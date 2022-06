Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 19.00 θα μεταδοθεί ζωντανά η συνεδρία υποδοχής του κ. Philippe C. Schmitter, Ομότιμου Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία, ως Ξένου Εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών.

Κατά τη διεξαγωγή της τελετής υποδοχής, ο Ακαδημαϊκός κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος θα παρουσιάσει τον Καθηγητή Schmitter, ο οποίος ακολούθως θα εκφωνήσει ομιλία με θέμα “Making the European Union into a Post-liberal Democracy and Why bother?”

Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ιστότοπο της Ακαδημίας Αθηνών μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

http://www.academyofathens.gr/el/lectures/20220614

Ο κ. Schmitter γεννήθηκε στην Αμερική το 1936 και θεωρείται ένας από τους επιφανέστερους και πιο καταξιωμένους διεθνώς πολιτικούς επιστήμονες της μεταπολεμικής περιόδου, με μακρά θητεία σε μείζονα αμερικανικά αλλά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η ιδιαίτερη επιστημονική εξειδίκευσή του είναι ο επιμέρους κλάδος της Συγκριτικής Πολιτικής.

Διετέλεσε διαδοχικά Επίκουρος, Αναπληρωτής και Τακτικός Καθηγητής της Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Chicago από το 1967 έως το 1982. Από το 1982 έως το 1986 υπηρέτησε ως Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕUΙ) στη Φλωρεντία, ενώ από το 1986 έως το 1996 ως Καθηγητής στο προβεβλημένο Πανεπιστήμιο Stanford της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ. Το 1996 επέστρεψε στο ΕUI στη Φλωρεντία, όπου και παρέμεινε μέχρι το 2004, οπότε και αφυπηρέτησε. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής του ιδίου ιδρύματος.

Το έτος 2009 τιμήθηκε με το Βραβείο Johan Skytte για την Πολιτική Επιστήμη, το οποίο θεωρείται ισοδύναμο με το βραβείο Νόμπελ για τον κλάδο αυτόν των κοινωνικών επιστημών και, από την πρώτη απονομή του το 1995, έχει απονεμηθεί σε 28 μόνο πολιτικούς επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. ‘Έχει επίσης τιμηθεί για το συνολικό του έργο με το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας για Πολιτική Έρευνα (ECPR) το 2007, με τo Βραβείο Mattei Dogan της Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης το 2009, καθώς επίσης και με το Βραβείο της Ένωσης Μελετών για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο έτος.