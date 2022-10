Η κ. Κεραέως έθεσε «απόλυτη προτεραιότητα την εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και τη σημασία των διεθνών ακαδημαϊκών συμπράξεων»

Όσα είπε κατά την διάρκεια της τοποθέτησής της στην τελετή υποδοχής των φοιτητών των αγγλόφωνων Προπτυχιακών Τμημάτων του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συνεχίζει η ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει μια στρατηγική με τρεις άξονες:

1. Παροχή εκτεταμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των πανεπιστημίων σε αυτή την προσπάθεια, με:

20 εκατ. ευρώ για δράσεις διεθνοποίησης για τα Ελληνικά ΑΕΙ

60 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα επισκεπτών καθηγητών

2. Θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου το οποίο παρέχει:

– περαιτέρω ελευθερία στα ελληνικά πανεπιστήμια να καθιερώσουν ένα ευρύτερο φάσμα συνεργασιών (π.χ. κοινά/διπλά πτυχία, κοινά ερευνητικά κέντρα, θερινά και χειμερινά προγράμματα σπουδών, αγγλόφωνα προγράμματα) και

– αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών από το εξωτερικό, καταργώντας τις ατομικές αιτήσεις στον ΔΟΑΤΑΠ για κατόχους τίτλων από αναγνωρισμένα ιδρύματα.

3. Έναρξη στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με κομβικούς παίκτες, όπως η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ότι το Νοέμβριο “αναμένονται στη χώρα μας εκπρόσωποι από 30 κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία ενδιαφέρονται για συνέργειες με ελληνικά πανεπιστήμια”.

Στα δύο αγγλόφωνα Τμήματα, το προπυχιακό Προγράμμα Ιατρικής («Medical Degree») και το αγγλόφωνο Προγράμμα Προπτυχιακών Σπουδών σε Αρχαιολογία, Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία («BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece») συμμετέχουν 104 φοιτητές από 26 χώρες.

Το Πρόγραμμα Ιατρικής ξεκίνησε φέτος για πρώτη φορά, ενώ το Προγράμμα Προπτυχιακών Σπουδών σε Αρχαιολογία, Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία λειτουργεί για τρίτη χρονιά με συνολικά 64 προπτυχιακούς φοιτητές από 21 χώρες και αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακού προγράμματος που υλοποιήθηκε σε ελληνικό Πανεπιστήμιο, καταλήγει η ανακοίνωση.

Στην τελετή συμμετείχαν, επίσης, μεταξύ άλλων,ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνος Δημόπουλος, ο καθηγητής της Ιατρικής και πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Πέτρος Σφηκάκης και η καθηγήτρια Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη Καραμαλέγκου.