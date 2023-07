Το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα προβλέπει τη λειτουργία ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και αναμένεται να προωθηθεί προς ψήφιση έως το τέλος του έτους, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ».

Πιο αναλυτικά, το σχετικό νομοσχέδιο θα «πατάει» στο άρθρο που έγραψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για την ερμηνεία του Συντάγματος αναφορικά με το άρθρο 16 και συνεπικουρικά με το άρθρο 28.

Το νομοσχέδιο θα συμπεριλαμβάνει τα κριτήρια που θα θέσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ίδρυση και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και στη χώρα μας. Εν τω μεταξύ, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας ανοίγει κύκλο επαφών με ξένες πρεσβείες και ιδρύματα του εξωτερικού.

Στόχος είναι η σύναψη διμερών σχέσεων για τη δημιουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών με χώρες που επιθυμούν πανεπιστήμιά τους να συμμετάσχουν σε αυτό το σχέδιο, για το οποίο η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα ορί- σει τους όρους και τις προϋποθέσεις δημιουργίας μη κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Τον περασμένο χειμώνα εκπρόσωποι από 30 φημισμένα αμερικανικά πανεπιστήμια όπως το Harvard, το Yale, το Princeton, το Columbia και το Johns Hopkins ήρθαν στη χώρα μας και είτε σύναψαν συμφωνίες είτε συζήτησαν για μελλοντικές συμφωνίες.

Η μεγάλη αμερικανική αποστολή επισκέφθηκε ελληνικά πανεπιστήμια προκειμένου να διευρυνθεί η εκπαιδευτική συνεργασία των δύο χωρών, ενώ ήδη κορυφαία βρετανικά πανεπιστήμια έχουν συνομιλίες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο στρατηγι- κής συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου – Ελλάδας στον τομέα της εκπαίδευσης που εγκαινιάστηκε το 2021.

Όπως εκτιμάται, με τα νέα δεδομένα που αρχίζουν να διαμορφώνονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η κυβέρνηση επιδιώκει να ξεκαθαρίσει το τοπίο υπό το πρίσμα της εξωστρέφειας και να περιορίσει το κύμα φυγής των νέων στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Για τον λόγο αυτόν, όπως έχουν προαναγγείλει τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, θα αξιοποιηθεί το άρθρο 28 του Συντάγματος που προβλέπει τις διακρατικές συμφωνίες για την έλευση ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι «οι διακρατικές συμφωνίες του άρθρου 28 του Συντάγματος προσφέρουν σήμερα τη δυνατότητα, με την ευθύνη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, να υπάρξει αναγνώριση ξένων πανεπιστημίων που θα ήθελαν να επενδύσουν στην Ελλάδα». Σύμφωνα με το άρθρο 28 «οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας».

Συμφωνίες

Ο υπουργός Παιδείας αρχικά θα συζητήσει τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών με ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο σε δεύτερη φάση να υπάρξουν συμφωνίες και με πανεπιστήμια της Αμερικής. Ως αποτέλεσμα των διακρατικών συμφωνιών η λειτουργία οποιουδήποτε πανεπιστημίου από χώρα του εξωτερικού θα βρίσκεται υπό την «ομπρέλα» αυτής της συμφωνίας, της οποίας θα έχει προηγηθεί η τήρηση αυστηρών όρων που θα έχουν τεθεί από την Ελλάδα.

Η αξιοποίηση του άρθρου 28 του Συντάγματος για τις διακρατικές συμφωνίες σημαίνει ότι θα αναγνωρίζονται οι τίτλοι των ξένων πανεπιστημίων που θα θελήσουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Η Κύπρος

