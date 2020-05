Ολοκλήρωση διαδικτυακού σεμιναρίου «Πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της ευεξίας και συνοχής στην ομάδα τάξης τον καιρό του Covid-19»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 το διαδικτυακό σεμινάριο «Πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη της ευεξίας και συνοχής στην ομάδα τάξης τον καιρό του Covid-19» που οργάνωσε η ΕΥΥ eTwinning σε συνεργασία με την κα Ηλέκτρα Μπάδα Πολιτισμική Ανθρωπολόγος, (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού), Εθνική Συντονίστρια του δικτύου Schools for Health in Europe Network Foundation στην Ελλάδα και την κα Suzanne Hargreaves (Education Scotland), Εθνική Συντονίστρια του δικτύου Schools for Health in Europe Network Foundation στη Σκωτία.

Το διαδικτυακό σεμινάριο χαιρέτισαν με παρέμβασή τους η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σ. Ζαχαράκη, καθώς και η κα Ε. Πατεράκη, Pedagogical and Monitoring Manager στο European Schoolnet (Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning) και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 400 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κοινωνική συνοχή και τη θετική επικοινωνία με όλους τους μαθητές, στο σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς τους, στην αξία της θετικής σκέψης και της ενσυναίσθησης προκειμένου να διασφαλίσουμε την ευεξία των μαθητών μας. Τονίστηκε η αξία της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης άμεσα συσχετισμένη με την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η επίγνωση και η εύρεση λύσεων .

Παρουσιάστηκαν δραστηριότητες για την συναισθηματική ανθεκτικότητα , ο ορισμός της ευεξίας στη Σκωτία ενώ τονίστηκε η ευεργετική αξία του χαμόγελου διότι όπως είπε η κα Suzanne Hargreaves: «This won’t be forever!».

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην αξιολόγηση του σεμιναρίου (συνολικά 178 απαντήσεις εκπαιδευτικών), το 70,8% δήλωσε ότι το εν λόγω σεμινάριο συμβάλλει στην επιστημονική/επαγγελματική τους εξέλιξη, ενώ, αντίστοιχα, το 88,2% δήλωσε πως θα τους ενδιέφερε να παρακολουθήσουν και άλλα διαδικτυακά σεμινάρια σε αντίστοιχα θέματα.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τους/τις εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με (α) την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών, (β) τη διαφοροποιημένη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (γ) την ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές και τις οικογένειές τους κατά την περίοδο του Covid-19, (δ) τη διαχείριση της τάξης και των μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, (ε) τις διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, (στ) τη συναισθηματική ανθεκτικότητα παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών κ.ά.

Η τηλεδιάσκεψη έχει δημοσιευθεί βιντεοσκοπημένη στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/Ma8OsADfxjU .

Οι επόμενες δράσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ιστοσελίδα www.etwinning.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf