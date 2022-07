Η βουλευτής επισήμανε ότι: «Η επιβράβευση και η αναγνώριση της αριστείας δεν μπορεί να είναι μόνο στα λόγια και στις φωτογραφίες. Πρέπει να συνοδεύεται και από έργα!».

Στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου χθες, Δευτέρα 18 Ιουλίου, συζητήθηκε η Επίκαιρη Ερώτηση της Χαράς Κεφαλίδου, βουλευτού Δράμας και Υπεύθυνης Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, σχετικά με τον άδικο αποκλεισμό μαθητών της Γ’ Λυκείου από τα ευεργετήματα του άρθρου 40 του ν. 4692/2020, που διακρίθηκαν κατακτώντας το Χάλκινο Μετάλλιο στην Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής.

Η βουλευτής επισήμανε ότι: «Η επιβράβευση και η αναγνώριση της αριστείας δεν μπορεί να είναι μόνο στα λόγια και στις φωτογραφίες. Πρέπει να συνοδεύεται και από έργα!».

Στη συνέχεια της ομιλίας της η βουλευτής τόνισε ότι: «Αν μιλάμε για αντιστροφή του brain drain, πρέπει να δώσουμε και μια απάντηση τι κάνουμε εμείς ως πολιτεία. Τροφοδοτούμε κάθε χρόνο με λαμπρά μυαλά ξένα πανεπιστήμια και επειδή υπάρχει χρόνος να το ξανασκεφτούμε και αν υπάρχει και η θέληση από τη μεριά του Υπουργείου, νομίζω ότι, ναι, μπορούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο και ναι, μπορούμε να αποδείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι υπάρχουν και θεσμοί που λειτουργούν. Δεν είναι η Δημοκρατία μας à la carte και μπορούμε να προστατέψουμε δικαιώματα που έχουν πλέον ως πολίτες».

Και κατέληξε λέγοντας: «Σε ποιο κράτος ακυρώνεται έγκριση του Υπ. Παιδείας έξι μήνες μετά και αποκλείονται μαθητές που διακρίθηκαν σε Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής;».

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση της Επίκαιρης εδώ:

“Καλό μεσημέρι σε όλους τους συναδέλφους.

Κυρία Υπουργέ, έχει κατατεθεί από τις 8 Ιουνίου του 2022 μια ερώτηση και ΑΚΕ και από τη μεριά μου αλλά επανέρχομαι στο θέμα με επίκαιρη ερώτηση, γιατί ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Αναφέρομαι στον αποκλεισμό μαθητών της Γ΄ Λυκείου που διακρίθηκαν στη διεθνή FIRST GLOBAL Ρομποτικής από τα ευεργετήματα του ν.4692/2020, άρθρο 40.

Αυτοί λοιπόν είναι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν σε πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχοντας φέρει 3η θέση στη γενική κατάταξη και χάλκινο μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα FIRST GLOBAL Ρομποτικής κατά τη φοίτησή τους στο Λύκειο και ο διαγωνισμός αυτός τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Έχουν επιλέξει σχολές με εξεταζόμενο μάθημα την πληροφορική, όπως είναι η υποχρέωση με βάση τον νόμο και πληροφορήθηκαν από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου ότι δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων, καθώς υπάρχει ένας επανέλεγχος έγκρισης από το ΙΕΠ το οποίο γνωμοδοτεί. Στον επανέλεγχο αυτόν συμπέραναν, λοιπόν, ότι δεν προβλεπόταν σύσταση εθνικής ομάδας και συμμετοχή σε Διεθνή Ολυμπιάδα, επιχείρημα στο οποίο ξέρετε ότι ο διοργανωτής του εγχειρήματος αυτού, η «Eduact-Δράση για την Εκπαίδευση», έχει ήδη απαντήσει.

Επίσης ξέρετε καλύτερα από τον οποιονδήποτε τι προβλέπει αυτό το άρθρο 40 του ν.4692/2020. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις οι οποίες πληρούνται απολύτως από τα παιδιά και αυτό το οποίο δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά είναι γιατί έπρεπε -πέρα από το να ερωτηθεί ο διοργανωτής για το ποιοι μαθητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των ευεργετημάτων- να γίνει η οποιαδήποτε άλλη διαδικασία από τη μεριά του ΙΕΠ, όταν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Έχουν ήδη συμμετάσχει στις Πανελλήνιες, έχουν πάρει τη βαθμολογία τους, έχουν ανακοινωθεί οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής των σχολών και σήμερα, 18/07/2022, τυχαίνει να είναι η τελευταία μέρα υποβολής των μηχανογραφικών.

Σας ρωτώ λοιπόν, κυρία Υφυπουργέ: για ποιον λόγο έγιναν αυτές οι παρατυπίες στις εγκρίσεις του Υπουργείου Παιδείας με επανελέγχους εκ των υστέρων και μετά την ανάρτηση και δημοσιοποίησή τους, με καθυστερημένη έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει όλα τα σχετικά θέματα, δηλαδή υποβολή αιτήσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά, έλεγχος δικαιολογητικών, διαδικασία εγγραφής μετά τις Πανελλήνιες; Επίσης, πιστεύετε ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας ή διαβλητότητας σε αυτούς τους διαγωνισμούς και σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για να δικαιωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες που έφεραν τόσο υψηλές επιδόσεις;

Ευχαριστώ.

ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρία συνάδελφε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι γνωστή σε εκείνους που συμμετείχαν και στους γονείς τους η έλλειψη δυνατότητας να έχουν αυτό το προνόμιο της καθ’ υπέρβαση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αντιπροσωπεία τους και οι νομικοί τους παραστάτες έχουν επισκεφθεί το Υπουργείο, έχουν συνομιλήσει και με την Υπουργό. Θεωρώ όμως ότι καλώς το φέρατε στην Βουλή, γιατί ο θεσμικός έλεγχος και η θεσμική ενημέρωση γίνεται από το Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται βεβαίως για Διεθνή Ολυμπιάδα, ούτε υπάρχει θέμα επανελέγχου από το ΙΕΠ. Θα σας τα εξηγήσω αυτά στη δευτερολογία.

Στην πρωτολογία μου, κυρία συνάδελφε, θα αναφερθώ στο τι ισχύει στη νομοθεσία. Πρέπει λοιπόν, σύμφωνα και με τους νόμους και τα άρθρα που και εσείς αναφέρατε, οι υποψήφιοι να έχουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα ΓΕΛ να έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, Ευρωπαϊκή ή Διεθνή Ολυμπιάδα -κρατήστε αυτά τα τρία- Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και να τους έχει απονεμηθεί το πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο, δηλαδή, χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο. Αυτή είναι προϋπόθεση για να εγγραφούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε σχολές σε τμήματα τα οποία ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.

Η βράβευση στη Ρομποτική που αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Όλα αυτές οι προϋποθέσεις που σας είπα περιλαμβάνουν και όσους έχουν απολυτήριο ΓΕΛ και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών, πάντοτε με την απονομή ενός εκ των τριών πρώτων βραβείων, καθώς επίσης και στις κατόχους απολυτηρίων ΓΕΛ που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Μαθηματική Ολυμπιάδα Κοριτσιών και επίσης έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο σε αυτές τις μαθήτριες.

Εγγράφονται επίσης καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές και τμήματα με τις προϋποθέσεις που ανέπτυξα και πριν και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΕΠΑΛ έχουν διακριθεί στους διαγωνισμούς που σας ανέφερα από τους ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς ή διεθνείς και πήραν πάλι ένα από τα τρία πρώτα βραβεία.

Πώς βεβαιώνεται αυτή η διάκριση; Από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση που κάνει τον οικείο διαγωνισμό, τον επιμέρους διαγωνισμό. Προηγουμένως υπάρχει η έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση ή Τμήμα του Υπουργείου μας που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών και πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ΙΕΠ και το βασικό κριτήριο για την έγκριση ή θετική εισήγηση του ΙΕΠ στο τμήμα του Υπουργείου μας είναι να έχει αποδεδειγμένα επιστημονικό κύρος ο φορέας ή η ένωση και οι διαγωνισμοί που διενεργεί ο καθένας από αυτούς.

Επίσης, άλλη βασική προϋπόθεση για την εγγραφή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τη διαδικασία, την καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, είναι και η επίτευξη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Θα επανέλθω στη δευτερολογία για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ρωτάει η συνάδελφος.

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ, που είστε εδώ και απαντάτε σήμερα στην ερώτηση.

Προφανώς, το θέμα δεν ενδείκνυται για πολιτική αντιπαράθεση, γιατί δεν αρμόζει να πειραματιζόμαστε στην πλάτη αυτών των παιδιών. Δεν διαφωνώ με τη νομοθεσία, όπως την ανακοινώσατε και την εξηγήσατε. Η ερώτηση, όμως, με προβληματίζει σε ορισμένα σημεία και θέλω να έχω μια διευκρίνιση από εσάς.

Δεν προκύπτει από πουθενά ότι το ΙΕΠ εγκρίνει ή γνωμοδοτεί διαγωνισμούς εκτός από τη διενέργεια πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών. Ποιος βεβαιώνει τη διάκριση; Ο διοργανωτής του διαγωνισμού. Τι πρέπει να έχει προηγηθεί; Η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Από πού προκύπτουν οι εθνικές μαθητικές ομάδες αντιπροσώπευσης της χώρας; Από τους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς; Ποιος γνωμοδοτεί; Το ΙΕΠ. Για ποιο πράγμα γνωμοδοτεί; Για το αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των φορέων που διοργανώνουν το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μέχρι εδώ συμφωνούμε.

Λοιπόν, δεν αναφέρεται πουθενά ότι απαιτείται έγκριση ή γνωμοδότηση για τους διαγωνισμούς που διεξάγονται στο εξωτερικό, όπως είναι η Διεθνής Ολυμπιάδα ή για τη σύσταση εθνικών μαθητικών ομάδων. Οι μαθητές, λοιπόν, τι ζητούν; Να εφαρμοστεί ο νόμος, που είναι ξεκάθαρος -νομίζω- και σαφής και δεν επιδέχεται ερμηνείες: Το ΙΕΠ γνωμοδοτεί, το Υπουργείο Παιδείας εγκρίνει τα πανελλήνια πρωταθλήματα και αυτός είναι ο νόμος.

Αν κάτι δεν καταλαβαίνω σωστά, περιμένω να μου το πείτε. Εδώ έχω και θα καταθέσω στα Πρακτικά την απόφαση που έχει βγάλει το Υπουργείο Παιδείας, που είναι ουσιαστικά η έγκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής και Καινοτομίας με τίτλο «FLL-FIRST FORWARD (Ανοιχτή Κατηγορία Σχολείων)» και αναφέρει πολύ ξεκάθαρα για την έγκριση που δίνει.

Έχω, επίσης, στις 25-11-2021 το ΙΕΠ να γνωμοδοτεί θετικά για τη διεξαγωγή του πανελλήνιου πρωταθλήματος πριν από την έκδοση της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Και εδώ να δούμε λίγο τι εγκρίνει; Εγκρίνει ένα πρόγραμμα ρομποτικής STEM, που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας από τέσσερα έως δεκαοκτώ έτη.

Το τελευταίο, λοιπόν, που λέει είναι: Εγκρίνω τη First LEGO League Discover για τεσσάρων έως έξι ετών, για έξι ως δέκα ετών.

Το τελευταίο που λέει, λοιπόν, είναι ότι εγκρίνει τη FIRST TECH CHALLENGE και τη FIRST GLOBAL TEAM GREECE για δεκατεσσάρων έως δεκαοκτώ ετών. Αυτή, λοιπόν, η FIRST GLOBAL που εγκρίνει είναι η ονομασία για τη Διεθνή Ολυμπιάδα του πρωταθλήματος της FIRST. Άρα, το ΙΕΠ τι έκανε; Έλεγξε την αίτηση του διαγωνισμού, γνωμοδότησε θετικά στις 25-11-2021. Είδε ότι για τη FIRST GLOBAL πρέπει να συσταθεί Εθνική Ομάδα Ρομποτικής, που είναι η TEAM GREECE και αυτή η εθνική ομάδα συμμετείχε στη Διεθνή Ολυμπιάδα της FIRST, όπου κάθε χώρα από αυτές τις εκατόν εβδομήντα που συμμετέχουν έχει μια εθνική ομάδα.

Ο έλεγχος της αίτησης του διαγωνισμού προηγήθηκε της έκδοσης έγκρισης του Υπουργείου και στην έγκριση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΙΕΠ, αναγράφεται η Ολυμπιάδα της FIRST.

Επομένως, όταν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις έγκρισης του πανελληνίου πρωταθλήματος -που απαιτείται από τον νόμο- και έγκριση της Διεθνούς Ολυμπιάδας -ουσιαστικά, δεν απαιτείται από τον νόμο- δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει η αρνητική απάντηση, την οποία επίσης θα καταθέσω στα Πρακτικά, ενώ υπάρχει, από την άλλη, η απάντηση του διοργανωτή του διαγωνισμού, ο οποίος εξηγεί όλα τα θέματα τα οποία έχουν ανακύψει.

Προσέξτε. Στις 28-4-2022, το ΙΕΠ ζητά διευκρινίσεις για έναν διαγωνισμό για τον οποίο το ίδιο το ΙΕΠ έχει γνωμοδοτήσει στις 25-11-2021 και το Υπουργείο έχει εγκρίνει στις 9-12-2021. Πώς γίνεται, δηλαδή, το ΙΕΠ να απαντά αρνητικά για το δικαίωμα των μαθητών και να μη γνωρίζει ότι το ίδιο έχει δώσει ήδη θετική γνωμοδότηση για το FIRST GLOBAL TEAM GREECE; Αυτό δεν ξέρω πώς μπορείτε να το εξηγήσετε. Δεν ξέρω πια αν υπάρχει σοβαρότητα στις γνωμοδοτήσεις του ΙΕΠ.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Και θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο. Επειδή συμφωνούμε και συμφωνούμε με όλη την προσπάθεια που κάνετε να αναδείξετε τις προσπάθειες αυτών των παιδιών -είτε εσείς, είτε η κ. Κεραμέως, είτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός- που μιλάτε για δεξιότητες, μιλάτε για το πόσο έχουν κοπιάσει αυτά τα παιδιά, για να μπορέσουν να κατακτήσουν αυτά τα μετάλλια, μιλάτε για παιδιά με αριστεία, που τα παιδιά αυτά αναγκάζονται τελικά να φύγουν στο εξωτερικό, σας λέω ότι φέτος, αυτά τα τρία μέλη της ομάδας έχουν ένα παιδί που φεύγει στο Χάρβαρντ κατευθείαν, ένα άλλο παιδί το οποίο πάει Ολλανδία ή Σουηδία και το τρίτο μέλος αυτής της λαμπρής ομάδας παιδιών έχει δώσει εξετάσεις και περιμένει τα αποτελέσματα. Αυτά τα παιδιά ξέρετε ότι προπονούνται καθημερινά.

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Θέλω να σας πω ότι, αν μιλάμε για αντιστροφή του brain drain, πρέπει να δώσουμε και μια απάντηση τι κάνουμε εμείς ως πολιτεία. Τροφοδοτούμε κάθε χρόνο με λαμπρά μυαλά ξένα πανεπιστήμια και επειδή υπάρχει χρόνος να το ξανασκεφτούμε και αν υπάρχει και η θέληση από τη μεριά του Υπουργείου, νομίζω ότι, ναι, μπορούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο και ναι, μπορούμε να αποδείξουμε σε αυτά τα παιδιά ότι υπάρχουν και θεσμοί, υπάρχει…

Λοιπόν, υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν. Δεν είναι η Δημοκρατία μας à la carte και μπορούμε να προστατέψουμε δικαιώματα που έχουν πλέον ως πολίτες.

Ευχαριστώ πολύ.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Χαρούλα (Χαρά) Κεφαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.

Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Θέλω να ζητήσω εκ των προτέρων την ανοχή σας. Ίσως χρειαστεί να πάρω λίγο παραπάνω από τον χρόνο μου. Ξέρετε ότι δεν το συνηθίζω, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη.

