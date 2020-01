Καζαμίας για την Παιδεία 2020 (του Δ. Τσιριγώτη)

Στο κείμενο αυτό αναφέρονται οι προβλέψεις για την Παιδεία για το έτος 2020 με βάση τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας, έτσι όμως όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από έναν παγκοσμίου φήμης αστρολόγο. ΚΑΖΑΜΙΑΣ 2020

Γράφει ο Δημήτρης Τσιριγώτης. Φυσικός-Αστρολόγος

ΓΕΝΑΡΗΣ: Διορισμοί στην Εκπαίδευση: Μια ιστορία με πολύ σασπένς

Φτάσαμε αισίως στην 1298-οστή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους επικείμενους διορισμούς εκπαιδευτικών. Το υπουργείο έχει καταφέρει να προσδώσει σασπένς, δράση, αγωνία και συναγωνίζεται στον τομέα αυτό τις Άγριες Μέλισσες. Όλοι με κομμένη την ανάσα περιμένουν τι θα γίνει παρακάτω. Εγώ ως αστρολόγος φυσικά γνωρίζω και για να μην σας κάνω spoiler θα απαντήσω σιβυλλικά: όταν η Ελένη Σταμίρη από τις Άγριες Μέλισσες ερωτευτεί παράφορα τον Δούκα Σεβαστό και το σκάσει μαζί του τότε θα γίνουν διορισμοί όχι μόνο στην Ειδική Αγωγή αλλά και στη Γενική Αγωγή.

ΦΛΕΒΑΡΗΣ: Εφαρμόζεται η βάση του 10 και στα Ιδιωτικά Κολλέγια

Ύστερα από έντονες πιέσεις το Υπουργείο Παιδείας, μετά την εφαρμογή της βάσης του 10 για την εισαγωγή στα Δημόσια Πανεπιστήμια, αναγκάζεται να εφαρμόσει τη βάση του 10 και για τα Ιδιωτικά Κολλέγια: 10 χιλιάδες ευρώ δίδακτρα το χρόνο ως βάση εισαγωγής.

ΜΑΡΤΗΣ: Βρίσκεται η λύση με τους ενοχλητικούς αναπληρωτές

Τελικά τα γατόνια του υπουργείου Παιδείας βρήκαν τρόπο να απαλλαγούμε μια και για πάντα από αυτούς που τόσα χρόνια ροκάνιζαν τον κρατικό προϋπολογισμό ή το ΕΣΠΑ. Που ενώ συνδυάζανε τη δουλειά με διακοπές στα παραθεριστικά κέντρα της χώρας (νησιά και χωριά που ήταν τοποθετημένοι) παρόλα αυτά δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένοι. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους λεγόμενους «αναπληρωτές». Στη θέση τους το υπουργείο δημιούργησε ένα νέο είδος ευέλικτης εργασίας που θα προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του, τους «απληρωτές» (με α στερητικό λόγω της στέρησης που υπόκεινται). Βέβαια, υπάρχει και μια ακόμη καλύτερη κατηγορία από τους «απληρωτές» και απορούμε πως έχει διαφύγει της προσοχής του υπουργείου κάτι τέτοιο. Είναι οι «πληρωτές» δηλαδή αυτοί που είναι πρόθυμοι να πληρώνουν και από την τσέπη τους για να έχουν εργασία.

ΑΠΡΙΛΗΣ: Τέρμα τα 10άρια στα Δημοτικά και τα 20άρια στα Γυμνάσια και Λύκεια

Βρέθηκε τρόπος να σταματήσει αυτό το κακό με τα 10άρια «φούσκες» στα Δημοτικά και τα 20άρια «με το τσουβάλι» στα Γυμνάσια και Λύκεια: θα συγκρίνονται οι βαθμοί που έβαλαν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές στα προφορικά (τετράμηνα) με τους βαθμούς των γραπτών τελικών εξετάσεων των μαθητών και όταν υπάρχει απόκλιση οι εκπαιδευτικοί θα στέλνονται σε επιμόρφωση. Βέβαια αυτό σημαίνει αυτόματα το τέλος της συμμετοχής της προφορικής επίδοσης των μαθητών στην τελική βαθμολογία. Καλύτερα όμως έτσι αφού η προφορική επίδοση δεν είναι ποτέ αντικειμενική.

Το μέτρο αυτό όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε πάρα πολύ τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος αφού τους εκπαιδευτικούς έπαψε να τους απασχολεί πως να κάνουν μάθημα και αρκέστηκαν μόνο να προβλέπουν τον βαθμό που θα έπαιρναν οι μαθητές τους στις γραπτές εξετάσεις. Πλέον η αγωνία των εκπαιδευτικών δεν ήταν για να γράψουν καλά οι μαθητές τους στις εξετάσεις αλλά να γράψουν σύμφωνα με τις προβλέψεις τους.

