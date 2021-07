Θέλεις να γνωρίσεις εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας που μόνο η τέχνη μπορεί να προτείνει; Θέλεις να αποκτήσεις προβάδισμα στον διορισμό σου ως εκπαιδευτικός και στην μοριοδότησή σου παρακολουθώντας ένα διαφορετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχετικό με την τέχνη; Θέλεις να μάθεις να διδάσκεις χρησιμοποιώντας σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και εκσυγχρονίζοντας την διδασκαλία σου στα τρέχοντα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα; Θέλεις να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι και να χρησιμοποιείς εκπαιδευτικά τη δύναμη της εικόνας να διαπαιδαγωγεί και να διαμορφώνει κοινωνικές συνειδήσεις;

Εάν ναι, τότε υπάρχει ένα μεταπτυχιακό που σου ταιριάζει απόλυτα καθώς απαντά σε όλες τις παραπάνω αναζητήσεις και …ήρθε η ώρα να το ανακαλύψεις! Πρόκειται για το Master of Arts in Art and Education που προσφέρει ο ΑΚΤΟ, το μεγαλύτερο κολλέγιο Τέχνης & Design στην Ελλάδα.

Η κυριαρχία των οπτικών μέσων και της τεχνολογίας στη μετάδοση της πληροφορίας, οι αναχρονιστικές απόψεις για το ρόλο της δημιουργικότητας στο σχολείο, η αναθεώρηση των απόψεων για τη σχέση τέχνης – ζωής και γενικοί προβληματισμοί σχετικά με την έννοια της εθνικής ταυτότητας απαιτούν έναν επαναπροσδιορισμό της διδακτικής των εικαστικών τεχνών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ενόψει των απαιτήσεων ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Art and Education θα σας εισαγάγει στη μελέτη θεωριών και, παράλληλα, στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ικανοτήτων οπτικής ανάλυσης αλλά και ερευνητικών μεθοδολογιών. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει κάθε υποψήφιο να ανακαλύψει το προσωπικό του προφίλ σαν εκπαιδευτικός και να εμπλουτίσει τη διδακτική του επίδοση, με τον τρόπο που μόνο η τέχνη μπορεί!

Συνδυάζοντας τη Θεωρία με την Πράξη, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΑΚΤΟ αναλύει σύγχρονα ζητήματα όπως η κυριαρχία του οπτικού πολιτισμού και η πολύ-πολιτισμικότητα ενώ, παράλληλα, ενισχύει τις δεξιότητες στην ακαδημαϊκή έρευνα. Ταυτόχρονα, εξετάζει το θεωρητικό υπόβαθρο κυρίαρχων καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών πρακτικών, το παιδικό σχέδιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο και εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας με έμφαση στα οπτικοακουστικά μέσα (με τη χρήση ΤΠΕ). Με την ολοκλήρωσή του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν μία εποπτεία του ρόλου των εικαστικών τεχνών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και αναπτύσσουν μία ισχυρή και βιώσιμη εκπαιδευτική πρακτική κάνοντας τεκμηριωμένες παιδαγωγικές επιλογές.

Το πρόγραμμα λειτουργεί με την επικύρωση του κρατικού Βρετανικού Middlesex University του Λονδίνου απευθύνεται σε :

Απόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης.

Eν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Aπόφοιτους Σχολών Καλών Τεχνών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο χώρο της εκπαίδευσης και επιθυμούν να προαγάγουν τις γνώσεις τους γύρω από τη διδασκαλία της τέχνης.

και μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο εναλλακτικούς τρόπους φοίτησης:

Full Time | Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες

Part Time | Πρόγραμμα μερικής φοίτησης ή με ευέλικτη παρακολούθηση 1 φορά τον μήνα, με διάρκεια 21 μήνες

Αναγνώριση Σπουδών:

Το MA in Art & Education δίνει προβάδισμα σε εκπαιδευτικούς για διορισμό μέσω ΑΣΕΠ καθώς οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (άρθρο 13, Ν. 4148/2013), λαμβάνοντας τη μοριοδότηση που προβλέπεται, τόσο για το Σύστημα Διορισμού και Πρόσληψης Εκπαιδευτικών (άρθρο 54, Ν. 4589/2019) όσο και για την Επαγγελματική Εξέλιξη Εκπαιδευτικών (διευθυντές σχολικών μονάδων, πειραματικών & πρότυπων σχολείων, προαγωγές εκπαιδευτικών) σύμφωνα με τους Ν. 1566/1985 και 4547/2018.

ΑΚΤΟ Early Entry

Φέτος ο ΑΚΤΟ γιορτάζοντας 50 Χρόνια από την ίδρυσή του, σας δίνει την ευκαιρία για μεταπτυχιακές σπουδές, παρέχοντάς σας ειδικές προνομιακές τιμές στα ετήσια δίδακτρα. Κάντε Early Entry. Πραγματοποιείστε την εγγραφή σας έως 20 Ιουλίου και επωφεληθείτε από την ειδική έκπτωση!

