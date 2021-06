Πανελλήνιες 2021 – self test: Oι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν το πρώτο self test την ερχόμενη Πέμπτη, 10 Ιουνίου.Tι ισχύει αναφορικά με το self test των υποψήφιων στις Πανελλήνιες 2021 .

Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει με κορονοϊό. Η κ. Ζέττα Μακρή, μίλησε στο OPEN για τα μέτρα προστασίας που χρειάζεται να τηρηθούν λόγω κορονοϊού κατά την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων.

Επιπλέον, εξήγησε τη διαδικασία που χρειάζεται να εφαρμοστεί από τους υποψήφιους των εξετάσεων, αναφορικά με τη χρήση των self test.

Συγκεκριμένα, είπε ότι τον πρώτο έλεγχο θα πρέπει να τον κάνουν την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ ενημέρωσε τι θα γίνει σε περίπτωση που κάποιος νοσήσει.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ

1. Ο τρόπος διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων, γραπτών ή προφορικών, καθώς επίσης και των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» και «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» ορίζεται ως εξής: O Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, κάθε Εξεταστικού Κέντρου ειδικών μαθημάτων, της Επιτροπής κάθε Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων των μουσικών μαθημάτων, μεριμνούν για τα κάτωθι:

α) Την τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων σε κάθε αίθουσα εξέτασης, συμπεριλαμβανομένου του χώρου προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από όλους τους/τις υποψηφίους/ες και το εκπαιδευτικό

προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων,

γ) τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου (self-test, PCR ή rapid test) μια φορά την εβδομάδα από υποψήφιους/

ες και το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό.

Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους δήλωση ή βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test, PCR ή rapid test).

2. Λαμβάνεται μέριμνα για: α) Τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

β) την αποφυγή συγχρωτισμού,

γ) την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),

δ) την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων-σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες

του Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 2

Προμήθεια και διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από το κορωνοϊό COVID-19 και δήλωση του αποτελέσματος

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο.

2. Για την ταυτοποίηση των δικαιούχων για την προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/17.5.2021 (Β’ 2020) και Δ1α Γ.Π.οικ.33510/30.5.2021 (Β’ 2237) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ειδικά για την ταυτοποίηση των υποψηφίων ηλικίας άνω των τριάντα (30) ετών, το Υπουργείο Παιδείείναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.

Για τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό επιλέγεται η κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.

Κάθε ημέρα εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή χειρόγραφη βεβαίωση, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, από την οποία καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου και τα οποία επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος οι υποψήφιοι/ες, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, αφού

εκδώσουν τη σχετική κάρτα ή δήλωση από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr μεταβαίνουν σε δημόσια δομή, από αυτές που ορίζονται ενδεικτικά στην ως άνω πλατφόρμα, για να υποβληθούν δωρεάν σε επαναληπτικό διαγνωστικό έλεγχο (rapid-test) ή κατ’ επιλογήν του σε ιδιωτική δομή για τον έλεγχο αυτό.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο/η υποψήφιος-α/εκπαιδευτικός και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό λαμβάνει σχετική βεβαίωση από την παραπάνω δομή και προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο.

Αν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, τότε ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και ο/η υποψήφιος/α θα έχει την δυνατότητα, κατόπιν αίτησής του/της, να λάβει μέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, προσκομίζοντας το αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέσματος, από το οποίο προκύπτει αποδεδειγμένη νόσηση COVID-19. Υποψήφιοι/ες ή/και εκπαιδευτικοί αίθουσας εξεταστικού κέντρου, στην οποία διαγνώστηκε επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/-τα κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Ως προς τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων, σε περίπτωση που αποτελούν επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα, αντικαθίστανται.

Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους συνοικούντες με υποψήφιο/α βρεθεί θετικός/ή στον κορωνοϊό, ο/η

υποψήφιος/α μπορεί να συμμετέχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή rapid-test).

Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς καταχώρισης του αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 6 του

άρθρου 2 η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό την ιδιότητα

του Υπευθύνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.)

και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα

την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του

ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία των προσωπικώνδεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της

οποίας εκδίδεται και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων: Α) γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών, Β) ανήλικους μαθητές/τριες, Γ) ενήλικους μαθητές/τριες και υποψήφιοι/απόφοιτοι προηγούμενων ετών, Δ) εκπαιδευτικούς, του διοικητικού και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:

Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης.

Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

(Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου,

η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Γ των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Δ των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ)

ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής

ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

4. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr διαγράφεται οριστικά μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρεωτική καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των υποψηφίων και των εκπαιδευτικών από κορωνοϊό COVID-19 (αυτοδιαγνωστικός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με

τα άρθρα 46 και 96 του ν. 4790/2021 και το άρθρο 27 του ν. 4792/2021.

ΤΟ ΦΕΚ