Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι εβδομάδες eTwinning έχουν ήδη ξεκινήσει με σύνθημα «Το μέλλον μας – όμορφο, βιώσιμο, μαζί: τα σχολεία και το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus».

Σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο διοργανώνονται εκδηλώσεις για να βρείτε συνεργάτες για eTwinning έργα, να εμπνευστείτε από τις φετινές θεματικές του eTwinning, την αισθητική, την αειφορία και τη συμπερίληψη, και να δημιουργήσετε τη δική σας ποιοτική εκπαιδευτική δράση.

Σε εθνικό επίπεδο:

Την Τρίτη 18.10.2022 μπορείτε να συμμετάσχετε σε τηλεκπαίδευση και να ενημερωθείτε για τους βιώσιμους χώρους μάθησης από την κα Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Α΄ Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, να συμμετάσχετε σε διαδραστικές δραστηριότητες και να εμπνευστείτε από καλές πρακτικές από τη Νηπιαγωγό, κα Μαργαρίτα Σαμουτιάν και τον Φιλόλογο, κ. Ανδρέα Γαλανό. Επίσης, ενημερωθείτε για την Ομάδα «Our future beautiful, sustainable, together: Schools and the New European Bauhaus» από την κα Ναταλία Τζίτζη, Συντονίστρια της Ομάδας:

Διαδραστική τηλεκπαίδευση την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στις 18:00 για τις τρεις υποθεματικές του ετήσιου θέματος της δράσης eTwinning «Το μέλλον μας – όμορφο, βιώσιμο, μαζί: τα σχολεία και το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus»

* Βιωσιμότητα – “Ολιστική προσέγγιση για βιώσιμη ανάπτυξη: ιδέες και προτάσεις” Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας

* Αισθητική & Τεχνολογία – “European Art 2.0″: η τέχνη στην τάξη μέσω ενός έργου eTwinning” Ανδρέας Γαλανός, Φιλόλογος

* Συμπερίληψη – “Happy School through SEL: διαχειριση συναισθημάτων και συγκρούσεων στο σχολικό πλαίσιο” Μαργαρίτα Σαμουτιάν, Νηπιαγωγός

Την Τετάρτη 19.10.2022, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό eTwinning Κύπρου, διοργανώνεται διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Συμπερίληψη στο σύγχρονο σχολείο”. Λάβετε μέρος και ενημερωθείτε από τον κ. Νίκο Λεκκό, Σχολικό Σύμβουλο Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο, με αντικείμενο τη συμβουλευτική παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων, για την πρόκληση από την απλή αποδοχή στη συμπερίληψη. Εμπνευστείτε από καλές συνεργατικές πρακτικές eTwinning που προωθούν την συμπερίληψη και την αλληλεγγύη από την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας, κα Κατερίνα Κυριακίδου και την εκπαιδευτικό Πληροφορικής και Φυσικής, κα Αθανασία Ζαφειροπούλου. Επίσης, ενημερωθείτε για την Ομάδα “eTwinning Supports Ukraine: Community driven solidarity activities” από την κα Σοφία Κουζούλη, Συντονίστρια της Ομάδας:

Διαδικτυακό σεμινάριο

“Συμπερίληψη στο σύγχρονο σχολείο”

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 στις 18:00

“Από την απλή αποδοχή στη συμπερίληψη: Η δυναμική πρόκληση”,

Νίκος Λεκκός, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κύπρος

“Little Voices, Big Dreams”,

Κατερίνα Κυριακίδου, Εκπαιδευτικός

“Ι have a DREAM” with “Positive Vibes” in eTwinning: Δραστηριότητες αλληλεγγύης για Ειρήνη στην Ουκρανία σε έργα διασχολικών συνεργασιών eTwinning,

Αθανασία Ζαφειροπούλου, Εκπαιδευτικός

Παρουσίαση της Ομάδας eTwinning Supports Ukraine: Community driven solidarity activities και συντονισμός σεμιναρίου, Σοφία Κουζούλη, Συντονίστρια Ομάδας

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης θα επιλέξει μέσα από ανοικτή κλήρωση ένα (1) έργο που θα υποβληθεί με εσάς ως ιδρυτή και συνιδρυτή έναν εταίρο από άλλη eTwinning χώρα από 26 Σεπτεμβρίου έως την έναρξη του 8ου Διαδικτυακού Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning, η ημερομηνία του οποίου θα ανακοινωθεί σύντομα, πάνω στις θεματικές ενότητες του eTwinning, αισθητική, αειφορία και συμπερίληψη, και το οποίο θα έχει στην περιγραφή το hashtag #eTw4Future.

Το βραβείο θα είναι η συμμετοχή του/της εκπαιδευτικού σε διαδικτυακό PDW eTwinning το 2023 μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στην Εθνική Τελετή Απονομή των βραβείων το Νοέμβριο 2022.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Γίνετε μέλη της Ομάδας eTwinning Weeks, εμπνευστείτε, βρείτε εταίρους κι υποστήριξη από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της ΚΥΥ : https://school-education.ec.europa.eu/en/group/etwinning-weeks-2022