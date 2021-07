Αν αναζητήσει κανείς προσφερόμενες λύσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στο ευρύτερο πεδίο του Design, είναι βέβαιο ότι από όλες τις επιλογές, θα σταθεί στην περίπτωση του Διακλαδικού Μεταπτυχιακού για το Design που λειτουργεί, επί 18 χρόνια, στον ΑΚΤΟ.

Το Master of Arts in Design γνωστό σε πολλούς πλέον και ως MAD, λειτουργεί με την επικύρωση του κρατικού Βρετανικού Middlesex University, του Λονδίνου. Προσφέρει την ευκαιρία σε designers και καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων, να αναπτυχθούν μέσα από την προσωπική εις βάθος έρευνα του χώρου τους και από την αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές τους, σε ένα διακλαδικό περιβάλλον. Η ισορροπία μεταξύ εξειδίκευσης και αλληλεπίδρασης επιτυγχάνεται με τις εργασίες ανάλυσης και σύνθεσης που ανατίθενται στους σπουδαστές (ατομικά ή και ομαδικά). Έτσι, εμβαθύνουν στην ειδικότητά τους και με τις εργασίες, συζητήσεις και κριτικές αναλύσεις ζητημάτων, εντοπίζουν τα κοινά σημεία των επιμέρους κλάδων του Design.

Η διακλαδικότητα, κεντρικός πυλώνας του προγράμματος, δεν είναι μια απλή δομική και οργανωτική λεπτομέρεια αλλά η ίδια η ακαδημαϊκή του ταυτότητα. Είναι η συνισταμένη των στόχων του. Σ’ αυτό το περιβάλλον, οι στόχοι και το όραμα του καθενός σπουδαστή μας ξεχωριστά βρήκαν τον ζωτικό χώρο για την πραγμάτωσή τους. Η ζωντάνια αυτού του master, μοναδικού διακλαδικού ΜΑ in Design, ανατροφοδοτείται από την γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των σπουδαστών μας.

Η εξειδίκευση που προκύπτει από την εκπόνηση της Διπλωματικής εργασίας και τα ερευνητικά στάδια που προηγούνται, μπορεί να είναι στα παρακάτω γνωστικά πεδία (με τις επιμέρους κατευθύνσεις τους):

Graphic Design: Branding, Publishing, Advertising, Online Communication & Social Media, Web Design and Responsive Media, Ux/Ui, Visual Communication Design, Typography, Illustration

Architectural Design: Interior Design, Urban Design, Maritime Development, Επανάχρηση, Conceptual Architecture, Σκηνογραφία – Σχεδιασμός Παραγωγής

Product Design: Industrial Product Design, Conceptual Product Design

Photography: Advertising Photography, Fashion photography, Reportage – Street photography, Constructed Photography Reality

Animation: 2D, 3D Computer Animation, Cartoon

Interactive Media: Interactive television, video games, virtual reality, augmented reality

Mixed Media: Μικτές τεχνικές έκφρασης (με τη χρήση 2 ή περισσοτέρων μέσων με σκοπό την οπτική επικοινωνία)

Comics: Δημιουργία χαρακτήρων, Εικονογράφηση, Story board, Conceptual Art, Sequential Art

Fashion Design: Fashion Marketing, Visual Merchandising, Ενδυματολογία.

Το «μανιφέστο» του MAD συνοψίζεται στις παρακάτω φράσεις, καθιστώντας το ως τον ιδανικό προορισμό για μεταπτυχιακή εκπαίδευση, όποια κι αν είναι η αφετηρία των σπουδών σας:

MAD for design / MAD for research / MAD for innovation / MAD for urban field / MAD for other designers / MAD for creative adventure / MAD for experimental process / MAD for art & design crossroads / MAD for sustainable development / MAD for interdisciplinary experience

Μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο εναλλακτικούς τρόπους φοίτησης:

Full Time| Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες

Part Time| Πρόγραμμα μερικής φοίτησης ή με ευέλικτη παρακολούθηση 1 φορά τον μήνα, με διάρκεια 21 μήνες

Αναγνώριση Σπουδών

Σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012, 4111/2013 και 4205/2013 και 4635/2019 καθίσταται εφικτή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, για τον μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Master. Οι κάτοχοι Master, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013 έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, λαμβάνοντας τη μοριοδότηση που προβλέπεται.

ΑΚΤΟ Early Entry

Φέτος ο ΑΚΤΟ γιορτάζοντας 50 Χρόνια από την ίδρυσή του, σας δίνει την ευκαιρία για μεταπτυχιακές σπουδές, παρέχοντάς σας ειδικές προνομιακές τιμές στα ετήσια δίδακτρα. Κάντε Early Entry. Πραγματοποιείστε την εγγραφή σας έως 31 Ιουλίου και επωφεληθείτε από την ειδική έκπτωση!

