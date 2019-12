Ευρωπαϊκή ιστορία και μετακινήσεις πληθυσμών:Πρόγραμμα με συντονιστή το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Με τίτλο N.H.M.A. – Noesis. History. Memory. Action. "You and me in time…", το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου «Μανόλης Ανδρόνικος», συντονίζει και υλοποιεί, συμμετέχοντας με άλλα τέσσερα σχολεία από την Κύπρο, την Λετονία, την Ισπανία και την Γαλλία, ένα σχέδιο με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές την ευρωπαϊκή ιστορία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων.

Βασικός στόχος των δράσεων είναι η ανταλλαγή ορθών πρακτικών, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές, να σχεδιάζουν και να οραματίζονται τρόπους και λύσεις αντιμετώπισης των θεμάτων της σύγχρονης ιστορίας, τους τρόπους με τους οποίους η μελέτη της ιστορίας της Ευρώπης, από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις μέρες μας, θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τη διαμόρφωση του χάρτη της Ευρώπης, τις μετακινήσεις των πληθυσμών και τα κοινά στοιχεία που συνδέουν τους λαούς στο πέρασμα των χρόνων.

“Η ιδέα και ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου προγράμματος ανήκουν στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου «Μανόλης Ανδρόνικος». Συμμετέχουν σε πρώτη φάση εκπαιδευτικοί, πραγματοποιήθηκε ήδη η 1η Διακρατική Δραστηριότητα από 18 – 22 Νοεμβρίου 2019 στην Κύπρο" αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η διευθύντρια του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, Κατερίνα Ραπασάνη και προσθέτει: “Οι μαθητές μαθαίνουν πώς μπορούν να μελετούν τις ιστορικές πηγές. Θέλουμε να εξετάσουμε τη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης και να εστιάσουμε στις μετακινήσεις πληθυσμών, να ανακαλύψουν τα παιδιά πώς συνδέονται οι λαοί της Ευρώπης”.

Η 1η Διακρατική συνάντηση στην Κύπρο παρείχε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δράσεις – ευκαιρίες για πλούσιες παιδαγωγικές εμπειρίες και προώθησαν την επίτευξη των απαραίτητων εκπαιδευτικών στόχων, όπως η ανάπτυξη κοινωνικής, πολιτισμικής και ιστορικής συνείδησης και αξιών.

Η ακροστιχίδα των αγγλικών λέξεων Noesis – History – Memory – Action φτιάχνουν την ελληνική λέξη «νήμα – ΝΗΜΑ», το νήμα, ο ιστορικός χρόνος, που συνδέει τους κατοίκους μιας περιοχής με το σήμερα. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη, τον ερχόμενο Μάρτιο, όπως αναφέρει η διευθύντρια του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, υπογραμμίζοντας ότι “ δεν είναι μόνο το μάθημα της ιστορίας, όλα τα μαθήματα εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Μεταξύ των δράσεων είναι η συγγραφή ενός παραμυθιού που έχει ξεκινήσει ήδη από τα παιδιά, σε δύο μήνες θα παραδοθεί στην Ισπανία, θα ακολουθήσουν όλα τα σχολεία που συμμετέχουν και θα ολοκληρωθεί το παραμύθι από τους μαθητές του ελληνικού σχολείου. Το ΝΗΜΑ του παραμυθιού ξετυλίγεται όπως αυτό της ιστορίας, θα γράψουμε εμείς το τέλος, στην τελευταία συνάντηση του προγράμματος τον Μάϊο του 2021 στην Ελλάδα".

Το Σχέδιο θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2021. Στα πλαίσια του προγράμματος μία από τις δράσεις είναι και ο σχεδιασμός “του χάρτη της Ευρώπης σε ψηφιακή μορφή, με έμφαση σε αυτές τις μετακινήσεις πληθυσμών”, καταλήγει η κ. Ραπασάνη.