Υπουργείο Παιδείας: Νέα Διοίκηση στο Διόφαντο – Αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας

Το υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος.

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος, οργανισμού εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε με Απόφαση της Υπουργού κ. Νίκης Κεραμέως.

Τo ITYE Διόφαντος είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, η έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, η διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και η υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Η Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Δρ Δημήτρης Σερπάνος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1985) και κάτοχος διδακτορικού στην επιστήμη υπολογιστών του Πανεπιστημίου Princeton των ΗΠΑ (1990). Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ» για δύο θητείες. Μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα (εθνικά, ευρωπαϊκά, ιδιωτικά), σε θέματα τεχνολογίας υπολογιστών, ως επιστημονικός υπεύθυνος, και έχει συγγράψει περισσότερες από 150 εργασίες που έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει διατελέσει Γραμματέας και Ταμίας του Συμβουλίου Διοίκησης (Board of Governors) του Institute of Electrical and Electronic Engineers (ΙΕΕΕ) Computer Society. Ο οργανισμός ΙΕΕΕ είναι ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών.

Αντιπρόεδροι:

, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Αν. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη: