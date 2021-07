Ο κόσμος της Μόδας αλλάζει. Οι σχεδιαστές μιλούν για παρακμή του συστήματος, οι συζητήσεις για τη Βιωσιμότητα και τη διάσωση του πλανήτη κυριαρχούν σε κάθε forum. Το αίτημα για sustainability και έλεγχο της fast fashion θέτει επίμονα το θέμα του ποιοτικού χρόνου, της διάρκειας, των αξιών. Η Μόδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και οφείλει να κάνει restart.

Οι νέοι ήταν πάντα η κινητήριος δύναμη των αλλαγών. Ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν είναι αυτός του ερευνητή, που θα μελετήσει και θα αξιολογήσει εκ νέου τα δεδομένα βάζοντάς τα στο μικροσκόπιο. Η αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων και την επαναφορά ενός νέου αξιακού συστήματος έχει ως μονόδρομο τις πρωτογενείς ιδέες και την Καινοτομία.

Στην Καινοτομία βασίστηκε ο σχεδιασμός του Master of Arts in Fashion Brand Communication & Styling, που αποτελεί το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα με εξειδίκευση στη Μόδα. Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό που προσφέρει ο ΑΚΤΟ με την επικύρωση του Middlesex University. Στοχεύει στην κατανόηση των σύγχρονων απαιτήσεων ενός Fashion Brand δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα του Styling. Ένα δυναμικό εργαστήρι καινοτομίας, στο οποίο θα “γεννιούνται” in vitro νέα δημιουργικά πεδία, πρωτότυπες ιδέες, δίκαια και κυρίως ανθρώπινα εργαλεία επικοινωνίας για να βρουν εφαρμογή in vivo.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξετάζει ποικίλους τομείς που αφορούν στον ευρύτερο χώρο της Μόδας: Αισθητική & Σημειολογία στη Μόδα, το Styling ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικοπολιτικού & πολιτισμικού πλαισίου, Σύγχρονο Styling (νέοι τρόποι, νέες τεχνικές και τεχνολογίες), Εξειδικευμένες υπηρεσίες Styling (collections, personal, θέατρο, κινηματογράφος, video clip), Brand Strategy & Communication (Fashion Marketing, Digital Media, Fashion PR), Visual Merchandising, Προβολή – παρουσίαση (Περιοδικά, Εκδόσεις, Social Media, Fashion blogging), Φωτογραφία Μόδας – Visual Communication

Μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο εναλλακτικούς τρόπους φοίτησης:

– Full Time | Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες

– Part Time | Πρόγραμμα μερικής φοίτησης ή με ευέλικτη παρακολούθηση 1 φορά τον μήνα, με διάρκεια 21 μήνες

Η Μόδα είχε πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο· αυτός την δημιουργεί, την φορά, την επιδεικνύει, τη συντηρεί. Ο άνθρωπος κινεί και διαμορφώνει την τεχνολογία και τα επικοινωνιακά εργαλεία με τα οποία οι ιδέες – οι προτάσεις ταξιδεύουν (και διαδίδονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο), σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το MA in Fashion Brand Communication & Styling ζητάει από τον σπουδαστή να πειραματιστεί για το “καινούργιο” με γνώμονα το ανθρώπινο μέτρο και τις ανθρώπινες αξίες.

Είναι προφανές πως η Μόδα είναι Επικοινωνία. Όμως τί είδους επικοινωνία, τί μορφή και τί προσανατολισμό θα έχει στη νέα της Εποχή; Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα μελετά την αλληλένδετη σχέση Μόδας & Επικοινωνίας. Και οι δύο τους, για να είναι αποτελεσματικές, προϋποθέτουν γερές βάσεις και κανόνες, κατευθύνσεις και στρατηγικές. Έτσι, τον απόφοιτο του προγράμματος MA in Fashion Brand Communication & Styling του ΑΚΤΟ, τον διακρίνει η κουλτούρα, η διευρυμένη αντίληψη του κόσμου, ο πειραματισμός και η εσωτερική αναζήτηση, η πρωτοτυπία των concepts και η πρωτοπορία. Γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια, που τον καθιστούν ικανό να επιδείξει ένα ισχυρό portfolio και να αποτελέσει μέρος αυτής της αλλαγής.

Όπως άλλωστε έχει αποδείξει η ιστορία, σε κάθε δύσκολη εποχή, η Τέχνη και η Δημιουργικότητα γίνονται μοναδικά καταφύγια έκφρασης και διαχείρισης αντίξοων καταστάσεων.

Αναγνώριση Τίτλου Σπουδών:

Σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012, 4111/2013 και 4205/2013 και 4635/2019 καθίσταται εφικτή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, για τον μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Master. Οι κάτοχοι Master, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013 έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, λαμβάνοντας τη μοριοδότηση που προβλέπεται.

ΑΚΤΟ Early Entry

Φέτος ο ΑΚΤΟ γιορτάζοντας 50 Χρόνια από την ίδρυσή του, σας δίνει την ευκαιρία για μεταπτυχιακές σπουδές, παρέχοντάς σας ειδικές προνομιακές τιμές στα ετήσια δίδακτρα. Κάντε Early Entry. Πραγματοποιείστε την εγγραφή σας έως 20 Ιουλίου και επωφεληθείτε από την ειδική έκπτωση!

Ανακαλύψετε περισσότερα για το MA in Fashion Brand Communication & Styling εδώ.