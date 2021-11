H υπουργός παιδείας, Νίκη Κεραμέως δέχθηκε συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της καταδίκης του αποκλεισμού των γυναικών του Αφγανιστάν από την εκπαίδευση, καθώς και όλα τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ τα οποία υπέγραψαν την κοινή δήλωση.

Η ανακοίνωση

Thank you @NKerameus for your initiative to take action and thank you to everyone involved in putting together this joint statement. 👏🏽👏🏽👏🏽

