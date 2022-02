Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήδη από το 1991 έχει θέσει σε ισχύ την Partial Agreement with the EU European Youth Card Association (EYCA) on Youth Mobility.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προσχώρησης της Ελλάδας στη Μερική Συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινητικότητα των Νέων μέσω της Κάρτας Νέων κι από τις 25-01-2022 η Ελλάδα έγινε επίσημα το 23ο συμμετέχον κράτος.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήδη από το 1991 έχει θέσει σε ισχύ την Partial Agreement with the EU European Youth Card Association (EYCA) on Youth Mobility, η οποία αφορά στην προώθηση και διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων της Ευρώπης και της δυνατότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά, απαραίτητα για την προσωπική, επαγγελματική και πολιτισμική τους ανάπτυξη.

Από τη σύμπραξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και των χωρών-μελών με τον Οργανισμό EYCA, μέσω της Partial Agreement on Youth Mobility, προσφέρονται σήμερα σε περισσότερους από 6 εκατομμύρια νέες και τους νέους πρόσθετες ευκαιρίες για πληροφόρηση, προνόμια σε θέματα φυσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής κινητικότητας, διαμονής, πρόσβασης σε πολιτισμικά αγαθά, συμμετοχής σε μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, σε σεμινάρια εκπαίδευσης και

κατάρτισης σε πλήθος θεματικών, καθώς και άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα online και offline.

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (EYCA) και, ταυτόχρονα, η Εθνική Αρχή εποπτείας υλοποίησης της κάρτας στη χώρα.