Για τις προβλέψεις τους αυτές εμπιστεύθηκαν τους αλγόριθμους του «λόττο» και του «τζόκερ» και μένα προσωπικά αφού μου παρήγγειλαν χιλιάδες αστρολογικούς χάρτες μαθητών. Προσωπικά θεωρώ το μέτρο πανέξυπνο: «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του» και «με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια» αφού έλεγξε απόλυτα και τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Just brilliant Minister of Εducation. Well done!

ΜΑΗΣ: Τράπεζα θεμάτων για απεριόριστη ανάληψη

Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα είναι η Τράπεζα θεμάτων. Ποιά άλλη τράπεζα στον κόσμο σού επιτρέπει να κάνεις απεριόριστη ανάληψη και μάλιστα εντελώς άτοκα; Έτσι το σακούλι της παιδείας γεμίζει σιγά σιγά και όλοι γίνονται πλουσιότεροι, άλλοι με γνώση και άλλοι με χρήμα. Επιτέλους μπήκε και μια τάξη στην παιδαγωγική αναρχία που επικρατούσε τόσα χρόνια όπου ο κάθε καθηγητής στο μάθημα έκανε τα δικά του. Τώρα είναι υποχρεωμένος να διδάξει 10 θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων τη φορά μέχρι εξαντλήσεως όλων των θεμάτων και του εαυτού του.

ΙΟΥΝΗΣ: Τι είναι επιχείρηση μαμά; Θα στο μάθουν στο σχολείο παιδί μου

Εισάγεται ο θεσμός της «άσκησης» σε επιχειρήσεις ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται με την πραγματική οικονομία. Καθημερινά οι μαθητές στο σχολείο θα μοιράζονται ρόλους και θα «παίζουν» την επιχείρηση. Ώστε αύριο μεθαύριο να γίνουν, όχι φυσικά οι ίδιοι επιχειρηματίες, αλλά άξιοι και καταρτισμένοι υπάλληλοι άλλων επιχειρηματιών. Σαν εκείνων που θα τους προσφέρουν εντελώς δωρεάν τη σχετική εκπαίδευση στο σχολείο.

ΙΟΥΛΗΣ: Αξιολόγηση με τιμωρητική επιμόρφωση

Η κυβέρνηση κράτησε τις υποσχέσεις για την μη τιμωρητική αξιολόγηση. Όντως δεν απέλυσε κανέναν από τους εκπαιδευτικούς που δεν πήραν καλή βαθμολογία στην αξιολόγησή τους. Εφάρμοσε το Αμερικάνικο σύστημα. Ξέρετε, στην Αμερική όταν μια εταιρία θέλει να απολύσει κάποιον υπάλληλο, αλλά δεν μπορεί να το κάνει λόγω νομικού κωλύματος, τού αναγγέλλει ότι προτείνει την επιμόρφωσή του ώστε να βελτιωθεί.

Η εταιρία συνεχίζει να απασχολεί και να μισθοδοτεί τον υπάλληλο για όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσής του αλλά τα έξοδα της επιμόρφωσης τα χρεώνεται ο υπάλληλος και τα οποία συμπτωματικά είναι πάντα ίσα με τον μισθό του. Έτσι η εταιρία προσφέρει στον υπάλληλο και ένα εκπληκτικό δώρο επιμόρφωσης: ένα ολοκληρωμένο σετ αδυνατίσματος με το όνομα «low food diet and all day work». Κάτι παρόμοιο σκέφτεται να προσφέρει και στους εκπαιδευτικούς και το Υπουργείο Παιδείας και παράλληλα να ικανοποιήσει και το πάγιο αίτημα του κλάδου για επιμόρφωση. Και έτσι τα καλοκαίρια στις παραλίες όταν θα κάνει την εμφάνισή του κάποιος εκπαιδευτικός όλα τα κεφάλια πλέον θα γυρίζουν για χάρη του: κίνηση αέρινη του επιμορφωμένου, κορμί fit και βαθύ απίθανο μαύρισμα από το burnout syndrome.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Ημέρα της μαρμότας

Ανακοινώθηκαν επίσημα τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης κάθε σχολικής μονάδας της χώρας. Όλες οι σχολικές μονάδες κρίθηκαν ως άρτια εξοπλισμένες από υλικοτεχνικής απόψεως, ως επαρκώς στελεχωμένες με προσωπικό και χωρίς καμία έλλειψη σε κανένα τομέα. Όλα τα σχολεία αυτοανακηρύχθηκαν ως άριστα και έτσι εναρμονίστηκαν στις επιταγές της εποχής περί αριστείας. Βέβαια οι άλλες επιταγές, εκείνες των σχολικών επιτροπών για τα έξοδα, έπαψαν να έρχονται μιας και η αυτοαξιολόγηση έδειξε επάρκεια. Και αφού όλα τα σχολεία αυτοαξιολογήθηκαν ως εξίσου άριστα αποδείχτηκε περίτρανα ότι η φημολογούμενη κατηγοριοποίηση σχολείων μέσω της αυτοαξιολόγησης ήταν μια φαντασίωση των κινδυνολόγων συνδικαλιστών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ: Αυτονομία σχολείων: Ήταν όνειρο, γίνεται πραγματικότητα

