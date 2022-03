Το νέο πρόγραμμα για φοιτητές με στόχο να διδάξει δεξιότητες analytics και να τους προσφέρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις στο αντικείμενο ανακοίνωσε η SAS, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Analytics και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόκειται για το SAS® Skill Builder for Students, μια δωρεάν, παγκόσμια και συνεχώς διαθέσιμη, ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία προσφέρει πρόσβαση στο λογισμικό της SAS, σε e-learning περιεχόμενο και πιστοποιήσεις, καθώς και συμβουλές καριέρας και διασύνδεση των φοιτητών με εταιρείες.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το SAS Skill Builder for Students ενσωματώνει δεδομένα από διάφορους κλάδους για να δημιουργήσει πολύτιμη και σχετική εμπειρία και μέσα από αυτό οι συμμετέχοντες μπορούν να εξασφαλίσουν το Data literacy, μία από τις πιο πολύτιμες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία και την εργασία. Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει πρόσβαση στο Data Literacy Essentials, ένα σεμινάριο που εισάγει τους συμμετέχοντες στα βασικά των δεδομένων και τις στρατηγικές για τη χρήση, την ανάλυσή, τη λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία τους.

Όπως επισημαίνεται, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες αναζητούν τον χειρισμό λύσεων και εργαλείων της SAS μεταξύ των δεξιοτήτων που θα επιθυμούσαν να έχουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, το SAS Skill Builder for Students μπορεί να βοηθήσει περισσότερους φοιτητές να καλύψουν τέτοιες θέσεις προσφέροντας πρόσβαση σε δωρεάν cloud-based λογισμικό όπως τα SAS OnDemand για ακαδημαϊκούς και SAS® Viya® για φοιτητές καθώς και δωρεάν e-learning σεμινάρια πάνω σε data literacy και point-and-click data analytics, προγραμματισμό, visual analytics και visual statistics, στατιστική ανάλυση, predictive modeling και μηχανική μάθηση.

Επίσης μεταξύ άλλων πρόσβαση σε μεθόδους πιστοποίησης που απλουστεύουν τη διαδικασία πιστοποίησης στην επιστήμη των δεδομένων και άλλες σημαντικές πιστοποιήσεις της SAS, καθοδήγηση που θα εμπνεύσει τους φοιτητές και θα τους βοηθήσει να επιτύχουν, καθώς μέσα από το πρόγραμμα μπορούν να ανακαλύψουν τι σημαίνει να είσαι data scientist και επαγγελματίας στην ανάλυση δεδομένων, και πώς να έρθουν σε επαφή με εταιρείες που προσφέρουν θέσεις που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους.

Το σεμινάριο εστιάζει ακόμη και στις ηθικές προκλήσεις της ανάλυσης δεδομένων. Η ηθική της ανάλυσης δεδομένων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε, ερμηνεύουμε και παρουσιάζουμε δεδομένα με υπευθυνότητα, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών αποφάσεων που παίρνουμε όταν εργαζόμαστε πάνω σε αυτά.

«Η εκπαίδευση φοιτητών στα analytics και στα εργαλεία που προσφέρει η SAS και η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων για να επιτύχουν την καριέρα των ονείρων τους καθίσταται πλέον ευκολότερη από πότε,» δήλωσε η Lynn Letukas, Senior Director of Global Academic Programs and Certifications στη SAS. «Το SAS Skill Builder for Students αποδεικνύει την αδιάκοπη δέσμευσή μας για την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς στην ανάλυση δεδομένων και τη διευκόλυνση που προσφέρουμε σε εταιρείες για την εξεύρεση των κατάλληλων στελεχών.»

Το SAS Skills Builder συνάδει με τη στόχευση της SAS για ενίσχυση της γνώσης γύρω από τα δεδομένα και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πέρυσι τον Μάϊο, η SAS λάνσαρε στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το AI Minds, την Ακαδημία για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επιστήμη των Δεδομένων, στην οποία έχουν συμμετάσχει ήδη κορυφαία ιδρύματα, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κ.α. Κύριος στόχος της Ακαδημίας ήταν να παρέχει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, ευφυείς εφαρμογές και ανοικτά δεδομένα για να ενθαρρύνει τον πειραματισμό των φοιτητών, ερευνητών και καθηγητών στις αναδυόμενες τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Δεδομένων και την έμπρακτη διασύνδεση των φοιτητών με επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ και συνεργάτες της SAS για πρακτική άσκηση και επαγγελματικές προοπτικές.