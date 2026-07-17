«Λουκέτο» σε δεκάδες σχολεία: Η λίστα

Πίνακας περιεχομένων

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4225/13-07-2026 και τίθεται σε ισχύ για το σύνολο του σχολικού έτους 2026-2027

Σε αναστολή λειτουργίας τίθενται δεκάδες νηπιαγωγεία, δημοτικά και μειονοτικά σχολεία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αφορά σχολικές μονάδες σε Δράμα, Έβρο, Καβάλα, Ξάνθη και Ροδόπη, με βασικό κριτήριο τον ανεπαρκή αριθμό εγγραφών. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναλειτουργία ενός μειονοτικού δημοτικού σχολείου, καθώς συγκεντρώθηκε επαρκής αριθμός αιτήσεων φοίτησης.

Συνολικά, η αναστολή αφορά δεκάδες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τις επιπτώσεις του δημογραφικού προβλήματος και της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σχολεία: Αντιδράσεις για τις αποσπάσεις -Τι καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί

Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας τίθενται σε αναστολή τέσσερα νηπιαγωγεία, καθώς και το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Δημοτικό Κάτω Νευροκοπίου.

Στον Έβρο, η απόφαση αφορά πέντε νηπιαγωγεία, τέσσερα δημοτικά σχολεία, το Ειδικό Δημοτικό Διδυμοτείχου και το Μειονοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης.

Στην Καβάλα αναστέλλεται η λειτουργία δύο νηπιαγωγείων, ενώ στην Ξάνθη η λίστα περιλαμβάνει οκτώ νηπιαγωγεία, το Δημοτικό Σχολείο Κιμμερίων, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών και Αμβλυώπων, καθώς και δύο μειονοτικά δημοτικά σχολεία.

Νέες αλλαγές σε δημοτικά σχολεία – Αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Αντίστοιχα, στη Ροδόπη η αναστολή αφορά οκτώ νηπιαγωγεία, τέσσερα δημοτικά και πέντε μειονοτικά δημοτικά σχολεία.

Επαναλειτουργεί το Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κέχρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για την άρση της αναστολής λειτουργίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κέχρου στη Ροδόπη. Σύμφωνα με την απόφαση, το σχολείο θα επαναλειτουργήσει από το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς υποβλήθηκε επαρκής αριθμός αιτήσεων εγγραφής και φοίτησης.

Παράλληλα, εξακολουθούν να παραμένουν σε καθεστώς αναστολής ορισμένα μειονοτικά δημοτικά σχολεία σε Ροδόπη, Ξάνθη και Έβρο, τα οποία είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας και τα προηγούμενα σχολικά έτη.