Τα σχολεία επιτέλους αυτονομήθηκαν από το συγκεντρωτικό Υπουργείο Παιδείας. Πλέον κάθε σχολείο στηρίζεται οικονομικά και διοικείται από έναν Μέγα Χορηγό. Για κάποια όμως σχολεία σε υποβαθμισμένες περιοχές κανείς χορηγός δεν έδειξε ενδιαφέρον. Το υπουργείο τα χαρακτήρισε άνευ αξίας και τα έκλεισε. Όμως υπήρξε έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης που δήλωσε τα εξής: «Ντροπή και αίσχος! Είναι δυνατόν σήμερα το κράτος να κλείνει τα υποβαθμισμένα σχολεία; Έπρεπε να το είχε κάνει πολύ νωρίτερα και να μην τα χρέωνε τόσο καιρό στους έλληνες φορολογούμενους».

ΟΚΤΩΒΡΗΣ: Ένα voucher και ας πεθάνω

Επιτέλους το πάγιο αίτημα της οικογένειας για ελεύθερη επιλογή δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου γίνεται αποδεκτό. Για κάθε παιδί θα δίνεται από το κράτος ένα voucher που θα αντιστοιχεί στα έξοδα φοίτησής ανά έτος σε οποιοδήποτε δημόσιο σχολείο της επιλογής τους. Τώρα βέβαια, οι γονείς θα μπορούν να το στέλνουν και σε ιδιωτικό σχολείο αλλά τα περισσότερα ιδιωτικά είναι πολύ ακριβότερα από την αξία ενός μόνο voucher και οι πιο πολλοί γονείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν την διαφορά. Οπότε δημιουργήθηκε η ανάγκη της ίδρυσης του «φθηνού ιδιωτικού σχολείου της γειτονιάς». Παρόλο που οι παροχές του ήταν πολύ λιγότερες από εκείνες του δημόσιου σχολείου οι γονείς ήταν ευτυχισμένοι γιατί κατάφεραν και αυτοί να καμαρώσουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό σχολείο.

ΝΟΕΜΒΡΗΣ: Τίτλοι τέλους για το άσυλο και τους αιώνιους φοιτητές

Επιτέλους λίγο νοικοκύρεμα ήταν απαραίτητο στα Πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση με δύο απλά μέτρα και με λίγη βοήθεια από τα ΜΑΤ κατάφερε να κάνει κίνηση ματ. Βλέπετε, είχε και την κοινή γνώμη με το μέρος της: το Πανεπιστημιακό άσυλο και οι «αιώνιοι» φοιτητές ήταν αρρώστια, σε αντίθεση με το βουλευτικό άσυλο και τους «αιώνιους» βουλευτές που είναι υγεία. Είπαμε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα: κάποια άσυλα δικαιούνται μία ασυλία παραπάνω.

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ: Το Εθνικό Απολυτήριο είναι υπόθεση Εθνικής σημασίας

Οι ιθύνοντες του υπουργείου Παιδείας εφαρμόζοντας ένα τρίπτυχο μέτρων πέτυχαν τρίποντο: 1) μείωσαν δραματικά τον αριθμό των εισακτέων στα Δημόσια Πανεπιστήμια, 2) εξίσωσαν τα πτυχία των Κολλεγίων με εκείνα των Δημοσίων πανεπιστημίων και 3) εφάρμοσαν το θεσμό του Εθνικού Απολυτηρίου. Το σκεπτικό τους ήταν το εξής: Λίγοι (άριστοι μόνο) μαθητές να πηγαίνουν στα Δημόσια Πανεπιστήμια, λίγοι (πλούσιοι μόνο) μαθητές να πηγαίνουν στα Κολλέγια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και οι πιο πολλοί που δεν είναι ούτε άριστοι ούτε πλούσιοι να αποκτούν Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου και να νιώθουν αρκούντως πλήρεις σε προσόντα ώστε να αποτελέσουν την ναυαρχίδα του εργατικού δυναμικού στην ανάπτυξη που έρχεται. Οι κάτοχοι Εθνικού Απολυτηρίου είναι οι τυχεροί στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία να θυσιαστούν για το Έθνος.

Καλή σας Χρονιά !