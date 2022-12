H κ. Κεραμέως απένειμε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2022 και το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020 .

Την τελετή διοργάνωσε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο ως Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επέλεξε τους βραβευθέντες ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Δικασκαλίας απονέμεται κάθε χρόνο με σκοπό την ανάδειξη εξαιρετικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών και των σχολείων σε εθνικό επίπεδο και αφορά τέσσερις κατηγορίες : Προσχολική Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η θεματική προτεραιότητα του Βραβείου για φέτος ήταν «Μαθαίνουμε μαζί με δημιουργικότητα και αειφορία» και νικητές ήταν:

-Στην κατηγορία της Προσχολικής Εκπαίδευσης , το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου Εύβοιας. Τίτλος σχεδίου: «Happy school through SEL».

-Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου. Τίτλος σχεδίου: «Κανένα παιδί στο δρόμο»

-Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Γυμνάσιο με ΛΤ Μαγούλας Καρδίτσας. Τίτλος σχεδίου: «Dynamic Citizens of Europe».

-Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, το 1ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Τίτλος σχεδίου: «Cognitive apprenticeship: the application of geothermical cooling and heating systems in homes, farming and industry advanced skills for teachers and their students».

Η κ. Κεραμέως απένειμε επίσης το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020:

-Στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας για τη συμμετοχή στο Erasmus+ σχέδιο «Les fables,miroir de la vie»,

-Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας για τη συμμετοχή στο eTwinning σχέδιο «Baba Yaga meets Froschkonig».

Έπαινος συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020 απονεμήθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για την εκμάθηση Ελληνικής και Αγγλικής από ενήλικες πρόσφυγες.

Κατά τον χαιρετισμό της η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε την αξία των βραβείων στην ανάδειξη άριστων διδακτικών πρακτικών , σημειώνοντας παράλληλα ότι συνιστούν κίνητρο βελτίωσης και ευγενούς άμιλλας. «Είμαστε υπερήφανοι για την εκπαιδευτική μας κοινότητα Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας, τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι οικογένειες που διαμορφώνουν το σύνολο των μερών της, αξίζουν την έμπρακτη αναγνώριση της αριστείας στους τομείς του Erasmus+ στους οποίους οι ίδιοι έχουν επιλέξει να διακριθούν», είπε η Υπουργός.