Την τελευταία δεκαετία έχει εκτιναχθεί η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο, που στηρίζεται κυρίως σε Έλληνες φοιτητές αλλά και καθηγητές. Και ενώ παλαιότερα οι Κύπριοι φοιτητές έρχονταν σε πανεπιστήμια της Ελλάδας για να σπουδάσουν, σήμερα οι Έλληνες φοιτητές ξεπερνούν τους 30.000, φτάνοντας να αποτελούν το 40% του φοιτητικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών που φοιτούσαν στα ιδρύματα της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022 ανερχόταν στους 20.700. Με βάση τις εκτιμήσεις, ο αριθμός των Ελλήνων που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, φτάνοντας ο ένας στους τρεις πτυχιούχους να είναι από την Ελλάδα. Το κράτος είναι αρωγός στην προσπάθεια να καταστεί η Κύπρος πόλος έλξης για πανεπιστημιακές σπουδές, με επενδύσεις που στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναμένεται την επόμενη διετία να ξεπεράσουν τα 150.000.000 ευρώ.

Όπως λέει στην «Α» ο Χαράλαμπος Σταμέλος, λέκτορας στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου: «Με νόμο του 2005 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους νόμους 2007, 2008 και 2010, προβλέφθηκε η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η νομοθετική αυτή πρόνοια οδήγησε ακολούθως στην πραγματική ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων από το έτος 2007. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι πλέον μια παγιωμένη πραγματικότητα με πολλαπλά οφέλη, ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά. Διαθέτουν σχολές και τμήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων που οδηγούν σε λήψη πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή και διδακτορικό δίπλωμα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πλήρως αναγνωρισμένα και ισότιμα με τα αντίστοιχα δημόσια πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊ- κής Ένωσης.

Τα πτυχία των αναγνωρισμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων διασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους με ισότιμο τρόπο όπως τα αντίστοιχα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων».

Στην Κύπρο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το υπουργικό συμβούλιο άδεια λειτουργίας και λειτουργούν τα ακόλουθα εννέα ιδιωτικά πανεπιστήμια:

● Frederick University (www.frederick.ac.cy)

● ΕUC European University – Cyprus (www. euc.ac.cy)

● Π.Λ. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (www.unic. ac.cy)

● Neapolis University – Pafos (www.nup.ac.cy)

● University of Central Lancashire – Cyprus (www.uclancyprus.ac.cy)

● Philips University (philipsuni.ac.cy)

● AUCY American University of Cyprus (www.aucy.ac.cy)

● University of Limassol (www.uol.ac.cy)

● American University of Beirut – Mediterraneo (www.aubmed.ac.cy)

Σε ό,τι αφορά το ύψος των διδάκτρων, τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου καταδεικνύουν ότι «υπάρχει σημαντική διακύμανση στο ύψος των διδάκτρων, ανάλογα με το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών και το επίπεδο σπουδών, σύμφωνα με τις εγκρίσεις που έχουν δοθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και την αρμόδια Αρχή». Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα δίδακτρα ξεκινούν από 7.000- 8.000 ευρώ και φτάνουν να ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ ετησίως.

Στα Εμιράτα

Εντυπωσιακά κτίρια και πανεπιστημιουπόλεις με ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και εργαστήρια με τα πλέον σύγχρονα τεχνολο- γικά επιτεύγματα συνθέτουν το τοπίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Σπύρος Πλακούδας, καθηγητής για την Εθνική Ασφάλεια και τους Εμφυλίους Πολέμους στη Rabdan Academy στο Άμπου Ντάμπι, περιγράφει στην «Α» το τοπίο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: «Εδώ και μία δεκαετία γίνονται συμφωνίες για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Όπως λέει ο κ. Πλακούδας, υπάρχουν περίπου 50 πανεπιστήμια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι ιδιωτικά. Και όπως λέει χαρακτηριστικά ο Έλληνας καθηγητής «μία χώρα του 1.500.000 κατοίκων έχει 50 πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται η υψηλότερη αναλογία κατοίκων με πανεπιστήμιο».

Σε ό,τι αφορά το Ριάντ, όπως λέει ο καθηγητής «τα τελευταία χρόνια γίνονται μεταρρυθμίσεις, οικονομικές, κοινωνικές, αλλά και σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων και η Παιδεία και τα επόμενα χρόνια αυτό θα αποτυπωθεί στον χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΠΗΓΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