφωνο.

Είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια της πόλης, όπως το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, αλλά και με επίσημα επαγγελματικά σωματεία, όπως η ΕΣΗΕΜ-Θ, με σκοπό να παρέχει δωρεάν ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα για τους νέους παραγωγούς των σχολείων μας και επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς.

Το ανθρώπινο δυναμικό, οι χώροι και οι υποδομές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στη Σίνδο αποτέλεσαν και αποτελούν τη φυσική έδρα μίας μέγαλης καινοτομίας στην ελληνική και όχι μόνο εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι η ενδεχόμενη μεταφορά του Τμήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της πολύχρονης προσπάθειας και της τεράστιας προοπτικής του στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, αλλά και την εγκατάλειψη των άρτιων εγκαταστάσεων που θα μείνουν αναξιοποίητες.