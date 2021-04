Κατάληψη σε σχολείο λόγω self test – Τι λένε γονείς και μαθητές

Self test: Σύμφωνα με τα όσα λέει μαθητής στο OPEN, η κατάληψη είναι υποκινούμενη από γονείς. Αφορμή στάθηκε αρχικά μια μητέρα μαθητή που αρνήθηκε να κάνει το παιδί της self test καθώς υποστήριξε ότι «τα self test είναι αναξιόπιστα».

Υπενθυμίζουμε ότι η μητέρα υπέβαλε μήνυση στη διεύθυνση του Λυκείου λόγω του ότι δεν τον άφησαν να μπει στο μάθημα επειδή δεν είχε κάνει το self test.

Το σχολείο στον Εύοσμο τελεί υπό κατάληψη μετά το περιστατικό και η μητέρα μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι «τα self test είναι αναξιόπιστα», αναφέροντας ότι κάτι τέτοιο αναγράφεται στις οδηγίες. «Βάσει του νόμου Α/120 του Συντάγματος, δεν είναι υποχρεωμένος να υποστεί καμία ιατρική πράξη χωρίς τη συναίνεσή του», ανέφερε. Συνολικά 6 παιδιά από τα συνολικά 400 δεν προσκόμισαν self test και προχώρησαν σε κατάληψη του Λυκείου.

Η μητέρα του μαθητή υπέβαλε «μήνυση κατά της διοίκησης του σχολείου και κατά παντός υπευθύνου γιατί δεν μπορεί ένας μαθητής να μένει εκτός σχολείου και να κινδυνεύει να μείνει από απουσίες», μετά την άρνηση της διεύθυνσης να του επιτρέψει να παρακολουθήσει το μάθημά του επειδή δεν είχε υποβληθεί σε self test.

«Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα self test αντικρούονται με τα ιατρικά κέντρα», υποστήριξε η μητέρα και συμπλήρωσε πως «δεν ξέρουμε τι ουσίες έχουν μέσα τα self tests ούτε πώς μπορούν να λειτουργήσουν στον οργανισμό κάθε παιδιού».

Μάλιστα, είπε πως η ίδια έχει νοσήσει από κορονοϊό, με όλα τα συμπτώματα και «το έχω αντιμετωπίσει με σωστή αγωγή που μου υπέδειξε γιατρός». Ερωτηθείσα πώς διαπίστωσε ότι είχε κορονοϊό, είπε πως είχε κάνει μοριακό τεστ σε ιδιωτικό εργαστήριο.«Το σχολείο ανήκει στα παιδιά», είπε, ενώ κατήγγειλε ότι ο λυκειάρχης την «έσπρωξε» μαζί με το παιδί της και στραμπούληξε το χέρι της.