Να συμφωνήσουμε ότι η αριστεία είναι κάτι το οποίο όλοι επιθυμούμε, να συμφωνήσουμε ότι τη ρομποτική την έχουμε εντάξει στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων -είναι στα εργαστήρια δεξιοτήτων- και να συμφωνήσουμε ότι όλα αυτά τα παιδιά και εμείς οι ίδιοι, στο Υπουργείο, τα δεχθήκαμε, τα βραβεύσαμε -ως οφείλαμε- και καμαρώσαμε για τις διακρίσεις.

Να συμφωνήσουμε, όμως, κυρία Κεφαλίδου, ότι μια διαδικασία που γίνεται κατ’ εξαίρεση, όταν υπάρχουν εξαιρετικές επιδόσεις μαθητών και μαθητριών, δεν μπορεί να γίνει λάστιχο και χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, να είναι για οιονδήποτε, που συμφωνώ μαζί σας ότι είχε λαμπρές επιδόσεις και από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά αυτά -καλώς εχόντων των πραγμάτων- θα έχουν και λαμπρή επιστημονική πορεία.

Θα πω πάρα πολύ σύντομα γιατί δεν είναι έτσι, επειδή αναφερθήκατε στο ΙΕΠ και ότι δεν συνάγεται από τα έγγραφα ότι στην αρχή είχε αρνητική θέση και επανήλθε με επανέλεγχο. Διότι επανέλεγχος σημαίνει ότι είχε γίνει αρχικός έλεγχος. Ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, όπως το «Eduact», το φιλεκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δράση για την Εκπαίδευση» καταθέτει μια αίτηση στην οποία δεν περιλαμβάνει όλα αυτά που εσείς ερμηνευτικά μας είπατε. Και το ΙΕΠ επί της αιτήσεως αποφαίνεται. Δεν θα κάνει το ΙΕΠ σκέψεις δεύτερες ή εικασίες ή αν και εφόσον αυτό το οποίο ζητεί το σωματείο εμπεριέχει και κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο και κάτι μεγαλύτερο.

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Κυρία Υπουργέ, για να καταλάβω, δεν υπήρχε ο διεθνής διαγωνισμός;

ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων): Κυρία Κεφαλίδου, σας παρακαλώ!

Ξέρετε πόσες φορές ήθελα να σας διακόψω για να σας διορθώσω;

Σας λέω, λοιπόν, ότι και μόνο το γεγονός ότι από ένα τόσο οργανωμένο σωματείο, που δεν κάνει πρώτη φορά αυτή τη δράση, χρειάστηκε, υποχρεώθηκε το ΙΕΠ να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα, κάτι δείχνει. Μέχρι εκεί, λοιπόν.

Κατέθεσε αυτό το σωματείο, το «Eduact» αίτημα στο Υπουργείο, διαβιβάστηκε, όπως σας είπα, με τη διαδικασία που ακολουθούμε στο ΙΕΠ, που είναι επιστημονικός φορέας, στις 29-10-2021, με θέμα «Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής και Καινοτομίας» – «FLL-FIRST FORWARD (Ανοιχτή Κατηγορία Σχολείων)» για μαθητές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ήταν, λοιπόν, σύμφωνα με την αίτηση και το υλικό που συνόδευε την αίτηση, ένα ανοιχτό πρόγραμμα, ένας διαγωνισμός ρομποτικής και STEM για παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως δεκαοκτώ ετών. Το είπατε και εσείς.

Από την περιγραφή των δικαιολογητικών και του αιτήματος, όπως κατατέθηκαν στον φάκελο, ο σκοπός ήταν να παροτρύνουν τα παιδιά να εμπλακούν στην έρευνα για την προώθηση της κατανόησης της υπολογιστικής νοημοσύνης της ρομποτικής.

Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, πάντοτε κατά το αίτημα και τα συνοδευτικά έγγραφα κατά τον φάκελο; Ένα ονομαστικό δίπλωμα συμμετοχής και ανάλογα με την επίδοση, οι ομάδες θα έπαιρναν βραβείο robot game project και κάτι άλλα. Ούτε το αίτημα περιελάμβανε ούτε συνδέθηκε με τη Διεθνή Ολυμπιάδα της Ρομποτικής. Οι άνθρωποι είναι έμπειροι -εννοώ οι άνθρωποι του μη κερδοσκοπικού σωματείου- ξέρουν πολύ καλά πώς να συντάξουν τα σχετικά αιτήματα.

Άρα, λοιπόν και η έγκριση του ΙΕΠ ήταν επί της αιτήσεως και του αναλυτικού αιτήματος που αυτό περιελάμβανε.

Έτσι, λοιπόν, δόθηκε -μέσω της αίτησης που κατέθεσε ο φορέας, μέσω εκπροσώπου, που έλεγε ότι είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μαθητικός διαγωνισμός, να υλοποιηθεί στις σχολικές μονάδες- η αντίστοιχη άδεια, αλλά ούτε ανέφεραν ούτε αποδείκνυαν ούτε επικαλέστηκαν σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα, ούτε καν συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε Ολυμπιάδα.

Εγκρίθηκε, λοιπόν, αυτός ο διαγωνισμός -για να μην κουράζω και παίρνω και περισσότερο χρόνο- όπως ακριβώς ανέφερα πριν. Δεν αναφερόταν, πουθενά, συμμετοχή σε εθνική μαθητική ομάδα αντιπροσώπευσης σε Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Εσείς λέτε ότι αυτό συνάγεται, θα μου επιτρέψετε να σας πω, καθόλου δεν συνάγεται και επιπλέον, θα σας πω κάτι, το οποίο αποδεικνύει ενδεχομένως και κάποια προχειρότητα από την πλευρά τους, αλλά δεν θέλω να είμαι και αρνητική, θεωρώ ότι είναι ένα έγκυρο Σωματείο.

Μία από τις προϋποθέσεις της έγκρισης του προγράμματος ήταν να δημοσιοποιηθούν αναλυτικά από τον φορέα προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά διδακτικά συμπεράσματα, που θα προέκυπταν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Μέχρι σήμερα που μιλούμε, κυρία Κεφαλίδου, δεν υποβλήθηκαν ποτέ!

Αντίστοιχο διαγωνισμό, κυρία Κεφαλίδου, κάναμε και το σχολικό έτος 2020-2021. Ήταν το ίδιο περιεχόμενο των αιτημάτων, ήταν αντίστοιχη η έγκριση, υπήρχαν αποτελέσματα, αλλά κανείς δεν εμφανίστηκε να έχει την απαίτηση, τα παιδιά αυτά να μπούνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.

Είναι ένα ανοιχτό Πρόγραμμα Ρομποτικής, απευθύνεται στους μαθητές, όπως είπαμε, διαβιβάστηκε από τον φορέα στο ΙΕΠ, σε όλες τις σχολικές μονάδες στις αντίστοιχες διευθύνσεις, διευκολύνθηκε, βεβαίως, από το Υπουργείο, αλλά επανέλεγχος -όπως σας είπα και στην αρχή- δεν έγινε, δεδομένου ότι ο αρχικός έλεγχος δεν περιελάμβανε αυτό που τώρα εσείς ζητάτε και όπως σας έχουν ενημερώσει.

Διευκρινίστηκε, επίσης, έγκαιρα -στους γονείς, που είχαν επαφή με τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας- ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, δεν συνδέεται με συμμετοχή εθνικής ομάδας αντιπροσώπευσης της χώρας σε Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Τους είναι γνωστό και προκύπτει και από την εσωτερική αλληλογραφία, που έγινε ανάμεσα στη Διεύθυνση Εξετάσεων και στη Διεύθυνση Σπουδών, ανάμεσα στη Διεύθυνση Εξετάσεων και στο ΙΕΠ.

Τέλος, θέλω να σας πω ότι δεν δημιουργήθηκε κανένα δικαίωμα, για όλους τους λόγους που σας ανέφερα -και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την κατανόηση- λέγοντάς σας ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα αποτελέσματα αυτά, κυρία Κεφαλίδου, αναρτώνται -και έχει ευθύνη το Υπουργείο- στη διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη edu-gate.minedu.gov.gr.

Αν γίνει αναπαραγωγή ή άλλες αναρτήσεις σε άλλες ιστοσελίδες, δεν υπάρχει ευθύνη του Υπουργείου για τυχόν παραπλάνηση.